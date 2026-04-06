İtalya'nın Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılamamasının ardında 18 yaşındaki bir gencin imzası var: Keim Alajbegovic, tüm ülkeyi omuzlarına yükledi ve yarı final ile final play-off maçlarında Bosna'nın 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası'na katılmasında belirleyici rol oynadı. 2007 doğumlu bu genç yetenek, turnuva boyunca uluslararası scoutlar tarafından kesinlikle takip edilen oyunculardan biri olacak, ancak Salzburg'un forveti bu sezon da birçok üst düzey kulübün gözlemcileri tarafından yakından ve dikkatle izlendi.
Avrupa'nın yarısını büyüleyen Bosnalı yıldız Alajbegovic'in piyasa değeri ne kadar: Serie A'da Milan, Napoli ve Roma'nın ilgisini çekiyor
ALAJBEGOVIC İÇİN TALEP
Alajbegovic, Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişti; kulüp, onu Salzburg'a sattığında geri alım hakkını saklı tutmuştu ve bu hakkı son aylarda kullandı: 8 milyon avroluk bedel karşılığında Alman kulübü, Bosnalı yeteneğin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Bu transferden önce bile Milan, transferin olası maliyetleri hakkında bilgi almaya başlamıştı. Şimdi, görüşmeleri derinleştirmek isterse, onu geri almış olmasına rağmen yazın hemen ayrılmasının da ihtimal dışı olmadığı Leverkusen ile masaya oturup konuşmak zorunda kalacak. Milan'ın yanı sıra onu hedef listesine alan başka kulüpler de olduğu ve İtalya'da Roma ve Napoli'nin de ilgilendiği göz önüne alındığında, çok şey masaya gelecek tekliflere bağlı olacak. Şu anda oyuncunun değeri 20 ila 30 milyon euro arasında.
ROL VE ÖZELLİKLER
Kanat forveti Alajbegovic, güçlü ayağıyla içeriye dönüp kaleye şut atmak ya da takım arkadaşına pas atmak için sol kanatta oynamayı tercih ediyor; gerektiğinde diğer kanada da geçebiliyor (görevleri aynı kalıyor, sol ayağıyla da oynayabiliyor) ya da bir santrforun arkasında orta saha hücumunda görev alabiliyor. En iyi özelliklerinden biri de top sürme yeteneğidir; hızlanmaya başladığında onu kimse durduramaz ve onu yakından takip edenler, 30 yaşındaki bir oyuncunun oyun görüşüne sahip olduğunu söyler. Bayer Leverkusen'in genç takımlarında duran topların (neredeyse) tamamı ona aitti.