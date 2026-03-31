Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Avustralya, FIFA Dünya Kupası'nda artık düzenli bir katılımcı haline geldi ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda da yer alacak.

2022'deki önceki turnuvada Avustralya, Fransa, Danimarka ve Tunus ile zorlu bir gruba düşmesine rağmen, bu engeli aşmayı başardı ve son 16 turuna yükseldi. Fransa'ya 4-1 yenilmesine rağmen, hem Danimarka hem de Tunus'u etkileyici galibiyetlerle mağlup etti.

Sonradan şampiyon olan Arjantin ile oynadıkları son 16 turu maçında Avustralya, maçın son dakikalarında mucizevi bir beraberlik golü atmaya çok yaklaştı. Ancak Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, muhteşem bir kurtarışla takımını kurtardı ve Arjantin, 2-1'lik dar bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Bundan önce Avustralya, 2006 yılında sadece bir kez eleme turlarına kalmıştı.

İran, Özbekistan, Japonya, Güney Kore ve Asya kıtasından diğer takımlarla birlikte 2026'daki büyük turnuvaya katılma hakkını elde eden Socceroos, bu kez turnuvada daha ileriye gitme konusunda iyimser.