Goal.com
Canlı
Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

Çeviri:

Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Dünya Kupası
Avustralya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Avustralya, FIFA Dünya Kupası'nda artık düzenli bir katılımcı haline geldi ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda da yer alacak.

2022'deki önceki turnuvada Avustralya, Fransa, Danimarka ve Tunus ile zorlu bir gruba düşmesine rağmen, bu engeli aşmayı başardı ve son 16 turuna yükseldi. Fransa'ya 4-1 yenilmesine rağmen, hem Danimarka hem de Tunus'u etkileyici galibiyetlerle mağlup etti.

Sonradan şampiyon olan Arjantin ile oynadıkları son 16 turu maçında Avustralya, maçın son dakikalarında mucizevi bir beraberlik golü atmaya çok yaklaştı. Ancak Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, muhteşem bir kurtarışla takımını kurtardı ve Arjantin, 2-1'lik dar bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Bundan önce Avustralya, 2006 yılında sadece bir kez eleme turlarına kalmıştı.

İran, Özbekistan, Japonya, Güney Kore ve Asya kıtasından diğer takımlarla birlikte 2026'daki büyük turnuvaya katılma hakkını elde eden Socceroos, bu kez turnuvada daha ileriye gitme konusunda iyimser.

  • Mathew Ryan-Australia-202402(C)Getty Images

    Kaleciler

    Kale arasında Mathew Ryan, şüphesiz Socceroos'un birinci kalecisidir ve bu yılki Dünya Kupası'nda da bu rolünü sürdürmesi bekleniyor. Tecrübeli kaleci, Avustralya formasıyla daha önce üç Dünya Kupası'nda forma giymiş olmasıyla zengin bir deneyim birikimi getiriyor.

    Öte yandan, Aston Villa'dan Joe Gauci bu sezon Port Vale'de kiralık olarak forma giyiyor ve Kuzey Amerika'da Ryan'ın ana yedeği olarak görev alması bekleniyor.

    OyuncuKulüp 
    Mathew RyanLevante
    Joe GauciPort Vale
    Patrick BeachMelbourne City
    Tom GloverRB Omiya Ardija
    Paul IzzoRanders FC
  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Defans oyuncuları

    Avustralya'nın savunma hattı sağlam bir yapıya sahip; Parma'dan Alessandro Circati, Leicester City'den Harry Souttar ve Swansea'dan Cameron Burgess, yetenek ve tecrübeyi harmanlayan etkileyici bir üçlü savunma hattı oluşturuyor. Özellikle Souttar, sadece güçlü savunma becerileri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda duran toplarda kale önünde de tehlike yaratıyor.

    Aziz Behich'in varlığı da Avustralya için bir avantaj olacaktır. Tecrübesi, onu geniş alanlarda, özellikle de üçlü savunma sisteminde değerli bir oyuncu haline getiriyor.

    Genç Jordan Bos, 2023'te milli takımda ilk kez forma giydiğinden beri etkileyici bir performans sergiliyor. Öte yandan, kardeşi Kasey Bos da geçen yıl Bundesliga'nın Mainz takımına transfer olduktan sonra nihai kadroda yer alabilir.

    OyuncuKulüp
    Alessandro CircatiParma
    Harry SouttarLeicester City
    Jake Girdwood-ReichAuckland FC
    Cameron BurgessSwansea
    Jordan BosFeyenoord
    Jacob FarrellWestern Sydney
    Ryan StrainDundee United
    Kai TrewinNew York City FC
    Kasey BosMainz
    Aziz BehichMelbourne City
    Kye RowlesDC United
    Milos DegenekAPOEL
    Lewis MillerBlackburn
  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Orta saha oyuncuları

    Savunma hattı gibi Avustralya'nın orta sahası da oldukça dengeli. Ryan Teague, 2025'te milli takımdaki ilk maçına çıktığından beri Tony Popovic yönetiminde etkileyici bir performans sergilemiş, kısa sürede kadronun önemli bir parçası haline gelmiş ve Aiden O'Neill ile birlikte Socceroos'un orta sahasında kilit bir rol üstlenecek. Bu ikilinin orta sahadaki varlığı, üçlü savunma sisteminde Aziz Behich ve Lewis Miller gibi beklerin ileriye çıkmasına da olanak sağlayacak.

