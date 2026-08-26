Basında yer alan haberler, son saatlerde bir tartışma ortamı yarattı. Söz konusu haberlerde, Mısırlı Hamza Abdülkerim'in Barcelona kulübünün A takım kadrosuna kaydedildiği belirtildi. Bu adım, bazıları tarafından oyuncunun Alman teknik direktör Hans Flick'in ekibiyle düzenli olarak sahaya çıkmasının bir ön hazırlığı olarak değerlendirildi.

Hamza Abdülkerim'in ismi, İspanya Ligi "La Liga" birliğinin resmi internet sitesinde gerçekten de yer aldı. Bu durum, oyuncunun Katalan kulübünün yedek takım kadrosundan A takıma geçtiğine dair haberleri güçlendirdi ki bu da onun Avrupa listesinde yer alma sürecini kolaylaştırıyor.

Ancak kayıt detaylarının incelenmesi, durumun bu şekilde olmadığını ortaya koyuyor; zira oyuncunun "La Liga" sitesinde görünmesi, mutlaka A takımın asıl kadrosuna dahil olduğu anlamına gelmiyor.

Kritik karar: Barcelona, Hamza Abdülkerim'i ödüllendiriyor



