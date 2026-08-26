Hamza Abdülkerim açısından en önemli soru şu olmaya devam ediyor: Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman oynamaya hak kazanacak? Cevap ise oyuncunun Katalan takımıyla birlikte gerek yerel düzeyde gerekse Avrupa Futbol Federasyonu kayıtlarında yer alacağı listeyle doğrudan bağlantılı.
Barcelona'nın Hamza Abdülkerim'i A takımın ana kadrosuna kaydetmeye ve ardından Avrupa Futbol Federasyonu'nun tüzüğü doğrultusunda onu Şampiyonlar Ligi listesine dahil etmeye karar vermesi halinde, oyuncunun kalan kayıt ve uygunluk şartlarını yerine getirmesi kaydıyla, kıtasal turnuvada takımla oynaması açısından prensipte herhangi bir sorun olmayacak.
Ancak oyuncu yedek listede kalmaya devam ederse, Avrupa listesine dahil olamayacak. Zira Avrupa Futbol Federasyonu tüzüğü, altyapı takımından 8 oyuncunun ana "A" listesine eklenmesine, bu oyuncuların takımla veya aynı federasyona bağlı başka bir takımda en az 3 sezon bulunmuş olmaları şartıyla izin veriyor; bu da Hamza Abdülkerim için geçerli değil.
Yedek "B" listesine gelince, sayıda herhangi bir sınır bulunmamasına rağmen Hamza bu listede yer almakta da zorlanacak.
Zira tüzük, bir oyuncunun 15 yaşına bastığı andan itibaren kulüple oynamaya kesintisiz olarak iki yıl boyunca ya da toplamda üç yıl boyunca uygun hale gelmiş olması durumunda "B" listesine kaydedilebileceğini, bu süre içinde yalnızca aynı federasyona bağlı bir kulübe bir yılı aşmayan tek bir kiralık dönemine izin verildiğini öngörüyor.
Bu şart, geçen ocak ayında Barcelona'ya katılan Hamza Abdülkerim için şu anda geçerli değil; dolayısıyla oyuncu, "B" listesi istisnasından yararlanmasına imkan tanıyan gerekli süreyi henüz tamamlamış değil.
Dolayısıyla Hamza'nın Avrupa'daki durumu büyük ölçüde Barcelona'nın ana kadrosuna ilişkin kararına bağlı olacak. Şampiyonlar Ligi listesine kaydedilmesine olanak tanıyacak şekilde kaydedilirse, takımla turnuvada oynayabilecek; ancak "B" listesinin şartlarını yerine getirmeden yedek listede kalırsa, bu sezon Avrupa'da oynamaya uygun olmayacak.
Önümüzdeki günler Mısırlı forvet açısından daha da önem kazanıyor, çünkü tablo transfer sezonunun kapanması ve Barcelona'nın nihai kadrosunun belirlenmesinin ardından, sonrasında da Avrupa listelerinin UEFA'ya gönderilme tarihiyle netleşecek. Zira oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya uygun hale gelebilmesi için herhangi bir listede kayıtlı olması gerekiyor.
Belirtmek gerekir ki İspanya'da transfer sezonu 1 Eylül'de kapanacak, Avrupa listesinin teslimi için son tarih ise 2 Eylül.