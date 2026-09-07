Avrupa'nın beş büyük ligindeki Asyalı oyuncular: Japonya, Güney Kore, Endonezya ve ASEAN yıldızları listelendi

Premier League'de, Japonya'nın oluşturduğu güçlü yıldız çekirdeğinin öne çıktığı geniş bir Asya Konfederasyonu yetenek havuzu bulunuyor. Zion Suzuki Aston Villa'da kaleyi korurken, Kaoru Mitoma Brighton & Hove Albion'un hücumdaki başlıca tehditlerinden biri olmaya devam ediyor. Crystal Palace, hem Daichi Kamada'ya hem de Takehiro Tomiyasu'ya güveniyor; Daizen Maeda Ipswich Town forması giyerken, Wataru Endo da Liverpool'da orta sahaya tecrübesiyle derinlik katıyor.

İngiltere'deki Japon oyuncu grubu Championship ekiplerine de uzanıyor; Hidemasa Morita Hull City'de oynarken, Tatsuhiro Sakamoto Coventry City'yi temsil ediyor ve Ao Tanaka da Leeds United'ın orta sahasını yönlendiriyor.

Güney Kore, Brentford'daki genç savunma oyuncusu adayı Kim Ji-soo ile temsil edilirken, Özbekistanlı savunmacı Abdukodir Khusanov da Manchester City forması giyiyor.