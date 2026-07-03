Avustralya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Avustralya’nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve bu formalar, Avustralya futbol mirasına bir saygı duruşu niteliğinde.

Avustralya'nın 2026 forma koleksiyonu, dünya sahnesindeki yirmi yılı kutlayan ve geleceğe yönelik bir sinyal olan "Iconic Australia" konseptinden ilham alıyor. Koleksiyon, miras ve ilerleme arasında bir denge kurarak Avustralya futbolunu şekillendiren anları onurlandırırken, yeni neslin inanç ve hırsını da kucaklıyor.

Tasarım dili, süreklilik yoluyla özgüveni yansıtıyor ve geçmiş ile geleceği tek bir bütünsel ifade altında birleştiriyor. “Mission to Wreck” kampanya konseptine dayanan koleksiyon, Avustralya’nın önündeki geleceğe hazırlanırken sergilediği özgüvenli ve ileriye dönük zihniyeti yansıtıyor.

Avustralya’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey, tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere burada.

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