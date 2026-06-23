Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden biri onu mutlaka kadrosuna katmak istiyordu! Deniz Undav, VfB Stuttgart’ta sözleşmesinin uzatılmasından önce büyük bir transfer konusunda görüşmeler yapmış olmalı

Bild gazetesine göre Milan, Undav’ın maaşı ve olası bir transfer ücreti hakkında bilgi toplamış. Ayrıca Rossoneri ile oyuncu tarafı arasında kişisel temaslar olduğu ve somut görüşmeler yapıldığı da söyleniyor.

Undav’ın VfB ile olan eski sözleşmesi, Haziran başında 2029’a kadar uzatılmadan önce 2027’de sona erecekti; bu nedenle Milan bu fırsatı kaçırmamak istedi. Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi’ni yedi kez kazanan kulüp, gol garantisi veren yeni bir santrfor arayışında. Bild’e göre, Undav için yapılan pazarlıkta Milan’ın rakipleri arasında Serie A’daki rakipleri AS Roma ve Como da yer alıyordu. Ayrıca İspanya ve Suudi Arabistan’dan kulüplerin de 29 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtiliyor.