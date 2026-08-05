SveaCasino'a konuşan Limpar, Arteta'nın Kuzey Londra'da zaten ideal çalışma koşullarına sahip olduğunu savundu. Kulübün giderek büyüyen itibarının, başka bir yere gitmeyi tamamen gereksiz kıldığını vurguladı.

"Mikel Arteta için dünyanın en iyi oyuncularını transfer edebiliyorlarken neden Arsenal'dan ayrılsın ki? Onlar Avrupa'nın en iyi ya da ikinci en iyi takımı," dedi Limpar. "Artık herkes Arsenal'da oynamak istiyor. Günümüzde çok büyük bir kulübüz.

"Premier League'i kazanmak ve dört kulvarda da bu kadar ileri gitmek, herkes dörtlüyü kazanabilecek bir kulüpte oynamak ister, bir de onun zaten elinde bulunan oyunculara bakın! Hepsi çok iyi oyuncular. Eğer sadece iyi bir oyuncuysanız, Arsenal'a uyum sağlayamazsınız. Gidin Brighton ya da Fulham'da veya herhangi bir yerde oynayın.

"Arteta, Barcelona ya da Manchester City'de Arsenal'da zaten sahip olduğundan daha iyi bir düzen bulamaz ve onlar hâlâ onun için daha fazla, daha iyi oyuncu transfer ediyor."