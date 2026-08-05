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'Avrupa'nın en iyi ikinci takımı' - Mikel Arteta neden Barcelona ya da Manchester City'de Arsenal'dekinden daha iyi bir yapı bulamayacak?
Arteta, uzun vadede büyük Arsenal'da
Limpar, Arteta'nın Arsenal'den ayrılıp Barcelona ya da Manchester City gibi kulüplere gitmesi için hiçbir nedeni olmadığını savunuyor. Limpar'a göre Kuzey Londra ekibi, Avrupa'nın seçkin kulüpleri arasında kendine yer edindi. Eski İsveç milli oyuncusuna göre, Arsenal'ın transfer piyasasındaki çekim gücü ve dört kulvarda birden iddialı konumda olması, Emirates Stadyumu'ndaki teknik direktörlük görevini dünya futbolundaki en iyi görevlerden biri haline getiriyor. Kulübün transferde Arteta'ya sürekli destek verdiğini belirten Limpar, İspanyol çalıştırıcının mevcut projesinden ayrılmaya karar vereceği herhangi bir senaryo görmüyor.
- AFP
Artık herkes Arsenal'da oynamak istiyor
SveaCasino'a konuşan Limpar, Arteta'nın Kuzey Londra'da zaten ideal çalışma koşullarına sahip olduğunu savundu. Kulübün giderek büyüyen itibarının, başka bir yere gitmeyi tamamen gereksiz kıldığını vurguladı.
"Mikel Arteta için dünyanın en iyi oyuncularını transfer edebiliyorlarken neden Arsenal'dan ayrılsın ki? Onlar Avrupa'nın en iyi ya da ikinci en iyi takımı," dedi Limpar. "Artık herkes Arsenal'da oynamak istiyor. Günümüzde çok büyük bir kulübüz.
"Premier League'i kazanmak ve dört kulvarda da bu kadar ileri gitmek, herkes dörtlüyü kazanabilecek bir kulüpte oynamak ister, bir de onun zaten elinde bulunan oyunculara bakın! Hepsi çok iyi oyuncular. Eğer sadece iyi bir oyuncuysanız, Arsenal'a uyum sağlayamazsınız. Gidin Brighton ya da Fulham'da veya herhangi bir yerde oynayın.
"Arteta, Barcelona ya da Manchester City'de Arsenal'da zaten sahip olduğundan daha iyi bir düzen bulamaz ve onlar hâlâ onun için daha fazla, daha iyi oyuncu transfer ediyor."
Teknik direktörü usta psikolog sınavı bekliyor
Kulübün gidişatını övmesine rağmen Limpar, dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroyu yönetmenin bu sezon Arteta'nın liderlik becerilerini son sınırına kadar zorlayacağı uyarısında bulundu.
Limpar, "Dünya çapında bir takıma sahip olmak için dünya çapında 10 tane saha içi oyuncuya ihtiyacınız var ama aynı zamanda kulübede oturan ya da hiç oynamayan 10'dan fazla dünya çapında oyuncuya da ihtiyacınız var" dedi. "Bu, bir teknik direktör için en zor iştir. Pep Guardiola ve Jurgen Klopp gibi isimler için de zordu. Mikel Arteta için de kadrosunu mutlu tutmak zor olacak. En zor şey bu. Arteta'nın gerçek işi ancak şimdi başlıyor. Herkesi kendi çatısı altında oyuna bağlı tutmak istiyorsa usta bir psikolog olmak zorunda."
Şunları ekledi: "Üst düzey bir kulüpte teknik direktör olmak zorlu bir iş, bunu size söyleyebilirim ama her maçta kullanılabilir en iyi 10 oyuncuya sahip olmak Mikel Arteta'nın hayaliydi ve sakatlıklar, kırmızı kartlar ve form değişiklikleri olacak. O anlarda kulübeye baktığınızda oyuncular hâlâ mutlu değilse, kim olduğunuzun bir önemi yok.
"Böyle maçlara sonradan girmenin rahatsız edici olması önemli değil. Oyuncuların bunu doğru yöne kanalize etmesi gerekiyor. İçlerinden 'O lanet herif için koşacağım ve ona göstereceğim' diye düşünerek sahaya girmeliler. Tehlikeli olduğunuzda futbolun psikolojisi burada devreye girer. Eğer bunu yanlış yönetirse tehlikeli bir durumda."
- Getty Images
Hazırlık dönemi Arsenal için devam ediyor
Arsenal, yaklaşan sezon için hazırlıklarına şimdiden etkileyici bir başlangıç yaptı. Cumartesi akşamı sezon öncesi programına Girona karşısında 4-1'lik net bir galibiyetle başladı. Kadro şimdi, zorlu geçecek sezon öncesinde fiziksel seviyeyi yükseltmeye ve yeni taktikleri takıma entegre etmeye odaklanacak. Arteta'nın ekibi sıradaki maçında 5 Ağustos'ta Dublin'de Real Betis ile karşılaşacak, ardından Emirates Stadyumu'nda Borussia Dortmund ve Como'yu ağırlayacak.
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