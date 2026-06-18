Avustralyalı forvet Sam Kerr’in Chelsea’den ayrılmasının ardından NWSL’ye bedelsiz transferi tamamlanmak üzere

Kerr’in Chelsea’den ayrılması, Kadınlar Süper Ligi’nde başarının tanımını yeniden yazan altı buçuk yıllık bir dönemin sonunu işaret ediyor. 2020’nin başlarında takıma katıldığından bu yana, Matildas kaptanı beş WSL şampiyonluğu, üç FA Kupası ve üç Lig Kupası kazandı ve İngiliz futbol tarihinin en etkili golcülerinden biri olarak adını yazdırdı. Son sezonu, dayanıklılığının bir kanıtı oldu; daha önce uzun süreli bir sakatlıktan geri dönmesine rağmen, 2025-26 sezonunu tüm turnuvalarda toplam 17 golle tamamladı.

32 yaşındaki oyuncu, 158 maçta attığı 116 golle kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor. Ayrılışı kesinleşmesinin ardından Kerr, kariyerinin yeni aşamasına hazırlanırken duygusal bir veda mesajı paylaştı. Blues formasıyla yaptığı son katkı her zamanki gibi belirleyici oldu; sezonun son WSL maçında Manchester United’ı 1-0 yendikleri karşılaşmada tek golü attı.



