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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Avrupa Şampiyonlar Ligi kadrosuna mı katılıyor? Hamza Abdülkerim'in Barcelona A takımına kaydedilmesinin gerçeği

H. Abdelkarim
Barcelona
La Liga
Şampiyonlar Ligi
İspanya
Mısır

Mısırlı yıldız Avrupa'da ne zaman oynayabilecek?

Basında yer alan haberler, son saatlerde bir tartışma ortamı yarattı. Söz konusu haberlerde, Mısırlı Hamza Abdülkerim'in Barcelona kulübünün A takım kadrosuna kaydedildiği belirtildi. Bu adım, bazıları tarafından oyuncunun Alman teknik direktör Hans Flick'in ekibiyle düzenli olarak sahaya çıkmasının bir ön hazırlığı olarak değerlendirildi.

Hamza Abdülkerim'in ismi, İspanya Ligi "La Liga" birliğinin resmi internet sitesinde gerçekten de yer aldı. Bu durum, oyuncunun Katalan kulübünün yedek takım kadrosundan A takıma geçtiğine dair haberleri güçlendirdi ki bu da onun Avrupa listesinde yer alma sürecini kolaylaştırıyor.

Ancak kayıt detaylarının incelenmesi, durumun bu şekilde olmadığını ortaya koyuyor; zira oyuncunun "La Liga" sitesinde görünmesi, mutlaka A takımın asıl kadrosuna dahil olduğu anlamına gelmiyor.

Kritik karar: Barcelona, Hamza Abdülkerim'i ödüllendiriyor


  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    29 numaralı forma gerçeği ortaya çıkarıyor

    Dikkat çeken nokta, Hamza Abdülkerim'in "La Liga" sitesindeki görünümünde 29 numaralı formayla kaydedilmiş olmasıdır; bu da onun, 1'den 25'e kadar numaralarla resmî olarak kaydedilen oyuncuları kapsayan asıl kadroda değil, A takıma bağlı yedek listede yer aldığına işaret etmektedir.

    İspanya Ligi'nin talimatları, A takımın asıl kadrosundaki forma numaralarının 1'den 25'e kadar olacağını öngörmekte; alt takımdaki oyuncular ise yedek listeye kaydedildiklerinde 26-50 arasındaki numaralarla görünebilmektedir.

    Dolayısıyla, Hamza Abdülkerim'in "La Liga" sitesinde yer alması önemli bir adımı temsil etmekte, ancak bu, şu ana kadar onun Barcelona'nın A takımının asıl kadrosunda kesin olarak kaydedilmiş bir oyuncu hâline geldiği anlamına gelmemektedir.

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  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza'nın durumunu eylül belirleyecek

    Önümüzdeki günlerde durum değişebilir; zira Barcelona, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Hamza Abdülkerim'i resmi olarak ilk takımın asıl kadrosuna kaydedebilir. Özellikle kulüp, transfer döneminin geri kalanında yeni bir forvetle anlaşmayı başaramazsa bu ihtimal artar.

    Öte yandan, oyuncunun asıl kadroya geçmesi şart değil; durum olduğu gibi de sürebilir ve Hamza, müsabaka yönetmeliklerine göre ilk takımda kullanılma imkânı bulunarak yedek kadroda kalmaya devam edebilir.

    Dolayısıyla nihai tablo, ancak yaz transfer piyasasının 1 Eylül'de kapanmasıyla tamamen netleşecek. Barcelona'nın Hamza Abdülkerim'e asıl kadrosunda yer verip vermeyeceği ya da onu yedek kadroda değerlendirmeyi sürdürüp sürdürmeyeceği işte o zaman belli olacak.

    İlk takıma resmi olarak yükseltilmesi durumunda ise forma numarası değişerek 1-25 arasında bir numara olacak.

  • Barcelona'dan bir kanıt daha

    Hamza Abdülkerim'in henüz A takım kadrosuna kaydedilmediğini doğrulayan bir başka kanıt daha var; zira Barcelona kulübünün resmi sitesinde yer alan A takımın resmi kadrosunda Mısırlı forvetin ismi hâlâ bulunmuyor.

