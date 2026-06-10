Ralf Rangnick'in geleceğine ilişkin nihai karar için geri sayım başladı. 67 yaşındaki Alman teknik direktör ve yönetici, önümüzdeki günlerde teknik direktör olarak ABD'deki Dünya Kupası'nda Avusturya milli takımını yöneteceği görevin uzatılması ile, Gerry Cardinale'nin kafasındaki yeni projenin futbol direktörü olmasını isteyen Milan'ın teklifi arasında seçim yapmak zorunda.
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Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı: "Rangnick mi? Büyük bir kulüple rekabet edemeyiz ama sözleşmesinin uzatılacağı konusunda umutluyuz"
AVUSTURYA'NIN TUTUMU
Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) Denetim Kurulu Başkanı Josef Pröll, ORF kanalına verdiği demeçte, mevcut teknik direktör Ralf Rangnick’in tüm taleplerini karşılamak için gösterilen çabayı vurguladı: “Onu istiyoruz, o da kilit noktaları biliyor. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda bir karar vermesini bekliyoruz. Umutluyuz. Finansal olarak belki Milan gibi kulüplerle rekabet edemeyiz, ancak taleplerini karşıladığımıza eminiz, açık ve net bir ilişkimiz var” dedi.
VE MİLAN'INKİ
Son günlerde, son derece istisnai bir duruma rağmen, Milan kulübü, çeşitli yönetim ve teknik kadro atamalarındaki gecikmeler konusunda endişeli olmadığı yönünde bir tavır sergiledi. Zaman geçiyor ve Gerry Cardinale'nin Rangnick'ten en geç bu hafta cuma gününe kadar kesin bir yanıt beklemesi gayet normal.