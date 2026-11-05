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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
Çeviri:

Avrupa Şampiyonası zaferi ve gol rekorları: Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla yaşadığı en iyi 10 an sıralandı

Opinion
C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası
European Championship

41 yaşındaki futbolcu, daha başlangıcından itibaren unutulmaz anlarla dolu olan millî takım kariyerine sonunda nokta koydu.

Futbol tarihinde yaşlanmaya Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo kadar meydan okuyan az oyuncu vardır. Ronaldo, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 turnuvasında altı Dünya Kupası'nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu. Ancak Portekiz'in son 16 turunda İspanya'ya karşı aldığı sönük yenilgi, tüm zamanların en dikkat çekici millî takım kariyerlerinden birinin sonunun başlangıcına işaret etti.

Dallas'taki maçın ardından gözyaşlarına boğulan Ronaldo, bu yenilgiyle Dünya Kupası'nı kaldırma “hayalini” hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğini biliyordu. Yine de bir Avrupa Şampiyonası'nda daha oynama fırsatı bulabileceğine dair umut vardı. En azından yeni Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı büyük anlaşmazlık önce ceza almasına, ardından da millî takımı bırakmasına yol açana kadar. 

Ronaldo, millî takım kariyerine kuşkusuz böyle veda etmek istemezdi. Ancak 41 yaşındaki yıldızın, sahneye çıkmasından önce büyük bir kupa kazanmamış olan ülkesiyle başardıkları düşünüldüğünde, hayal kırıklığının yerini kısa sürede gurura bırakması muhtemel.

Ronaldo, her ikisi de rekor olan 234 maç ve 146 golün ardından millî futbola veda ederken, Portekiz formasıyla yaşadığı en iyi 10 anı sıralıyoruz...

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10‘Gurur duyduğu’ forma giyme rekoru

    Portekiz ve Ronaldo için felaketle sonuçlanan 2022 Dünya Kupası’nın ardından, yıldız oyuncunun millî takımda oynamaya devam edip etmeyeceği, hatta buna izin verilip verilmemesi gerektiği konusunda ciddi şüpheler vardı. Ancak yeni teknik direktör Roberto Martinez’in Ronaldo’dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Ronaldo, İspanyol teknik adamın Mart 2023’teki ilk maçında Liechtenstein’a karşı alınan 4-0’lık galibiyette iki gol attı.

    Bu maç, millî takım düzeyinde tarihin en çok maça çıkan oyuncusu olan Ronaldo için de önemli bir dönüm noktasıydı.

    Portekiz formasıyla 197. maçına EURO 2024 elemelerinde Estadio Jose Alvalade’de oynanan ilk karşılaşmada çıkan Ronaldo, şunları söyledi: “Rekorlar her zaman olumludur. Onlar benim motivasyonum ve bildiğiniz gibi rekor kırmayı seviyorum. Tarihin en çok millî maça çıkan oyuncusu olmak, itiraf etmeliyim ki beni oldukça gururlandırıyor. Ama gelecekte çok daha fazla maça çıkmak da istiyorum.”

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9‘Futbol dehası’

    Portekiz'in ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi finallerinde İsviçre ile oynadığı yarı final maçı uzatmalara gidiyor gibi görünüyordu. Ancak takımın ilham kaynağı olan 7 numarası, sık sık yaptığı gibi, kontrolü eline almaya karar verdi.

    Porto'da serbest vuruştan attığı golle eşitliği bozan Ronaldo, Ricardo Rodriguez'in penaltıdan skoru eşitlemesinin ardından, normal sürenin bitimine iki dakikadan biraz fazla kala yaklaşık 12,8 metreden gelişine vurduğu topla Portekiz'i yeniden öne geçirdi. İsviçre son dakikalarda beraberlik golü için yüklenirken Portekiz hızlı hücuma çıktı ve topu Ronaldo'ya ulaştırdı. Ronaldo, iki hızlı ayak hareketinin ardından şutunu Yann Sommer'in koruduğu kalenin alt köşesine gönderdi.

