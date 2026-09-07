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Avrupa'nın beş büyük ligindeki Asyalı oyuncular: Japonya, Güney Kore, Endonezya ve ASEAN yıldızları listelendi
- AFP
Premier League'in çeşitli Asyalı temsili
Premier League'de, Japonya'nın oluşturduğu güçlü yıldız çekirdeğinin öne çıktığı geniş bir Asya Konfederasyonu yetenek havuzu bulunuyor. Zion Suzuki Aston Villa'da kaleyi korurken, Kaoru Mitoma Brighton & Hove Albion'un hücumdaki başlıca tehditlerinden biri olmaya devam ediyor. Crystal Palace, hem Daichi Kamada'ya hem de Takehiro Tomiyasu'ya güveniyor; Daizen Maeda Ipswich Town forması giyerken, Wataru Endo da Liverpool'da orta sahaya tecrübesiyle derinlik katıyor.
İngiltere'deki Japon oyuncu grubu Championship ekiplerine de uzanıyor; Hidemasa Morita Hull City'de oynarken, Tatsuhiro Sakamoto Coventry City'yi temsil ediyor ve Ao Tanaka da Leeds United'ın orta sahasını yönlendiriyor.
Güney Kore, Brentford'daki genç savunma oyuncusu adayı Kim Ji-soo ile temsil edilirken, Özbekistanlı savunmacı Abdukodir Khusanov da Manchester City forması giyiyor.
- AFLOSPORT
Serie A ve La Liga ekipleri
İtalya Serie A'da, Japonya'dan Yukinari Sugawara Cagliari'de kanatta görev yapıyor. Endonezya ise Sassuolo forması giyen savunmacı Jay Idzes ile dikkat çekici bir varlık gösteriyor.
İspanya La Liga'ya geçtiğimizde, Japonya'dan Takefusa Kubo Real Sociedad'ın kilit isimlerinden biri olarak parlamayı sürdürüyor; Valencia'da forma giyen genç vatandaşı Ryunosuke Sato da ona eşlik ediyor. Güney Kore'nin öne çıkan ismi ise Atletico Madrid'in oyun kurucusu Lee Kang-in.
Endonezya, Rayo Vallecano'da forma giyen kaleci Emil Audero ile La Liga'daki temsilini de sağlıyor.
- Maximilian Koch
Bundesliga ve Ligue 1 yetenek merkezi
Almanya Bundesliga, Asyalı isimler için dev bir merkez konumunda. Japonya'nın geniş listesinin içinde SC Freiburg'da Yuito Suzuki, Rihito Yamamoto ve Keisuke Goto, Bayern Münih'te Hiroki Ito, ayrıca Borussia Mönchengladbach'ta Ko Itakura, Daichi Hashioka, Zento Uno ve Shuto Machino yer alıyor. Mainz 05, Kaishu Sano ve Sota Kawasaki'den yararlanırken Koki Machida Hoffenheim forması giyiyor, Eintracht Frankfurt'ta Ritsu Doan ile Keita Kosugi bulunuyor ve Satoshi Tanaka Schalke 04'ü temsil ediyor.
Güney Kore de Bayern Münih'te Kim Min-jae, Borussia Mönchengladbach'ta Jens Castrop, Augsburg'da Seol Young-woo, Schalke 04'te Hwang Hee-chan, Union Berlin'de Jeong Woo-yeong ve Mainz 05'te Lee Jae-sung ile Bundesliga'daki bu etkiye karşılık veriyor. Endonezya'dan Kevin Diks, Borussia Mönchengladbach'ı güçlendirirken Güneydoğu Asya'dan Nicholas Mickelson (Elversberg) ve Raphael Obermair (Paderborn 07) da bu tabloya ekleniyor.
Fransa Ligue 1'de ise Japonya; Lyon'da Keito Nakamura, Le Havre'da Ayumu Seko, Nakamura Sota ve Kaito Mizuta, LOSC Lille'de Ayase Ueda ve AS Monaco'da Takumi Minamino ile öne çıkıyor. Endonezya'dan Calvin Verdonk Lille'de forma giyerken, Suudi Arabistan'dan Saud Abdulhamid Lens'te yer alıyor ve Çin, Auxerre'de Wei Xiangxin ile temsil ediliyor.
- LaPresse
Avustralya'nın AFC'deki varlığı, Garces skandalı ve özet
Asya Futbol Konfederasyonu'nun ayrılmaz bir üyesi olan Avustralya, Hull City'den Lucas Herrington, Sassuolo'dan Cristian Volpato, Levante'den tecrübeli kaleci Mathew Ryan, Köln'den Paul Okon-Engstler ve Troyes'dan Patrick Beach ile Avrupa genelinde önemli bir derinlik katıyor. İsrail coğrafi olarak Batı Asya'da yer alsa da, ülkenin uluslararası futbol bağlamında AFC yerine UEFA çatısı altında mücadele ettiğini belirtmekte fayda var.
Bu arada, Arjantin doğumlu Facundo Garces'in, Malezya'nın 2027 AFC Asya Kupası elemelerinde tahrif edilmiş soy belgeleri kullanarak forma giymesi nedeniyle FIFA'dan 12 aylık men cezası almasıyla görüldüğü üzere, düzenleyici disiplin sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor.
Özetle, en fazla temsil edilen ülke Japonya olarak öne çıkarken, birincil lig destinasyonu olarak Bundesliga dikkat çekiyor. Bayern Münih'ten Kim Min-jae ve Hiroki Ito, Manchester City'den Abdukodir Khusanov, AS Monaco'dan Takumi Minamino ve Lille'den Ayase Ueda gibi Asya'nın önde gelen isimleri, Avrupa'nın elit kulüplerinde ve Şampiyonlar Ligi futbolunda önemli roller üstlenmeyi sürdürüyor.
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