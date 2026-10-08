2026'da Ibrahima Konate'yi Anfield'dan koparan Real Madrid'in, Van Dijk'la ilgilendiğine dair konuşmalar var. Liverpool'un eski golcüsü Emile Heskey bu söylentiler hakkında şunları söyledi: “Liverpool'daki sözleşmesinin sonuna geliyor ama unutmamamız gereken şey, bazı kulüpler kapınızı çaldığında, sözleşmeniz olsun ya da olmasın aklınızı çelebildikleridir ve Real Madrid de bunlardan biri.

“Bu yüzden aklının çelinmemiş olmasına şaşırırdım. Tek mesele, Liverpool'un bir başka büyük yıldızını daha sözleşmesinin sonunda bırakmasının bana doğru gelmemesi.”

Van Dijk, yavaşlamaya başlayıp emekliliğe doğru ağır ağır ilerlemeye hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Yakın geleceğe yönelik planları hakkında şunları söyledi: “Ben çok ileriye bakan biri değilim.

“Kendinize çok iyi bakmanız ve her seferinde orada olmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Şu anda iyi bir durumda olduğumu hissediyorum, bu yüzden sadece devam etmem gerekiyor.

“Futbol oynamak hayattaki en büyük keyif. İnsanların bizim sporumuzda yaşa baktığını anlıyorum. Her şey iyi giderken, 'Ah, yaşına göre ne kadar iyi' diyorlar. Aksi durumda ise yaşlı bir adam oluyorsunuz. Benim tek yapmam gereken, saha içinde ve dışında takım için elimden gelen en iyi performansı sergilediğimden emin olmak.”