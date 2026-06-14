Gecenin kahramanı, Dünya Kupası tarihinde Avustralya'nın en genç golcüsü olarak adını tarihe yazdıran Nestory Irankunda oldu. Sadece 20 yaş 125 gün olan Watford oyuncusu, 2010'dan beri Brett Holman'ın elinde bulunan rekoru kırdı. Sihirli anı ilk yarıda geldi; Paul Okon-Engstler'in uzun pasını yakalayan Irankunda, Türk savunmasını ekarte etti ve Uğurcan Çakır'ı geçerek soğukkanlı bir vuruşla golü attı.

Maçtan sonra konuşan genç yıldız, dünya sahnesine yaptığı katkıyla ilgili olarak anlaşılır bir şekilde duygusal bir an yaşadı. "Bu gerçek olamaz. Bir rüya gerçek oldu. Şu anda galibiyet bizim. Çok sıkı çalıştık, son ana kadar inandık. Heyecan verici bir an," dedi Irankunda ITV'ye. "Harika bir duygu. Teknik ekibe teşekkür etmelisiniz, ulusa teşekkür etmelisiniz. Hepsi benim bu kadar iyi oynayacağıma inandılar ve bugün o golü atmak muhteşemdi. Harika bir duygu."



