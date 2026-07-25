Söz konusu oyuncuyla ilgili haberlere ilişkin olarak, Football Australia ve yerel profesyonel futbolcular sendikası, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini ve tam destek sağlayacaklarını teyit ettiler.

Avustralya Futbol Federasyonu sözcüsü, Socceroos'un kanat oyuncusuyla ilgili haberler hakkında resmi bir açıklama yayınladı: "Oyuncu ile irtibat halindeyiz ve konuyu takip etmeye devam ederken, bu süreç boyunca oyuncuya destek olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) de ayrı bir açıklamada benzer görüşleri dile getirdi: "PFA, Cristian Volpato ile ilgili haberlerden haberdardır ve oyuncuya destek sağlanmasını sağlayacaktır."