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Avustralya, D Grubu'ndaki açılış maçında favoriler arasında gösterilmeyen Socceroos'un Türkiye'yi yenmesiyle Dünya Kupası'nda BÜYÜK bir sürpriz yarattı
Irankunda, Vancouver'da tarihe geçti
Gecenin kahramanı, Dünya Kupası tarihinde Avustralya'nın en genç golcüsü olarak adını tarihe yazdıran Nestory Irankunda oldu. Sadece 20 yaş 125 gün olan Watford oyuncusu, 2010'dan beri Brett Holman'ın elinde bulunan rekoru kırdı. Sihirli anı ilk yarıda geldi; Paul Okon-Engstler'in uzun pasını yakalayan Irankunda, Türk savunmasını ekarte etti ve Uğurcan Çakır'ı geçerek soğukkanlı bir vuruşla golü attı.
Maçtan sonra konuşan genç yıldız, dünya sahnesine yaptığı katkıyla ilgili olarak anlaşılır bir şekilde duygusal bir an yaşadı. "Bu gerçek olamaz. Bir rüya gerçek oldu. Şu anda galibiyet bizim. Çok sıkı çalıştık, son ana kadar inandık. Heyecan verici bir an," dedi Irankunda ITV'ye. "Harika bir duygu. Teknik ekibe teşekkür etmelisiniz, ulusa teşekkür etmelisiniz. Hepsi benim bu kadar iyi oynayacağıma inandılar ve bugün o golü atmak muhteşemdi. Harika bir duygu."
- Getty Images Sport
Socceroos, zayıf taraf olarak görülmekten güç alıyor
Türkiye top hakimiyetini elinde tutsa ve Kenan Yıldız ile Arda Güler gibi oyuncularla tehlikeli pozisyonlar yaratmış olsa da, Avustralya disiplinli ve kararlı bir oyun sergiledi. Vincenzo Montella’nın takımı, birçok kişi tarafından D Grubu’nu lider bitirecek favori olarak gösteriliyordu, ancak Avustralya kalesinde ilham dolu bir performans sergileyen Patrick Beach’i aşmanın bir yolunu bulamadılar. Socceroos, maç öncesi tahminlerini motivasyon kaynağı olarak kullanarak, bu grupta sadece bir katılımcıdan çok daha fazlası olduklarını kanıtladılar.
Irankunda, takımın şansları hakkındaki olumsuz yorumların performansları için bir katalizör görevi gördüğünü kabul etti. "Bu bizim için ekstra bir motivasyon oldu. Elbette, harika bir takım olduğumuz için insanların hakkımızda kötü konuşmasını sevmiyoruz. İnsanlar bizi hafife alıyor ve bugün onlara oynayabildiğimizi gösterdik. Topa daha fazla sahip oldular, ama golleri kim attı? Golleri biz attık ve onlara futbol oynayabildiğimizi gösterdik," dedi.
Popovic, gençlerle kurduğu özel bağı övüyor
Popovic, takımının taktiksel uygulamasına ve genç oyuncularının gösterdiği cesarete övgüler yağdırdı. Takımın yükselen iki yeteneğinin mükemmel bir uyum sergilediği açılış golü, teknik direktör için özellikle öne çıkan bir an oldu. Bu galibiyet, Avustralya için gidişatı tamamen değiştirdi; Kanada’daki bu sonucun ardından takımın eleme turuna yükselme ihtimalleri hızla artıyor.
Popovic, takımın ortak çabasından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Gurur duyuyorum. Burada baş antrenör olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Bunu yaşamak, bizi desteklemek için bu kadar uzaklardan gelen insanların yüzlerini gülümsetmek ve bu harika genç adamlar için mutlu olmak. Personel ve yaptıkları çalışmalardan gurur duyuyorum. Saha kenarında bazı iyi kararlar aldık. Onları yönlendirmeye, desteklemeye çalıştım. Genç oyuncuların gol için işbirliği yapmasını görmek oldukça özeldi. Bunun özgüven ve inanç açısından ne kadar önemli olduğunu küçümsemeyin. Duygusal olarak, bu maç oyuncularımıza çok şey kazandıracak. Geri dönüş yapabilir, iyi bir şekilde toparlanabilir ve ABD maçına odaklanabiliriz."
- Getty Images Sport
Metcalfe, Türkiye'yi şaşkına çeviren golü attı
Türkiye beraberlik golünü bulmak için umutsuzca atağa kalkarken, Avustralya sabırlı kalmayı başardı ve maçın bitimine 15 dakika kala kesin darbeyi vurdu. Connor Metcalfe ceza sahası dışından topu aldı ve ağlara giden güçlü bir şut çekti; bu gol, deplasmana gelen taraftarlar arasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Bu gol, Türkiye’nin geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdi ve geriye kalan grup maçlarında aşması gereken çok büyük bir engel bıraktı. Socceroos, bir galibiyet daha alması halinde son 32 turuna yükseleceğini bilerek, şimdi ABD Milli Takımı ile oynayacağı büyük maça odaklanıyor.