    Teknik direktör Fernando Santos, takımının Haziran 2019'da Dragao'da aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından şöyle dedi: "Ronaldo'nun oyununu tarif etmek için zaten pek çok sıfat kullandım. 2003'te [Sporting CP'de] onun teknik direktörüydüm ve nereye varacağını görebiliyordum. Dâhiyane tablolar ve heykeller vardır; o da bir futbol dehası. Bir oyuncu üç gol attığında farkı yaratan kişi olur."

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    8Tek başına gol rekoru

    Portekiz'in İrlanda ile oynadığı 2022 Dünya Kupası eleme maçı iyi gitmiyordu. Portekiz, kendi sahasında 1-0 gerideydi ve Ronaldo bir penaltı kaçırmıştı. Ancak Ronaldo, hava toplarındaki becerisi kadar mücadeleyi bırakmamasıyla da öne çıkıyor. Yıldız forvet, maçın son dakikalarında attığı iki kafa golüyle hem ülkesine galibiyeti getirdi hem de Ali Daei'yi geride bırakarak erkek millî takımlar futbolu tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

    “Çok mutluyum. Bu, kariyerime eklenen bir başarı daha, müzeme konacak bir rekor daha,” dedi Ronaldo, Portekiz formasıyla attığı 110. ve 111. gollerin ardından. “Bu, futbol oynamaya devam etme motivasyonum ve arzumla ilgili. Her gün başkalarını motive etme, daha iyisini yapma, taraftarları ve çocuklarımızı mutlu etme hedefiyle kalkıyorsak, önemli olan budur.”

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    7Tarihi hat-trick

    Ronaldo, Dünya Kupalarında büyük hayal kırıklıkları yaşadı. Altı turnuvada hem forma giydi hem de gol attı, ancak yarı finale yalnızca bir kez, 2006'da çıktı.

    27 maçta attığı 11 golün de gösterdiği gibi, diğer organizasyonlardaki olağanüstü gol ortalamasını Dünya Kupası'na taşımakta genellikle zorlandı. Ancak bu gollerin üçü, Rusya'daki 2018 turnuvasında İspanya'ya karşı oynanan heyecan dolu grup maçında geldi.

    Ronaldo, kazandığı ve oldukça kolay verilen penaltıyı gole çevirerek perdeyi açtı. Ardından David de Gea'nın kurtarmaya çalışırken hata yaptığı yerden şutuyla Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Takımı 3-2 gerideyken ve normal sürenin bitimine yalnızca iki dakika kalmışken, topu İspanya ağlarının üst köşesine gönderdiği frikikle serbest vuruş becerisini uzun süredir eleştirenleri susturdu ve Portekiz'e beraberliği getirdi.

    “Bu benim kişisel rekorum,” diyen 33 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olduktan sonra gazetecilere konuştu.

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    6Mutluluk gözyaşları

    EURO 2024'te yaşadığı duygusal çöküşten bir yıl sonra Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi finalleri için Portekiz'le birlikte Almanya'ya döndü. Bu kez üzüntüden değil, sevinçten gözyaşı döktü.

    „Bir süredir [baskıyı] hissediyordum,” diyen Ronaldo, Münih'te şampiyonu belirleyen maçta İspanya'ya karşı penaltı atışlarıyla gelen galibiyete verdiği duygusal tepkiyi anlattı. „Ama milli takım için bacağımı kırmam gerekseydi kırardım. Ortada bir kupa vardı, oynamam gerekiyordu ve elimden gelen her şeyi yaptım.”

    Ronaldo, Portekiz'in ikinci Uluslar Ligi zaferinde kilit rol oynamıştı. Allianz Arena'da İspanya karşısında attığı beraberlik golüyle maçın uzatmalara gitmesini sağlamanın yanı sıra ev sahibi Almanya'ya karşı 2-1 kazanılan yarı finalde ve Danimarka'ya karşı oynanan çeyrek final rövanşında da gol atmıştı.

    Sport TV'ye konuşan Ronaldo şunları söyledi: „Portekiz adına kazanmak her zaman özeldir. Kulüplerle birçok şampiyonluk kazandım ama hiçbir şey Portekiz adına kazanmaktan daha güzel değil. Bu yüzden gözyaşları var; çünkü görevimi yerine getirdim.”

