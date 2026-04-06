Avrupa'nın yarısını büyüleyen Bosnalı yıldız Alajbegovic'in piyasa değeri ne kadar: Serie A'da Milan, Napoli ve Roma'nın ilgisini çekiyor

Alajbegovic, Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişti; kulüp, onu Salzburg'a sattığında geri alım hakkını saklı tutmuştu ve bu hakkı son aylarda kullandı: 8 milyon avroluk bedel karşılığında Alman kulübü, Bosnalı yeteneğin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Bu transferden önce bile Milan, transferin olası maliyetleri hakkında bilgi almaya başlamıştı. Şimdi, görüşmeleri derinleştirmek isterse, onu geri almış olmasına rağmen yazın hemen ayrılmasının da ihtimal dışı olmadığı Leverkusen ile masaya oturup konuşmak zorunda kalacak. Milan'ın yanı sıra onu hedef listesine alan başka kulüpler de olduğu ve İtalya'da Roma ve Napoli'nin de ilgilendiği göz önüne alındığında, çok şey masaya gelecek tekliflere bağlı olacak. Şu anda oyuncunun değeri 20 ila 30 milyon euro arasında.



