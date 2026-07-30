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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Avrupa'nın FIFA'ya karşı öfkesi büyüyor: Infantino'nun istifası isteniyor

FEATURES
Dünya Kupası
Norveç
İsveç
Danimarka
İskoçya
İngiltere

Avrupa Futbol Birliği'nin, FIFA'nın turnuvalarından bir hisseyi dış yatırımcılara satma planları nedeniyle Dünya Kupası'nı boykot etme kararına yönelik tepkiler peş peşe geliyor.

Reuters haber ajansı, UEFA'nın Uluslararası Futbol Federasyonu turnuvalarını boykot etme kararına gösterilen başlıca tepkileri derledi.

İngiltere Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak şu ifadelere yer verdi: "Avrupalı meslektaşlarımızla omuz omuza duruyor ve ortak tutumu tamamen destekliyoruz. FIFA'nın planlarına karşıyız. Dünya Kupası futbola aittir ve her zaman öyle kalacaktır."

İskoçya Futbol Federasyonu Kurulu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İskoçya Futbol Federasyonu Kurulu, bu önerilerin tam bir istişare süreci yürütülmeden ya da iyi yönetişim ilkeleri gözetilmeden sunulma ve son tarihinin belirlenme biçimine ilişkin tüm üyelerin dile getirdiği endişeleri kesin bir biçimde paylaşmaktadır."

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Møller ise şu açıklamayı yaptı: "Özel sektör yatırımcılarını FIFA sisteminin kalbine davet ettiğimiz bu türden bir anlaşmayı onaylamak kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle, bu projeyi durdurmak için gereken tüm önlemleri destekleyeceğiz."

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    Infantino kırmızı çizgiyi aştı

    Aynı zamanda, Alman Federasyonu'na bağlı ekonomik ve dijital şirketin denetim kurulu başkanı Alexander Wehrle şunları söyledi: "Bir kez daha kırmızı çizgi aşıldı, Gianni Infantino futbolu satmak istiyor."

    Wehrle şöyle vurguladı: "Bu beni gerçekten şunu sormaya itiyor: Gianni Infantino hiç profesyonel düzeyde futbol oynadı mı? Sanırım İsviçre'de beşinci ligde oynadı."

    Şuna dikkat çekti: "Hiç tribünlerde taraftarların arasında durdu mu? Futbolun bir oyun ve insanları birleştiren bir güç olarak ne anlama geldiğini gerçekten biliyor mu? Bu konuda büyük şüphelerim var."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "FIFA'nın asıl amacı uluslararası kuralları denetlemek ve turnuvaları düzenlemektir. Herhangi bir federasyonu yönetmesi gereken temel ilkenin kârı en üst düzeye çıkarmak olması gerektiğini düşünmüyorum. Ancak burada bir şeyler yolundan çıkmış gibi görünüyor ve bunun durması gerekiyor."

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  • Gianni Infantino istifa etmeli

    İsveç Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "İsveç Futbol Federasyonu, gerek izlenen prosedürler gerekse meselenin özü konusunda UEFA'nın görüşlerini destekliyor" ifadelerini kullandı.

    İsveç Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle devam etti: "Uluslararası futbol üzerinde bu denli uzun vadeli sonuçlar doğuran bir teklif, açık, şeffaf ve geniş kabul gören bir süreç üzerinden yönetilmelidir."

    Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness ise şunları söyledi: "Ortak modelimizin özünü değiştiren bir projenin gizlice ve seçilmiş organların dışında geliştirilip, ardından hiçbir istişare biçimi olmaksızın olmuş bitmiş bir iş gibi sunulduğu bir süreci kabul edemeyiz."

    Klaveness sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir şeffaflık, katılım ya da tartışma olmadı. Norveç ve UEFA'nın mesajı açık: Eğer bu proje devam ederse, FIFA turnuvalarından çekiliriz."

    İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy ise şunları belirtti: "UEFA'yı boykot etme kararı, güçlü bir şekilde desteklediğimiz ilkelere dayanıyor. Futbol taraftarlara aittir, milyarder yatırımcılara değil. Bardağı taşıran son damla oldu ve oyunumuzu korumak için tavır alma zamanı geldi."

    İngiliz siyasetçi Nigel Farage ise, "Futbol halka aittir. UEFA bu tavrı almakta haklı ve Gianni Infantino istifa etmelidir" dedi.

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