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5‘Hayali’ canlı tutmak

    Portekiz'in Euro 2016 finaline yükselmek için önünde yalnızca Galler'in kalması kuşkusuz büyük şanstı. Ancak Chris Coleman'ın ekibi, çeyrek finalde favorilerden Belçika'yı eleyerek sürpriz yapmıştı. Dolayısıyla Portekiz'in galibiyeti kesin değildi. Üstelik Galler, Lyon'daki maçın ilk 45 dakikasında Ronaldo'ya fırsat vermedi.

    Ancak Ronaldo gibi yükselme yeteneğine sahip bir oyuncuyu uzun süre durdurmak kolay değil. Raphael Guerreiro'nun ortasına çok iyi yükselen Ronaldo, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra attığı kafa golüyle, neredeyse beklendiği gibi, gol perdesini açtı. Yalnızca üç dakika sonra Nani, Ronaldo'nun yerden sert şutunun yönünü değiştirerek topu ağlara gönderdi ve Portekiz'i finale taşıdı.

    “Portekiz'le bir kupa kazanmanın hayalim olduğunu hep söyledim,” dedi Ronaldo maçın ardından. “Bunu başarmaya daha yakınız ve kazanacağımıza inanıyorum. Çok çalışma, alçakgönüllülük ve kariyerim boyunca hep gösterdiğim fedakârlık ruhuyla böyle şeyler mümkün.” Üstelik haklı da çıktı!

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    4Brezilya Milli Takımı'nda bir yıldız doğdu

    Ronaldo, A millî takım düzeyindeki ilk büyük uluslararası turnuvasına Portekiz'in yedek kulübesinde başladı. EURO 2004 sona erdiğinde ise Portekiz'in yeni bir yıldız kazandığı açıktı.

    Turnuva, Lizbon'daki finalde sürpriz ekip Yunanistan'a 1-0 yenilen ev sahibi Portekiz için acı bir sonla bitti. Ancak Ronaldo, Manchester United'daki heyecan verici ilk sezonunda gösterdiği performansın üzerine etkileyici biçimde koymuştu.

    O dönemde henüz 19 yaşında olan ve kanat oyuncusu olarak görev yapan Ronaldo yalnızca iki gol attı. İlk golü, grup aşamasında Yunanistan'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgide geldi. İkinci golü ise çok daha anlamlıydı. Portekiz daha önce hiçbir büyük turnuvada finale çıkmamıştı. Ronaldo, Hollanda ile oynanan yarı finalde Deco'nun kullandığı kornerden gelen topa aşağı doğru yönlendirdiği bir kafa vuruşuyla gol perdesini açarak takımını finale giden yola soktu.

    Ronaldo'nun hızla kullandığı bir korner de Maniche'ye, 60. dakikadan hemen önce Edwin van der Sar'ı sert bir şutla geçmesi için gereken zamanı ve alanı sağladı. Bu belirleyici performans, Portekiz efsanesi Luis Figo'nun genç oyuncunun büyük bir yıldız olacağından şüphe duymamasını sağladı. 

    “Dünyanın bir numaralı futbolcusu olmak için yeterli özelliklere sahip,” dedi Real Madrid'in kanat oyuncusu EURO 2004'ten kısa süre sonra. “Şimdiye kadar gördüğüm herkesten daha iyi olabilir.”

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    3Ronaldo imdada yetişiyor

    Turnuvanın şampiyonu Portekiz, EURO 2016'da ilk turda elenmekten iki nedenle kurtuldu. İlki, UEFA'nın turnuvayı 24 takıma çıkarıp son 16 turunu getirme yönündeki gülünç kararıydı. Bu sayede gruplarını üçüncü sırada bitiren dört takım eleme aşamasına yükselecekti.

    İkincisi ise Ronaldo'nun yenilgiyi kabullenmeyi reddetmesiydi.

