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Avustralya milli takım oyuncusu, kokain testinde pozitif çıktı ve hız ihlali nedeniyle iki kez durdurulmasının ardından ehliyetine el konuldu
Volpato, hukuki sorunlarla karşı karşıya
Daily Maverick’in haberine göre, Avustralya milli takım oyuncusu Volpato, Sidney’de hız ihlali nedeniyle iki kez durdurulmasının ardından yol kenarında yapılan uyuşturucu testinde kokain pozitif çıktığı bildirildi. Yeni Güney Galler Polisi, cuma sabahı erken saatlerde Anzac Köprüsü'nde 60 km/h hız sınırının olduğu bir bölgede 109 km/h hızla BMW süren 22 yaşındaki sürücüyü durdurdu. Ardından kendisine hız ihlali cezası kesildi ve polis soruşturmasını sürdürürken uluslararası ehliyeti altı ay süreyle askıya alındı.
- Getty Images Sport
Yönetim organları iddialara yanıt veriyor
Söz konusu oyuncuyla ilgili haberlere ilişkin olarak, Football Australia ve yerel profesyonel futbolcular sendikası, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini ve tam destek sağlayacaklarını teyit ettiler.
Avustralya Futbol Federasyonu sözcüsü, Socceroos'un kanat oyuncusuyla ilgili haberler hakkında resmi bir açıklama yayınladı: "Oyuncu ile irtibat halindeyiz ve konuyu takip etmeye devam ederken, bu süreç boyunca oyuncuya destek olmaya devam edeceğiz."
Öte yandan, Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) de ayrı bir açıklamada benzer görüşleri dile getirdi: "PFA, Cristian Volpato ile ilgili haberlerden haberdardır ve oyuncuya destek sağlanmasını sağlayacaktır."
Sadakat değişikliğinin ardından tartışmalar başladı
Bu saha dışı tartışma, Volpato’nun 2026 yılının Mayıs ayı sonlarında İtalya’dan Avustralya’ya geç bir milli takım değişikliğini resmen tamamlamasından sadece birkaç ay sonra ortaya çıktı. Daha önce çeşitli gençlik kategorilerinde İtalya forması giyen Sidney doğumlu forvet, Roma ve ardından Sassuolo'daki kulüp kariyerine odaklanmak amacıyla 2022 Dünya Kupası öncesinde Socceroos kadrosuna çağrıyı reddetmişti. Son anda fikrini değiştirmesi, bu hukuki sorunlar ortaya çıkmadan kısa bir süre önce Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almasını sağladı.
- Getty Images Sport
Sassuolo, polisin soruşturma sonuçlarını bekliyor
Ne Volpato'nun menajeri ne de kulübü Sassuolo, Yeni Güney Galler Polisi'nin soruşturmasından gelecek yeni gelişmeleri bekledikleri için şu anda herhangi bir açıklama yapmadı. Genç kanat oyuncusu, Avustralya Futbol Federasyonu'nun alacağı olası önlemlerin yanı sıra, Serie A kulübü tarafından da disiplin cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya. Bu durum, İtalya'daki sezon öncesi hazırlıklarını aksatma tehlikesi yaratıyor ve yaklaşan uluslararası maçlar öncesinde milli takımdaki konumunu belirsizliğe sürüklüyor.
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