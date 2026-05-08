"Artık Avrupa'nın en iyi şutörüsün. Alman milli takımının dünya ve Avrupa şampiyonu olmasına katkıda bulundun. Sıkı çalışmanın karşılığını aldın," dedi Schröder, Instagram'da yayınladığı bir video mesajında milli takım arkadaşına seslenerek.
"Avrupa'nın en iyi şutörü!" NBA yıldızı Dennis Schröder, büyük bir ödülün ardından Alman basketbol kahramanını övdü
"Ne kadar sıkı çalıştığını son yıllarda gördüm. İnanılmaz bir adanmışlık: Öncelikle milli takım için, ama aynı zamanda Almanya'yı basketbol alanında daha büyük bir ülke haline getirmek için," dedi Schröder, Bayern Münih'in guardı hakkında. Obst, Perşembe akşamı birkaç saat önce bu ödülü kazandığını öğrenmişti. Oylama sonuçları, Münih ekibinin Ludwigsburg Riesen'i 86-78 mağlup ettiği deplasman maçının ardından açıklanmıştı.
- AFP
Andi Obst, 20 yılı aşkın süredir ilk Alman MVP: "Benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor"
"Bu ödül gerçekten çok özel ve benim için büyük anlam ifade ediyor," dedi Obst, 20 yılı aşkın bir süredir MVP ödülünü kazanan ilk Alman olarak bu tarihi başarıya ilişkin. Ludwigsburg'daki salonda, 29 yaşındaki oyuncunun diğer yakınları da ona seslendi. Obst'un dedesi ve büyükannesi de video ekranında görüntülendi.
"Mesajlarını içeren selam videosu beni duygusal olarak gerçekten çok etkiledi," dedi Obst. Ancak sevinçlerin ortasında, 16 Mayıs'ta başlayacak olan Alman şampiyonluğu playofflarına dikkatini yöneltti. Ne de olsa, büyükbabası ve büyükannesi ona bir kez daha sevinç yaşatabilirler. "Şu anda önemli olan tek şey, bu yıl bir şampiyonluk daha kazanabilmemiz. Bunu başarırsak, büyükannem ve büyükbabam herkesi raventli keke davet edecek."
Obst, MVP ödülünü ise önümüzdeki Pazar günü (16.30/Dyn) EWE Baskets Oldenburg ile oynanacak normal sezonun son maçından önce alacak.