    Portekiz, Zoltan Gera'nın erken dakikalarda attığı müthiş golle Macaristan karşısında geriye düştükten sonra Ronaldo, devre arasından hemen önce Nani'nin beraberlik golünü hazırladı. Portekiz ikinci yarıda iki kez daha geriye düştü, ancak Ronaldo her iki seferde de karşılık verdi: Önce cüretkâr bir topuk vuruşuyla, ardından da her zamanki gibi isabetli ve güçlü bir kafa vuruşuyla.

    “Çılgınca bir maçtı.” Portekiz'in üç maçta yalnızca üç puan toplayarak tur atlamasının ardından 7 numaralı futbolcu şöyle konuştu: “Hava çok sıcaktı ve maç çok zordu. Sürekli skoru eşitlemeye çalıştık. Üç kez Avrupa Şampiyonası'ndan elenecek duruma düştük ama asıl hedefimiz turu geçmekti.” Portekiz bu hedefe Ronaldo sayesinde ulaştı.

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    2Zlatan’a üstünlük sağlamak

    Portekiz ile İsveç arasındaki 2014 Dünya Kupası play-off mücadelesi, futbolun en iyi forvetlerinden ikisinin karşı karşıya geldiği bir düelloya dönüştü. Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ile girdiği bu heyecanlı düelloyu beklendiği gibi kazandı.

    Lizbon'daki ilk maçın tek golünü atan Ronaldo, Solna'da da 50. dakikada sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla perdeyi açtı. 

    Ibrahimovic, kornerden gelen topa kafayı vurarak İsveç'e beraberliği getirdi, ardından yerden kullandığı serbest vuruşla ev sahibini öne geçirdi. Ancak Ronaldo'nun söyleyecekleri bitmemişti. Zayıf ayağıyla bir kez daha fileleri bulup konuk ekibin bir başka harika kontra atağını golle tamamladıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla sansasyonel hat-trick'ini tamamladı.  

    "Portekiz'in bu maçlarda bana ihtiyacı olduğunu biliyordum ve burada olduğumu gösterdim," diyen Ronaldo, Portekiz'in o gece 3-2, toplamda 4-2 kazanarak Brezilya'ya gitmesinin ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde yaptığım gibi sadece işimi yaptım."

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    1Avrupa şampiyonu kaptan ve teknik direktör!

    Ronaldo, 2016 Avrupa Şampiyonası finalinin henüz 25. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ancak maçın geri kalanında da ilgi odağı olmayı başardı. Sakat sol dizi sıkıca bandajlanmış olmasına rağmen yedek kulübesinde oturmayı reddetti. Bunun yerine teknik alanda dolaşarak takım arkadaşlarına talimatlar verdi.

    Stoper Jose Fonte, daha sonra sahadaki oyuncuların Ronaldo'nun yaptıklarına pek dikkat etmediğini kabul etti. Fonte, önlerindeki göreve öylesine odaklandıklarını, yıldız forvetlerinin fiilen yardımcı antrenör rolünü üstlendiğini fark etmediklerini açıkladı. Takımın asıl teknik direktörü Fernando Santos ise kaptanının otoritesini sarstığı yönündeki iddiaları reddetti.

    Santos, Paris'te turnuvanın ev sahibi Fransa karşısında alınan sürpriz 1-0'lık galibiyetin ardından şöyle dedi: “Ronaldo, diğer bütün Portekizlilerden daha fazla acı çekiyordu ve bana söylediği tek şey ‘Kazanacağız, kazanacağız’ oldu. Bunda kötü olan ne? Bu, teknik direktörü fazla mı zayıf gösterir? O mükemmel bir kaptan ve dünyanın en iyi oyuncusu.”

    O dönemde Santos'un son iddiasına itiraz etmek kesinlikle zordu. Eder'in uzatma dakikalarındaki golü sayesinde Ronaldo, Real Madrid ile bir kez daha Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamasından yalnızca birkaç ay sonra Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

    Portekiz kaptanı, millî takım düzeyindeki ilk büyük kupasını kaldırdıktan sonra şunları söyledi: “Bu benim için eşsiz bir an. 2004'ten beri, uzun zamandır istediğim bir şeydi. Unutulmaz.” 