    Patrick Yazbek, Riley McGree ve Anthony Caceres gibi diğer oyuncular da gelecek vaat ediyor ve orta sahadan hücum oyununu yönlendirmekle görevli olacaklar. Watford'dan Nestory Irankunda, bu yılki Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alabilecek bir başka heyecan verici genç yetenek.

    OyuncuKulüp
    Ryan TeagueMelbourne City
    Riley McGreeMiddlesbrough
    Patrick YazbekNashville 
    Anthony CaceresMacarthur FC
    Aiden O'NeillNew York City FC
    Alex RobertsonCardiff City
    Nestory IrankundaWatford
    Ethan AlagichAdelaide United
  • Australia v Ecuador: Socceroos "Welcome Home Series"Getty Images Sport

    Saldırganlar

    Hücumda, Martin Boyle ve Connor Metcalfe, Popovic’in liderliğinde etkili performanslar sergiledi ve bu yılki en büyük sahnede de formlarını sürdürmeleri bekleniyor. Boyle’un engin tecrübesi hayati önem taşırken, genç Metcalfe ise orta sahadan yaratıcılık ve oyun kontrolü katıyor.

    Mitchell Duke, Avustralya kadrosundaki bir başka tecrübeli isim ve Socceroos'ta dokuz numara pozisyonunda önemli bir rol oynayabilir.

    Jamie Maclaren, Mohamed Toure, Daniel Arzani ve Brandon Borrello da hücumda güçlü seçenekler ve yedek kulübesinden oyuna girerek önemli bir etki yaratabilirler.

    OyuncuKulüp
    Marco TilioRapid Viyana
    Martin BoyleHibernian FC
    Connor MetcalfeSt. Pauli
    Adrian SegecicPortsmouth
    Mohamed ToureNorwich
    Adam TaggartPerth Glory
    Jamie MaclarenATK Mohun Bagan
    Luka JovanovicAdelaide
    Daniel ArzaniMelbourne City
    Mitchell DukeMacarthur
    Raphael RodriguesWigan
    Nicholas D'AgostinoBrisbane
    Brandon BorrelloBatı Sidney
  • Australia v China PR - 2022 FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Avustralya'nın yıldız oyuncuları

    Avustralya'nın en büyük tehditleri orta saha ve hücumdan geliyor. Martin Boyle, Socceroos için Dünya Kupası'nda potansiyel bir yıldız olarak öne çıkabilecek oyunculardan biri; mevcut kadrodaki tecrübesi ve teknik yeteneği, onu takımın en önemli oyuncularından biri haline getiriyor.

    Boyle'a benzer şekilde, Mitchell Duke de kale önünde oynayarak büyük bir etki yaratabilir. Duke, Avustralya'nın 16 turuna yükseldiği 2022 turnuvasında takımın kilit isimlerinden biriydi.

    Orta sahada, hem Ryan Teague hem de Aiden O'Neill, Popovic'in mevcut sisteminde önemli roller üstlenecek. Bu ikili, topu ele geçirdiklerinde oyunun temposunu belirlemede ve topu kaybetmişken takımın yapısını korumada hayati öneme sahip olacak.

    Defans hattında ise Leicester City'den Harry Souttar etkili bir varlık olacak. Defansif güçlerinin yanı sıra, Avustralya milli takımında uluslararası sahnede gol atma yeteneğini kanıtlamış olan Souttar, duran toplarda da büyük bir tehdit oluşturacak.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH46-AUS-KORAFP

    2026 Dünya Kupası için Avustralya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Mathew Ryan'ın ilk tercih edilen kaleci olarak maça başlaması beklenirken, Joe Gauci yedek kaleci olarak görev alacak. Savunmada ise Alessandro Circati, Harry Souttar ve Cameron Burgess, Popovic'in her zaman tercih ettiği üçlü savunma düzeninde savunma hattını oluşturacak gibi görünüyor.

    Ryan Teague ve Aiden O'Neill, orta sahada Avustralya'nın düzenini korumakla görevli olacak, kanat bekleri Aziz Behich ve Lewis Miller ise kanatlardan ileriye doğru baskı yapacak.

    Riley McGree ve Martin Boyle tehlikeli bir hücum ikilisi oluştururken, Mitch Duke ise merkez forvet olarak hücum hattını yönetecek.

    Avustralya'nın tahmini ilk 11'i (3-4-3): Ryan; Circati, Souttar, Burgess; Miller, Teague, O'Neill, Behich; Boyle, McGree, Duke.