1. Lig'de ev sahibi Endonezya'nın yanı sıra Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Bangladeş ve Pakistan yer alıyor. Bu arada Hong Kong'daki 2. Lig'de Brunei Darussalam, Kamboçya, Laos, Myanmar ve Timor-Leste bulunuyor.

Her iki ligde de tek devreli lig usulü grup formatı uygulanacak ve grup liderleri, kupayı kazanmak için kendi finallerine doğrudan yükselecek.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından FIFA ASEAN Cup, yerleşik yapıları ve yükselen ülkeleri test etmek üzere 24 Eylül'de başlayacak.