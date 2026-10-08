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Avrupa macerası mı, yoksa MLS yolu mu? Jimmy Floyd Hasselbaink, efsanevi Liverpool savunmacısı için serbest oyuncu olmadan önceki tahminini yaparken Virgil van Dijk'ın daha ne kadar oynayabileceğini değerlendirdi
Van Dijk, Ocak 2018'den bu yana Anfield'da bulunuyor
Van Dijk'ın yaşı da denklemde hesaba katılırken, genel kanı, ‘Mısırlı Kral’ Mohamed Salah'a veda edilmesinden 12 ay sonra Liverpool'un modern dönemin bir başka kahramanını da çıkış kapısına uğurlayacağı yönündeydi.
Ancak Liverpool, dörtlü savunmasının merkezinde deneyim açısından eksik. Fransız genç Jeremy Jacquet Merseyside'a hızlı uyum sağladı, İtalyan genç Geovani Leoni için de büyük umutlar besleniyor, ancak liderlik özelliklerini korumanın da önemi büyük.
Kulüp kaptanı olarak Van Dijk bu özelliklere fazlasıyla sahip. Ocak 2018'den bu yana Anfield'da bulunan oyuncu, 380 maça çıkarken Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. 12 aylık bir uzatma konusunda görüşmelere yine de başlanabilir.
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Van Dijk'ın içinde daha kaç sezon kaldı?
Ancak şimdilik, ülkesi adına 100 maça çıkan Hollanda milli oyuncusu, uzun bir vedayı yaşamaya devam ediyor. Eğer Liverpool ile yollarını ayırırsa, gelecekte onu ne bekler? Avrupa'da mı kalır, yoksa Amerikan rüyasının peşinden giderken MLS'te yeni bir başlangıç cazip gelir mi?
Bu sorular Hasselbaink'e yöneltildiğinde, MrQ iş birliğiyle konuşan eski Leeds ve Chelsea forveti, GOAL'e ikonik vatandaşıyla ilgili şunları söyledi: “Virgil bir makine. Virgil, isterse üç yıl daha istediği yerde oynayabilir. Her şey kafasında bitiyor. Eğer kafası, ‘evet, hâlâ en üst seviyede oynamaya devam edeceğim’ diyorsa bunu yapabilir, çünkü vücudu bir makine. O bir makine. Bu yüzden yıpranması sınırlı, yani bunu hâlâ yapabilir.”
Real Madrid söylentileri ortaya çıkmaya başladı
2026'da Ibrahima Konate'yi Anfield'dan koparan Real Madrid'in, Van Dijk'la ilgilendiğine dair konuşmalar var. Liverpool'un eski golcüsü Emile Heskey bu söylentiler hakkında şunları söyledi: “Liverpool'daki sözleşmesinin sonuna geliyor ama unutmamamız gereken şey, bazı kulüpler kapınızı çaldığında, sözleşmeniz olsun ya da olmasın aklınızı çelebildikleridir ve Real Madrid de bunlardan biri.
“Bu yüzden aklının çelinmemiş olmasına şaşırırdım. Tek mesele, Liverpool'un bir başka büyük yıldızını daha sözleşmesinin sonunda bırakmasının bana doğru gelmemesi.”
Van Dijk, yavaşlamaya başlayıp emekliliğe doğru ağır ağır ilerlemeye hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Yakın geleceğe yönelik planları hakkında şunları söyledi: “Ben çok ileriye bakan biri değilim.
“Kendinize çok iyi bakmanız ve her seferinde orada olmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Şu anda iyi bir durumda olduğumu hissediyorum, bu yüzden sadece devam etmem gerekiyor.
“Futbol oynamak hayattaki en büyük keyif. İnsanların bizim sporumuzda yaşa baktığını anlıyorum. Her şey iyi giderken, 'Ah, yaşına göre ne kadar iyi' diyorlar. Aksi durumda ise yaşlı bir adam oluyorsunuz. Benim tek yapmam gereken, saha içinde ve dışında takım için elimden gelen en iyi performansı sergilediğimden emin olmak.”
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Kaptan Van Dijk, Iraola'nın 2026-27 planlarının merkezinde
Virgil van Dijk gibi, bir dönem Ballon d'Or için ciddi bir aday olan bir yeteneğin bonservissiz şekilde boşa çıkması nadir görüldüğünden, birçok talip Liverpool'daki gelişmeleri yakından takip edecektir.
Anfield'dakiler, Hollandalı yıldızın deposunda hâlâ yeterince yakıt kaldığını düşünürse bu süreci en az bir yıl daha ertelemeye karar verebilir; zira Andoni Iraola, 2026-27 sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yapılmasını sağladı ve Van Dijk onun planlarının tam merkezinde yer aldı.
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