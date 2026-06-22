ARJANTİN-AVUSTURYA





ARJANTİN





E. Martinez 6: İlk yarı boyunca neredeyse hiç iş yapmadı, Sabitzer'in serbest vuruşunu iyi bir şekilde kurtardı.





Molina 6: Fazla riske girmeden savunmayı destekledi; bir nevi yardımcı stoper görevi gördü ve hücum yükünü daha çok Medina'ya bıraktı.





Romero 6: Sık sık sert ve aceleci davranışlar sergiledi, hiçbir zaman risk almadı ancak Scaloni durumu fark etti ve onu oyundan aldı (57. dakikadan itibaren Otamendi 5,5: Maçın sonlarında Danso ile girdiği hava topu mücadelesinde gafil avlandı ve Avusturya'nın beraberlik golünü atmasına neden olma tehlikesi yarattı)





Li. Martinez 6,5: Savunmanın ortasında güven ve sağlamlık sergiledi; Gregoritsch ve Arnautovic onu pek zorlamadı.





Medina 6,5: Sol kanattan sürekli baskı yaptı ve Messi’ye öne geçiren golün asistini yaptı. Değiştirilmeden önce Laimer ile itişip kakıştı (81. dakikadan itibaren Tagliafico – not yok)





De Paul 6: Sözlü atışmalardan ve fiziksel mücadelelerden asla çekinmiyor, bazen abartıyor bile. Ancak Arjantin ve Messi ile oynadığında her zaman o ekstra çabayı gösteriyor. Çok yorgun bir şekilde oyundan çıktı (81. dakikada Paredes oyuna girdi, notu yok)









Enzo Fernandez 6,5: Maçın 30. dakikasında oyuna harika bir giriş yaptı ancak Messi’nin asistine yetişemedi; ardından 1-0’lık golde Medina’ya pas verdi ve Nico Gonzalez’in tehlikeli pozisyonunda da rol oynadı.





Mac Allister 6: Arjantin orta sahasının en göze çarpmayan oyuncusu; pragmatik oyun ve top dolaşımı açısından olduğu kadar, savunmada gösterdiği özveri nedeniyle de vazgeçilmez.





Almada 6: Cezayir maçına kıyasla başlangıçta daha canlıydı, ancak yavaş yavaş etkisini yitirdi; yine de öne geçmelerini sağlayan pozisyonun çıkış noktası oydu. Çok fazla arka planda çalıştı; 2022'deki Di Maria ile karşılaştırılamaz çünkü onun niteliklerine sahip değil, ancak büyük bir özveri gösteriyor. (65. dakikadan itibaren Nico Gonzalez 6,5: önce kafayla, sonra da ayağıyla skoru ikiye katlamaya çok yaklaştı; maça çok iyi uyum sağladı, tam tersi bir performans sergiledi Julian Alvarez’e kıyasla).





Messi 7,5: Lautaro’ya harika bir pas verdi ancak öne geçecek ve Dünya Kupası’nda rekor kırma fırsatı sunan penaltıyı kaçırdı. İzlanda ve Polonya maçlarındakilerin ardından turnuvada kaçırdığı üçüncü penaltı oldu. Ardından, Alaba’nın dokunuşunun da etkisiyle, Schlager karşısında bire bir pozisyonda hipnotize oldu; daha sonra Enzo Fernandez’e muhteşem bir asist yaptı ve bu pozisyonda Schlager ile eski Real Madrid oyuncusu tarafından bir kez daha engellendi. Ancak tarihle randevusu sadece ertelendi: Medina’nın asistinde cerrahi bir sol ayak vuruşuyla topu ağlara gönderdi; ardından maçın son dakikalarında gösterdiği azim sayesinde Dünya Kupası’ndaki 17. ve 18. gollerini attı. Bu gollerle Klose’yi geçerek turnuvanın tüm zamanların rekorunu kırdı; ayrıca üst üste altıncı maçta gol atarak bir başka rekoru da egale etti. Bu Dünya Kupası’nda Arjantin’in attığı beş golün beşincisini kaydetti; hâlâ etkileyici bir adım, üstün teknik, dayanıklılık… O tam bir efsane: 39. yaş gününü büyük bir coşkuyla ve vaktinden önce kutluyor. Onun keyfini çıkaralım.





Lautaro Martinez 6,5: Derin paslarda hemen iyi bir başlangıç yaptı, takımın öne geçmesini sağlayabilecek penaltıyı kazandı, ancak Messi bu penaltıyı kötü bir şekilde vurdu. İkinci topta, 10 numaraya dahice bir pas attı, ancak bu fırsat kötü bir şekilde heba edildi. İlk yarının sonlarında biraz gergindi. Şu anda Kral Lionel’in ideal yardımcısı; o kadar ki Scaloni, Alvarez yerine onu tercih ediyor. Atletico Madrid'li takım arkadaşıyla yer değiştirdi. (64'den itibaren Alvarez 5,5: oyuna girdi ama hiç göze çarpmadı, çok az topa dokundu ve Toro'nun performansının seviyesine ulaşamadı; ancak Pulga'nın son golünde parmağı vardı, her ne kadar kendi golü hatalı olsa da)





Teknik Direktör Scaloni 6,5: Takımı ilk yarıda birçok hata yaptı, ancak kadrosu olağanüstü bir kaliteye sahip. Messi ile uyumu mükemmel olduğu için forvette Lautaro’yu tercih etmesi akıllıcaydı. Nico Gonzalez’i oyuna sokması iyi bir hamleydi: 10 numara için galip geldi, ancak bu, arka arkaya ikinci Dünya Kupası’nı hedefleyen gerçek bir takım.









Dünya Kupası finallerine kimler katılacak: bunu yazılarımızda öğrenin Dünya Kupası finallerine kimler katılacak: bunu yazılarımızda öğrenin