    Dolayısıyla en doğru ifade şudur: Hamza Abdülkerim, İspanya La Liga Birliği nezdinde A takımla ilişkili bir listede kayıtlı olarak görünüyor; ancak henüz Barcelona A takımının asıl kadrosuna kaydedilmiş değil.

    Oyuncunun geleceğini belirlemede transfer döneminin son günleri belirleyici olacak; ister transfer dönemi sona erdikten sonra A takım kadrosuna dahil edilmesiyle, ister mevcut durumunun yedek kadro içinde devam etmesiyle.

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  • Peki Avrupa'daki katılım ne durumda?

    Hamza Abdülkerim açısından en önemli soru şu olmaya devam ediyor: Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman oynamaya hak kazanacak? Cevap ise oyuncunun Katalan takımıyla birlikte gerek yerel düzeyde gerekse Avrupa Futbol Federasyonu kayıtlarında yer alacağı listeyle doğrudan bağlantılı.

    Barcelona'nın Hamza Abdülkerim'i A takımın ana kadrosuna kaydetmeye ve ardından Avrupa Futbol Federasyonu'nun tüzüğü doğrultusunda onu Şampiyonlar Ligi listesine dahil etmeye karar vermesi halinde, oyuncunun kalan kayıt ve uygunluk şartlarını yerine getirmesi kaydıyla, kıtasal turnuvada takımla oynaması açısından prensipte herhangi bir sorun olmayacak.

    Ancak oyuncu yedek listede kalmaya devam ederse, Avrupa listesine dahil olamayacak. Zira Avrupa Futbol Federasyonu tüzüğü, altyapı takımından 8 oyuncunun ana "A" listesine eklenmesine, bu oyuncuların takımla veya aynı federasyona bağlı başka bir takımda en az 3 sezon bulunmuş olmaları şartıyla izin veriyor; bu da Hamza Abdülkerim için geçerli değil.

    Yedek "B" listesine gelince, sayıda herhangi bir sınır bulunmamasına rağmen Hamza bu listede yer almakta da zorlanacak.

    Zira tüzük, bir oyuncunun 15 yaşına bastığı andan itibaren kulüple oynamaya kesintisiz olarak iki yıl boyunca ya da toplamda üç yıl boyunca uygun hale gelmiş olması durumunda "B" listesine kaydedilebileceğini, bu süre içinde yalnızca aynı federasyona bağlı bir kulübe bir yılı aşmayan tek bir kiralık dönemine izin verildiğini öngörüyor.

    Bu şart, geçen ocak ayında Barcelona'ya katılan Hamza Abdülkerim için şu anda geçerli değil; dolayısıyla oyuncu, "B" listesi istisnasından yararlanmasına imkan tanıyan gerekli süreyi henüz tamamlamış değil.

    Dolayısıyla Hamza'nın Avrupa'daki durumu büyük ölçüde Barcelona'nın ana kadrosuna ilişkin kararına bağlı olacak. Şampiyonlar Ligi listesine kaydedilmesine olanak tanıyacak şekilde kaydedilirse, takımla turnuvada oynayabilecek; ancak "B" listesinin şartlarını yerine getirmeden yedek listede kalırsa, bu sezon Avrupa'da oynamaya uygun olmayacak.

    Önümüzdeki günler Mısırlı forvet açısından daha da önem kazanıyor, çünkü tablo transfer sezonunun kapanması ve Barcelona'nın nihai kadrosunun belirlenmesinin ardından, sonrasında da Avrupa listelerinin UEFA'ya gönderilme tarihiyle netleşecek. Zira oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya uygun hale gelebilmesi için herhangi bir listede kayıtlı olması gerekiyor.

    Belirtmek gerekir ki İspanya'da transfer sezonu 1 Eylül'de kapanacak, Avrupa listesinin teslimi için son tarih ise 2 Eylül.

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