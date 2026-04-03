Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BENFICAAFP

Çeviri:

Avrupa ve ırkçılık: İngiltere bu konuda önde... Yamal ise Vinícius'un zayıflığından muzdarip

Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Barcelona
La Liga
Mallorca - Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Real Madrid - Girona
Girona
Real Madrid - Bayern Münih
Bayern Münih
M.City - Liverpool
M.City
Liverpool
FA Kupası
Wolverhampton Wanderers - Liverpool
Wolverhampton Wanderers
Premier Lig
Paris Saint-Germain - Marseille
Paris Saint-Germain
Marseille
1. Lig
AS Monaco - Paris Saint-Germain
AS Monaco
Paris Saint-Germain - Liverpool
Vinicius Junior
L. Yamal
İspanya - Mısır
İspanya
Mısır
Hazırlık Maçları
İspanya
Almanya
İngiltere
Fransa
Brezilya
Mısır

Son yıllarda stadyumlarda ırkçılıkla mücadele çabaları ivme kazandı

Avrupa futbolu son yıllarda ırkçılıkla mücadele konusunda ahlaki bir sınavla karşı karşıya; bu durum, Mısır ile ev sahibi İspanya arasında oynanan dostluk maçında (0-0) "La Roja" taraftarlarının bir kısmından gelen hakaret içeren tezahüratlarla bir kez daha ortaya çıktı.

Avrupa ülkeleri bu olguyla mücadele etmek için çaba sarf ediyor. Stadyumlarda ırkçılıkla suçlanan kişiler, özellikle büyük Avrupa liglerinde, bazı durumlarda hapis cezasına kadar varan yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

  • Arsenal FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier Lig

    İngiltere Premier Ligi, şeffaflık ve belgelenmiş ihbar sayısı açısından başı çekiyor. "Kick It Out" vakfı, 2024/2025 sezonunda 1.398 ihbarla tarihi bir rakam kaydetti; bu, 1.332 ihbarın kaydedildiği 2023/2024 sezonuna göre %5'lik bir artışa tekabül ediyor.

    Bu rakamlar, ihlal bildirim sisteminin etkinliğini yansıtmakla birlikte, toplam vakaların %54'ünden fazlasını oluşturan ırkçılığın en yaygın ayrımcılık biçimi olarak devam ettiğini de göstermektedir.

    En büyük zorluk "dijital ırkçılık"ta ortaya çıkıyor; geçen sezon internet üzerinden yapılan hakaret ihbarları 621'e ulaştı.

    Buna yanıt olarak, İngiltere Premier Ligi 2020'den bu yana 3.000'den fazla dijital taciz vakasını soruşturdu ve bu vakalara karışanlara stadyumlara giriş yasağı uygulandı.

    • Reklam
  • Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

    Yamal ve Vinícius

    Buna karşılık, İspanya’daki resmi rakamlar yanıltıcı olabilecek derecede düşük görünüyor; 2021 yılında İber yarımadasındaki ülke sadece 639 nefret suçu kaydederken, aynı dönemde Birleşik Krallık’ta bu sayı 109 binden fazlaydı.

    Bu fark, İspanya'da, özellikle yasal durumları nedeniyle takip edilmekten korkan göçmenler arasında, ihbarların yetersizliğine bağlanıyor.

    Bireysel düzeyde ise "Oberaxe" gözlemevi, 2025 yılında İspanya'da dijital tacizlerin bir numaralı hedefinin Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal olduğunu ortaya koydu; kayıtlı tacizlerin %60'ı ona yönelikti. Onu %29 ile Real Madrid'in forveti Vinícius Júnior izledi.

    Bununla birlikte, İspanya Haziran 2024'te, Vinicius'a yönelik ırkçı taciz suçlamasıyla taraftarlara verilen ilk hapis cezası (8 ay) ile bir hukuki emsal oluşturdu.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    İtalya ve Fransa

    İtalya'da ise sorun, "Ultras" gruplarıyla bağlantılı olmaya devam ediyor; stadyumlarda muz atma ve Romelu Lukaku ile Weston McKennie gibi oyunculara hakaret etme gibi olaylar sıklıkla yaşanıyor.

    "Spor Adalet Yasası" olmasına rağmen, uluslararası uzmanlar İtalya'daki cezaları eleştiriyor ve bunları "sembolik" ve caydırıcı olmayan olarak nitelendiriyor.

    Fransa'da ise genel siyasi ortam ve göç meseleleriyle ilgili gerilimlerin etkisiyle 2023 yılında ırkçılık vakaları %32 oranında artış gösterdi.

    Bu gerçeğe karşı koymak için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), hakeme maçı durdurma, askıya alma ve ırkçı tezahüratların devam etmesi halinde tamamen iptal etme yetkisi veren "Üç Adım" protokolünü yaygınlaştırdı.