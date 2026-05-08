"Avrupa'nın en iyi şutörü!" NBA yıldızı Dennis Schröder, büyük bir ödülün ardından Alman basketbol kahramanını övdü

"Bu ödül gerçekten çok özel ve benim için büyük anlam ifade ediyor," dedi Obst, 20 yılı aşkın bir süredir MVP ödülünü kazanan ilk Alman olarak bu tarihi başarıya ilişkin. Ludwigsburg'daki salonda, 29 yaşındaki oyuncunun diğer yakınları da ona seslendi. Obst'un dedesi ve büyükannesi de video ekranında görüntülendi.

"Mesajlarını içeren selam videosu beni duygusal olarak gerçekten çok etkiledi," dedi Obst. Ancak sevinçlerin ortasında, 16 Mayıs'ta başlayacak olan Alman şampiyonluğu playofflarına dikkatini yöneltti. Ne de olsa, büyükbabası ve büyükannesi ona bir kez daha sevinç yaşatabilirler. "Şu anda önemli olan tek şey, bu yıl bir şampiyonluk daha kazanabilmemiz. Bunu başarırsak, büyükannem ve büyükbabam herkesi raventli keke davet edecek."

Obst, MVP ödülünü ise önümüzdeki Pazar günü (16.30/Dyn) EWE Baskets Oldenburg ile oynanacak normal sezonun son maçından önce alacak.