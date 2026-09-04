Avrupa'nın kralı kalıyor! Luis Enrique, PSG ile 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı

Paris Saint-Germain, Enrique'nin uzun vadeli planlarına ilişkin tüm spekülasyonlara son vererek teknik adamın öngörülebilir gelecekte de kulübün başında kalacağını doğruladı.

Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada İspanyol çalıştırıcının 2030'a kadar Paris Saint-Germain'in teknik direktörü olarak kalmasını sağlayan bir sözleşme uzatmasına imza attığını duyurdu. Bu hamle, geçmişte teknik direktör koltuğunda sık değişikliklerle tanınan Paris ekibi için stratejide önemli bir değişimi temsil ediyor; kulüp bunun yerine Enrique'nin taktik vizyonu etrafında kalıcı bir hanedan kurmayı tercih ediyor.

Enrique'ye dört yıllık yeni sözleşme verilmesi kararı, kulüp yönetiminin duyduğu tam memnuniyetin doğrudan bir sonucu. Onun yönetiminde takım, bireysel süper yıldızlar topluluğu olmaktan çıkıp yüksek tempolu pres ve taktik disiplinle tanımlanan bütünlüklü bir yapıya dönüştü. Nasser Al-Khelaifi liderliğindeki kulüp yönetimi, İspanyol çalıştırıcıyı sportif projelerinin merkezi direği olarak görüyor.







