Avrupa Futbol Birliği'nin, FIFA'nın turnuvalarından bir hisseyi dış yatırımcılara satma planları nedeniyle Dünya Kupası'nı boykot etme kararına yönelik tepkiler peş peşe geliyor.

Reuters haber ajansı, UEFA'nın Uluslararası Futbol Federasyonu turnuvalarını boykot etme kararına gösterilen başlıca tepkileri derledi.

İngiltere Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak şu ifadelere yer verdi: "Avrupalı meslektaşlarımızla omuz omuza duruyor ve ortak tutumu tamamen destekliyoruz. FIFA'nın planlarına karşıyız. Dünya Kupası futbola aittir ve her zaman öyle kalacaktır."

İskoçya Futbol Federasyonu Kurulu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İskoçya Futbol Federasyonu Kurulu, bu önerilerin tam bir istişare süreci yürütülmeden ya da iyi yönetişim ilkeleri gözetilmeden sunulma ve son tarihinin belirlenme biçimine ilişkin tüm üyelerin dile getirdiği endişeleri kesin bir biçimde paylaşmaktadır."

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Møller ise şu açıklamayı yaptı: "Özel sektör yatırımcılarını FIFA sisteminin kalbine davet ettiğimiz bu türden bir anlaşmayı onaylamak kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle, bu projeyi durdurmak için gereken tüm önlemleri destekleyeceğiz."