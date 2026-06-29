Avustralyalı ve eski Chelsea forveti Sam Kerr, NWSL’nin son şampiyonu Gotham FC’ye katıldı

Gotham FC, dünyanın en çok başarıya imza atmış kadın futbolcularından biriyle sözleşme imzaladı. Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nin (NWSL) son şampiyonu olan kulüp, Avustralya milli takım oyuncusu ve eski Chelsea forveti Sam Kerr ile 2030 yılına kadar sürecek bir anlaşma imzaladı.

Kulüp, bu transferi Pazartesi günü, Gotham'ın Ohio eyaletinin Columbus kentinde Kansas City Current'ı 2-0 mağlup ederek Challenge Cup'ı kazanmasının ardından duyurdu. Kerr, Chelsea'de altı yıl geçirdikten sonra NJ/NY kulübüne katılıyor. Chelsea'de iki kez Kadınlar Süper Ligi (WSL) Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Kerr, ayrıca beş kez lig şampiyonluğu ve altı farklı ulusal kupa zaferi elde etmişti.

Kerr'in Gotham ile imzaladığı sözleşme, 2015-2017 yılları arasında Sky Blue FC'de üç sezon forma giymiş olan forvet için bir nevi geri dönüş niteliğinde. Kerr, uluslararası transfer sertifikasının onaylanmasının ardından Temmuz ayında Gotham'a resmi olarak katılacak.