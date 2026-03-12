Avrupa Ligi, son 16 turu sonuçları ve fikstürü: Aston Villa ve Porto favori konumlarını koruyor. Nottingham Forest elendi

Farioli'nin takımı, Moffi ve Mora'nın Undav'ın golüne üstünlük sağlayan golleriyle Stuttgart sahasında 2-1 galip geldi. Finalde şampiyonluğun bir diğer favorisi Aston Villa da Watkins'in golüyle Lille sahasında galip geldi (bu maçın galibi, İtalyan takımının rakibi olacak). Panathinaikos ve Real Betis arasında sürpriz bir 1-0 sonuç çıktı. Yunan ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen, Taborda'nın golüyle, onlar da sayıca az olan İspanyol ekibini yendi.

Fonseca ve Endrick'in Lyon'u Celta Vigo'nun sahasında son dakikada beraberliği yakaladı (1-1), Nottingham Forest ise Midtjylland'a evinde yenilerek kötü bir mağlubiyet aldı. Ferencvaros (Braga'yı 2-0 yendi) ve Genk (Freiburg'u 1-0 yendi) iyi performans gösterdi. Bir hafta sonra rövanş maçları oynanacak.