Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı: "Rangnick mi? Büyük bir kulüple rekabet edemeyiz ama sözleşmesinin uzatılacağı konusunda umutluyuz"

Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) Denetim Kurulu Başkanı Josef Pröll, ORF kanalına verdiği demeçte, mevcut teknik direktör Ralf Rangnick’in tüm taleplerini karşılamak için gösterilen çabayı vurguladı: “Onu istiyoruz, o da kilit noktaları biliyor. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda bir karar vermesini bekliyoruz. Umutluyuz. Finansal olarak belki Milan gibi kulüplerle rekabet edemeyiz, ancak taleplerini karşıladığımıza eminiz, açık ve net bir ilişkimiz var” dedi.