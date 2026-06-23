Bild gazetesinin haberine göre, AC Milan birkaç hafta önce Alman milli forvet ve Dünya Kupası yıldızına teklifte bulundu. Ve İtalyanlar bu konuda oldukça somut adımlar atmış görünüyor.
Çeviri:
Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden biri onu mutlaka kadrosuna katmak istiyordu! Deniz Undav, VfB Stuttgart’ta sözleşmesinin uzatılmasından önce büyük bir transfer konusunda görüşmeler yapmış olmalı
Bild gazetesine göre Milan, Undav’ın maaşı ve olası bir transfer ücreti hakkında bilgi toplamış. Ayrıca Rossoneri ile oyuncu tarafı arasında kişisel temaslar olduğu ve somut görüşmeler yapıldığı da söyleniyor.
Undav’ın VfB ile olan eski sözleşmesi, Haziran başında 2029’a kadar uzatılmadan önce 2027’de sona erecekti; bu nedenle Milan bu fırsatı kaçırmamak istedi. Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi’ni yedi kez kazanan kulüp, gol garantisi veren yeni bir santrfor arayışında. Bild’e göre, Undav için yapılan pazarlıkta Milan’ın rakipleri arasında Serie A’daki rakipleri AS Roma ve Como da yer alıyordu. Ayrıca İspanya ve Suudi Arabistan’dan kulüplerin de 29 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtiliyor.
- AFP
Deniz Undav: Milan, VfB’ye kıyasla ona Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı sunamadı
Ancak Undav, sonuçta 2023'ten beri formasını giydiği VfB'ye sadık kaldı. Duyumlara göre, sözleşme uzatması karşılığında yıllık maaşının 5,5 milyon avroya çıkarılmasını kabul etti; böylece artık Schwaben'in en çok kazanan oyuncusu oldu. Buna ek olarak, tek seferde dört milyon avroluk bir imza bonusu da aldığı söyleniyor.
Ancak maddi açıdan bu durum, Undav’ın Stuttgart’ta kalmasının tek nedeni değildi. Kendisi için de (46 maçta 25 gol ve 14 asist) olağanüstü geçen bir sezonda, VfB ligi dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Bu, Milan Undav’ın sunamayacağı bir ihtimaldi; zira Milan, Serie A’da sadece beşinci sırada yer aldı ve bu nedenle önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacak.
Ayrıca Undav, eşi Tanja ve kızlarıyla birlikte Stuttgart’ta çok mutlu ve teknik direktör Sebastian Hoeneß’in takımında son derece iyi bir konuma sahip. Bild gazetesinin haberine göre, golcü bu durumu hiçbir şekilde feda etmek istemedi.
Deniz Undav, 2026 Dünya Kupası’nda DFB milli takımı adına parlıyor
En azından potansiyel olarak Undav, Dünya Kupası’nda şu anda diğer üst düzey kulüplerin ilgisini çekiyor. Almanya’nın Curacao (7:1) ve Fildişi Sahili (2:1) ile oynadığı ilk iki grup maçında yedek olarak her seferinde yaklaşık yarım saat sahada kalan Undav, şimdiden beş doğrudan gol katkısı (üç gol, iki asist) kaydetti.
Özellikle Fildişi Sahili karşısında Undav olağanüstü bir performans sergiledi; oyuna girdikten kısa bir süre sonra skoru 1:1’e getiren golü attı ve uzatma dakikalarında da DFB takımını grubu erken aşamada liderliğe taşıyan önemli galibiyet golünü kaydetti. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın turnuvanın ilerleyen aşamalarında Stuttgartlı oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmesi de olası.
Deniz Undav’ın bugüne kadarki milli maçlarına genel bakış
Tarih
Maç
Yarışma
Oynama süresi (dakika)
Goller
23 Mart 2024
Fransa - Almanya 0:2
Hazırlık maçı
10
-
3 Haziran 2024
Almanya - Ukrayna 0:0
Hazırlık maçı
45
-
19 Haziran 2024
Almanya - Macaristan 2:0
2024 Avrupa Şampiyonası
6
-
10 Eylül 2024
Hollanda - Almanya 2:2
Uluslar Ligi
63
1
11 Ekim 2024
Bosna-Hersek - Almanya 1:2
Uluslar Ligi
67
2
8 Haziran 2025
Almanya - Fransa 0:2
Uluslar Ligi
45
-
30 Mart 2026
Almanya - Gana 2:1
Hazırlık maçı
45
1
31 Mayıs 2026
Almanya - Finlandiya 4:0
Hazırlık maçı
61
2
6 Haziran 2026
ABD - Almanya 1:2
Hazırlık maçı
29
-
14 Haziran 2026
Almanya - Curacao 7:1
2026 Dünya Kupası
26
1
20 Haziran 2026
Almanya - Fildişi Sahili 2:1
2026 Dünya Kupası
30
2