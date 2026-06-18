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Avustralyalı forvet Sam Kerr’in Chelsea’den ayrılmasının ardından NWSL’ye bedelsiz transferi tamamlanmak üzere
Kingsmeadow’da efsanevi bir dönem sona eriyor
Kerr’in Chelsea’den ayrılması, Kadınlar Süper Ligi’nde başarının tanımını yeniden yazan altı buçuk yıllık bir dönemin sonunu işaret ediyor. 2020’nin başlarında takıma katıldığından bu yana, Matildas kaptanı beş WSL şampiyonluğu, üç FA Kupası ve üç Lig Kupası kazandı ve İngiliz futbol tarihinin en etkili golcülerinden biri olarak adını yazdırdı. Son sezonu, dayanıklılığının bir kanıtı oldu; daha önce uzun süreli bir sakatlıktan geri dönmesine rağmen, 2025-26 sezonunu tüm turnuvalarda toplam 17 golle tamamladı.
32 yaşındaki oyuncu, 158 maçta attığı 116 golle kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncularından biri olarak kariyerine devam ediyor. Ayrılışı kesinleşmesinin ardından Kerr, kariyerinin yeni aşamasına hazırlanırken duygusal bir veda mesajı paylaştı. Blues formasıyla yaptığı son katkı her zamanki gibi belirleyici oldu; sezonun son WSL maçında Manchester United’ı 1-0 yendikleri karşılaşmada tek golü attı.
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Tanıdık topraklara geri dönmek
The Athletic’e göre Kerr’in, 2015 ile 2017 yılları arasında forma giydiği ve eskiden Sky Blue FC olarak bilinen Gotham FC ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. New Jersey merkezli takımda geçirdiği önceki dönemde, 40 maçta 28 gol atarak, sonunda 2023 Ballon d’Or oylamasında ikinci sırada yer alacağı kariyerinin temellerini attı. Bu transfer, Kerr’in NWSL’deki üçüncü dönemi olacak; zira Londra’ya yaptığı çok ses getiren transferden önce Chicago Red Stars forması da giymişti.
Son NWSL şampiyonu, unvanını korumak amacıyla transfer piyasasında agresif bir politika izliyor. Kerr’i kadrosuna katarak, dünya futbolunun en büyük markalarından birini ve en güvenilir golcülerinden birini kadrosuna kattılar. Avustralya milli takım oyuncusu, halihazırda üst düzey yeteneklere sahip olan hücum hattını daha da güçlendirecek ve Gotham’ın Amerikan kadın futbolundaki en güçlü takım konumunu sürdürmesi için gerekli yıldız gücünü sağlayacak.
Eski Blues takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi
New York’taki hayata geçiş, Gotham’ın soyunma odasında tanıdık yüzlerle karşılaşacak olan Kerr için sorunsuz geçecektir. Kulüp, eski Blues yıldızları Jess Carter ve Ann-Katrin Berger ile çoktan anlaşma sağlamıştır. En önemlisi, Kerr, ilk olarak kiralık olarak forma giydikten sonra kısa süre önce kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Norveç milli takım oyuncusu Guro Reiten ile yeniden bir araya gelecektir.
Bu iddialı hamleler sadece oyuncu kadrosuyla sınırlı değil. Gotham, kısa süre önce 3.000 fit kare büyüklüğünde bir spor salonu ve hidroterapi odası içeren, 35 milyon dolarlık son teknoloji ürünü bir antrenman tesisi inşa etme planlarını açıkladı. Futbol operasyonları başkanı Yael Averbuch West’in liderliğinde kulübün gösterdiği hızlı büyüme, ABD’de yeni bir meydan okuma arayan Avrupa’nın önde gelen yıldızları için Gotham’ı en cazip adres haline getirdi.
- Getty Images Sport
Sakatlığını aşarak hücum hattının başına geçmek
Kerr’in eski formuna kavuşması, geçtiğimiz yılın en umut verici hikayelerinden biri oldu. Ocak 2024’te ağır bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirdikten sonra, bu forvetin patlayıcı performansına geri dönebileceği konusunda endişeler vardı. Ancak Kerr, Chelsea formasıyla oynadığı son sekiz maçta sekiz gol atarak şüphecileri susturdu ve NWSL’nin fiziksel zorluklarına hazırlanırken golcü içgüdülerinin her zamanki gibi keskin olduğunu kanıtladı.
Gotham şu anda ligde beşinci sırada yer alırken, arka arkaya iki kez WSL Altın Ayakkabı ödülünü kazanan bir oyuncunun takıma katılması, şampiyonluk yarışında yeni bir atılımın katalizörü olabilir. Kerr’in büyük sahnelerde performans gösterme yeteneği herkesçe bilinmektedir ve onun gelişi, Gotham’ın sadece ulusal arenada hakimiyet kurmakla kalmayıp, kadın futbolunda küresel bir güç olarak yükselişini sürdürme niyetini de ortaya koymaktadır.