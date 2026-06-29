Devon Cafaro/Gotham FC
Çeviri:
Avustralyalı ve eski Chelsea forveti Sam Kerr, NWSL’nin son şampiyonu Gotham FC’ye katıldı
- Getty Images Sport
Kerr'in Gotham FC'ye dönüşü
Gotham FC, dünyanın en çok başarıya imza atmış kadın futbolcularından biriyle sözleşme imzaladı. Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nin (NWSL) son şampiyonu olan kulüp, Avustralya milli takım oyuncusu ve eski Chelsea forveti Sam Kerr ile 2030 yılına kadar sürecek bir anlaşma imzaladı.
Kulüp, bu transferi Pazartesi günü, Gotham'ın Ohio eyaletinin Columbus kentinde Kansas City Current'ı 2-0 mağlup ederek Challenge Cup'ı kazanmasının ardından duyurdu. Kerr, Chelsea'de altı yıl geçirdikten sonra NJ/NY kulübüne katılıyor. Chelsea'de iki kez Kadınlar Süper Ligi (WSL) Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Kerr, ayrıca beş kez lig şampiyonluğu ve altı farklı ulusal kupa zaferi elde etmişti.
Kerr'in Gotham ile imzaladığı sözleşme, 2015-2017 yılları arasında Sky Blue FC'de üç sezon forma giymiş olan forvet için bir nevi geri dönüş niteliğinde. Kerr, uluslararası transfer sertifikasının onaylanmasının ardından Temmuz ayında Gotham'a resmi olarak katılacak.
- Getty Images
"Bu kulüp, hayat yolculuğumun önemli bir parçasıydı"
Kerr, Gotham’ın yaptığı açıklamada, “Gotham FC’ye ve bu şehre geri dönmekten dolayı son derece heyecanlıyım,” dedi. “Bu kulüp, kariyerimdeki önemli bir parçaydı ve Gotham’ın bugüne kadar inşa ettiği her şeyle birlikte bu anda geri dönmek gerçekten çok özel. Buradaki hedefler net ve bu takımın kupalar için mücadele etmesine ve daha fazla tarih yazmasına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”
- Getty Images Sport
NWSL’de henüz sonuçlanmamış meseleler
Kerr, NWSL’de en son oynadığı dönemde lig tarihinde iki kez NWSL MVP ödülünü kazanan ilk oyuncu olmuştu. NWSL MVP ve Altın Ayakkabı ödüllerine rağmen Kerr, NWSL’nin “Yüksek Etkili Oyuncu” (HIP) kuralının kriterlerine uymuyor. Kerr, 2024 yılında geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması yüzünden HIP kuralından yararlanamadı.
Ancak Gotham’ın kullanabileceği tahsis parası mevcut. Geçen hafta Gotham, savunma oyuncusu Lilly Reale’yi Boston Legacy FC’ye takas etmek karşılığında 350.000 dolarlık genişleme tahsis parası elde etti.
Gotham FC futbol operasyonları başkanı Yael Averbuch West, “Sam, neslinin en belirleyici oyuncularından biri ve dünya futbolunun en üst seviyelerinde istikrarlı bir performans sergileyen, oyunun gidişatını değiştiren bir yetenek,” dedi. “Kazanma azmi, bitmek bilmeyen rekabetçiliği ve maçları bir anda belirleyebilme yeteneği, onu futbol dünyasının en etkili oyuncularından biri yapıyor. Sam’i Gotham’a geri getirmek kulübümüz için dönüm noktası niteliğinde bir an ve bundan daha heyecanlı olamazdık.”
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
Kerr, uluslararası transfer belgesinin onaylanması koşuluyla Temmuz ayında Gotham’a katılacak. Gotham FC, şu anda lig sıralamasında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik genel performansıyla beşinci sırada yer alıyor.