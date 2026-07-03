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Australia WC 26 kitsNike
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Avustralya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Avustralya

Avustralya’nın 2026 formaları açıklandı – geleneklere saygıdan geleceğe uzanan canlı renklere

Avustralya’nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve bu formalar, Avustralya futbol mirasına bir saygı duruşu niteliğinde. 

Avustralya formalarışimdiNikeShop'ta

Avustralya'nın 2026 forma koleksiyonu, dünya sahnesindeki yirmi yılı kutlayan ve geleceğe yönelik bir sinyal olan "Iconic Australia" konseptinden ilham alıyor. Koleksiyon, miras ve ilerleme arasında bir denge kurarak Avustralya futbolunu şekillendiren anları onurlandırırken, yeni neslin inanç ve hırsını da kucaklıyor. 

Tasarım dili, süreklilik yoluyla özgüveni yansıtıyor ve geçmiş ile geleceği tek bir bütünsel ifade altında birleştiriyor. “Mission to Wreck” kampanya konseptine dayanan koleksiyon, Avustralya’nın önündeki geleceğe hazırlanırken sergilediği özgüvenli ve ileriye dönük zihniyeti yansıtıyor.

Avustralya’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey, tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere burada.

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Mağaza: Avustralya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Avustralya Ev Forması

    Ev forması, Avustralya’nın ikonik 2006 forması ve Nike’ın efsanevi Total 90 döneminden doğrudan ilham almaktadır. Geleneksel sarı ve yeşil renkler, hareket ve derinlik katan degrade yeşil şortlar da dahil olmak üzere modern bir tasarımla yeniden canlandırılmıştır. Bu forma, Avustralya futbolunun geçmişine saygı gösterirken, en üst seviyedeki varlığını da pekiştirmektedir.

    Avustralya formalarışimdiNikeShop’ta

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Avustralya Deplasman Forması

    Deplasman forması, Avustralya’daki gün doğumlarından ilham alınarak tasarlandı ve Avustralya futbolunu geleceğe taşıma konusundaki ilerlemeyi ve imkânları simgeliyor. Mercan rengi ile koyu yeşilin oluşturduğu gradyan, enerjiyi ve ilerlemeyi yansıtıyor; lentiküler federasyon arması ise formaya boyutlu bir hareket katıyor.

    Avustralya formalarışimdiNikeShop’ta

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