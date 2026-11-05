Futbol tarihinde yaşlanmaya Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo kadar meydan okuyan az oyuncu vardır. Ronaldo, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 turnuvasında altı Dünya Kupası'nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu. Ancak Portekiz'in son 16 turunda İspanya'ya karşı aldığı sönük yenilgi, tüm zamanların en dikkat çekici millî takım kariyerlerinden birinin sonunun başlangıcına işaret etti.

Dallas'taki maçın ardından gözyaşlarına boğulan Ronaldo, bu yenilgiyle Dünya Kupası'nı kaldırma “hayalini” hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğini biliyordu. Yine de bir Avrupa Şampiyonası'nda daha oynama fırsatı bulabileceğine dair umut vardı. En azından yeni Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı büyük anlaşmazlık önce ceza almasına, ardından da millî takımı bırakmasına yol açana kadar.

Ronaldo, millî takım kariyerine kuşkusuz böyle veda etmek istemezdi. Ancak 41 yaşındaki yıldızın, sahneye çıkmasından önce büyük bir kupa kazanmamış olan ülkesiyle başardıkları düşünüldüğünde, hayal kırıklığının yerini kısa sürede gurura bırakması muhtemel.

Ronaldo, her ikisi de rekor olan 234 maç ve 146 golün ardından millî futbola veda ederken, Portekiz formasıyla yaşadığı en iyi 10 anı sıralıyoruz...