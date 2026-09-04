AFP
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Avrupa'nın kralı kalıyor! Luis Enrique, PSG ile 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı
Parc des Princes'te yeni bir istikrar dönemi
Paris Saint-Germain, Enrique'nin uzun vadeli planlarına ilişkin tüm spekülasyonlara son vererek teknik adamın öngörülebilir gelecekte de kulübün başında kalacağını doğruladı.
Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada İspanyol çalıştırıcının 2030'a kadar Paris Saint-Germain'in teknik direktörü olarak kalmasını sağlayan bir sözleşme uzatmasına imza attığını duyurdu. Bu hamle, geçmişte teknik direktör koltuğunda sık değişikliklerle tanınan Paris ekibi için stratejide önemli bir değişimi temsil ediyor; kulüp bunun yerine Enrique'nin taktik vizyonu etrafında kalıcı bir hanedan kurmayı tercih ediyor.
Enrique'ye dört yıllık yeni sözleşme verilmesi kararı, kulüp yönetiminin duyduğu tam memnuniyetin doğrudan bir sonucu. Onun yönetiminde takım, bireysel süper yıldızlar topluluğu olmaktan çıkıp yüksek tempolu pres ve taktik disiplinle tanımlanan bütünlüklü bir yapıya dönüştü. Nasser Al-Khelaifi liderliğindeki kulüp yönetimi, İspanyol çalıştırıcıyı sportif projelerinin merkezi direği olarak görüyor.
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Fransa'nın başkentinde benzeri görülmemiş kupa hasadı
2023’te göreve gelmesinden bu yana Enrique, kulübün kupa müzesini baş döndürücü bir hızla dönüştürdü. Onun döneminde PSG, üç sezonu biraz aşkın sürede 12 kupa kazandı. Bu başarılar arasında üç Ligue 1 şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Fransa Süper Kupası da yer alıyor. Etkisi küresel ölçekte de hissedildi; kulübü iki UEFA Süper Kupa zaferine ve FIFA Kıtalararası Kupa’ya taşıdı.
Ancak başarılarının taçtaki mücevheri, kulübün kıta sahnesindeki çıkışı olmaya devam ediyor. Enrique, 2025’te PSG’yi tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyarak, kendisinden önceki pek çok ünlü ismin başaramadığını başardı.
Tek bir zaferle yetinmeyen Enrique, 2026’da kupayı başarıyla koruyarak bunu sürdürdü ve PSG’yi Avrupa’da yenilmesi gereken takım olarak sağlam biçimde konumlandıran bir üstünlük dönemine imza attı.
Sürdürülebilir bir sportif proje inşa etmek
Sözleşme uzatması, yalnızca geçmişteki başarıların bir ödülü değil, aynı zamanda gelecek için temel bir adım. Yönetim, kısa vadeli çözümlerden uzaklaşma isteğini dile getirirken, bunun yerine genç yeteneklerin gelişimini ve taktiksel istikrarı önceliklendiren sportif bir proje ile uzun vadeli bir vizyona odaklanıyor.
Enrique bu değişimde kritik bir rol oynadı; gelecek vadeden genç oyuncuları A takım kadrosuna entegre etti ve personel değişikliklerinden bağımsız olarak kulübün kimliğinin tutarlı kalmasını sağladı. Yüksek profilli egoları yönetirken "önce takım" anlayışını koruma becerisi, kulübün son dönemdeki istikrarında kilit faktörlerden biri oldu.
- AFP
Enrique, PSG'de uzun vadeli kontrolü ele geçirdi
Bu uzun vadeli güvence, Enrique'ye transfer planlaması ve altyapı entegrasyonunu beş yıllık bir perspektifle yapma imkanı tanıyor; bu, elit seviyedeki teknik direktörlere nadiren sunulan bir ayrıcalık. İspanyol teknik adamın etkisi artık saha kenarının ötesine uzanıyor; zira kendi sisteminin belirli teknik gereksinimlerine uyan oyuncuları belirlemek için transfer departmanıyla yakın çalışıyor.
Sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili baskı ortadan kalktığı için Enrique artık tamamen takımın oyun tarzını geliştirmeye odaklanabilir ve böylece onlara iki Avrupa kupası kazandıran taktik yeniliklerin, gelecek yıllarda da rakiplerinin önünde kalmayı sürdürmesini sağlayabilir.
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