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imago-sport-1073779138.jpgMichael Weber
Alvino Hanafi

Çeviri:

Avrupa liglerindeki oyuncular, FIFA'nın yeni bölgesel turnuvasında yer almaya hazırlanıyor

Endonezya
Tayland
Vietnam
Malezya
Singapur
Filipinler

Avrupa'nın önde gelen liglerindeki yeteneklerden oluşan bir dalga, 24 Eylül ile 5 Ekim arasında düzenlenecek FIFA'nın yeni başlattığı bölgesel turnuvada yer alabilir. İki ligde mücadele etmeye hazırlanan 14 ülkeyle birlikte FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu girişimi anlamlı uluslararası fırsatlar sunması nedeniyle övdü.

  • Avrupa liglerindeki oyuncular FIFA'nın yeni bölgesel platformuna hazırlanıyor

    Avrupa'nın üst düzey liglerinde mücadele eden çok sayıda oyuncu, 24 Eylül'de başlayacak ilk FIFA ASEAN Cup'ta yeni bir uluslararası sahnede boy gösterebilir. 5 Ekim'e kadar sürecek turnuva, Güneydoğu Asya'dan 11 üye federasyon ile üç davetli ülkeyi bir araya getirerek 14 milli takımı buluşturacak.

    Organizasyon iki bölüme ayrılacak; 1. Klasman'ın maçlarına Endonezya, Bandung ve Cakarta'da ev sahipliği yaparken, 2. Klasman'ın ev sahibi Hong Kong olacak.

    Turnuva, erkek milli takım maç takvimine doğrudan entegre edilen planlı ve yüksek tempolu karşılaşmalar sunmayı amaçlıyor.

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  • imago-sport-1082011322.jpgZUMA Press Wire

    Infantino anlamlı uluslararası maçlara dikkat çekti

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni turnuvanın lansmanında konuşurken gelişmekte olan futbol bölgeleri için değerli maç fırsatları yaratmanın önemini vurguladı. FIFA ASEAN Cup'ın, küresel futbol bağlarını genişletirken düzenli rekabetçi karşılaşmalar oluşturduğunu belirtti.

    Infantino, organizasyonun katılımcı ülkelerdeki taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacağına olan güvenini dile getirdi.

    Infantino, "FIFA ASEAN Cup, Erkekler Uluslararası Maç Takvimi kapsamında milli takımlara anlamlı rekabet fırsatları sunmak için hayata geçirildi" dedi. "Bu turnuva, oyunculara yüksek tempolu bölgesel rekabetler içinde ülkelerini temsil etme fırsatı verirken futbol bağlarını da güçlendiriyor."

  • Üst düzey yetenek, turnuva kadrosunu güçlendiriyor

    İki kademeli yapı, şu anda Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen birçok oyuncu için potansiyel bir vitrin sunuyor. Ev sahibi Endonezya; Sassuolo'nun Serie A'daki savunmacısı Jay Idzes'i, Rayo Vallecano kalecisi Emil Audero'yu, Lille savunmacısı Calvin Verdonk'u ve Borussia Monchengladbach'ın savunma oyuncusu Kevin Diks'i, Ajax kalecisi Maarten Paes ile birlikte kadrosuna çağırabilir.

    Diğer ülkeler de Avrupa'da oynayan seçeneklere sahip. Tayland'dan Nicholas Mickelson, SV Elversberg'de forma giyerken, Filipinler'in kadrosunda SC Paderborn kanat oyuncusu Raphael Obermair yer alıyor.

    Konuk ülke Bangladeş de eski Leicester City orta sahası ve 2020-21 FA Cup şampiyonu Hamza Choudhury'yi sahaya sürebilir.

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  • Vietnam v Indonesia - FIFA World Cup Asian 2nd QualifierGetty Images Sport

    Başlangıç vuruşu için yapılandırılmış format hazırlandı

    1. Lig'de ev sahibi Endonezya'nın yanı sıra Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Bangladeş ve Pakistan yer alıyor. Bu arada Hong Kong'daki 2. Lig'de Brunei Darussalam, Kamboçya, Laos, Myanmar ve Timor-Leste bulunuyor.

    Her iki ligde de tek devreli lig usulü grup formatı uygulanacak ve grup liderleri, kupayı kazanmak için kendi finallerine doğrudan yükselecek.

    Hazırlıkların tamamlanmasının ardından FIFA ASEAN Cup, yerleşik yapıları ve yükselen ülkeleri test etmek üzere 24 Eylül'de başlayacak.