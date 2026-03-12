Europa League son 16 turu ilk maçları sadece İtalyan takımlarının katılımıyla gerçekleşmedi. Diğer maçlarda büyük bir denge vardı, az sayıda gol atıldı ve bazı sürpriz sonuçlar alındı. Nasıl gittiğine bir bakalım.
Çeviri:
Avrupa Ligi, son 16 turu sonuçları ve fikstürü: Aston Villa ve Porto favori konumlarını koruyor. Nottingham Forest elendi
Farioli'nintakımı, Moffi ve Mora'nın Undav'ın golüne üstünlük sağlayan golleriyle Stuttgart sahasında 2-1 galip geldi. Finalde şampiyonluğun bir diğer favorisi Aston Villa da Watkins'in golüyle Lille sahasında galip geldi (bu maçın galibi, İtalyan takımının rakibi olacak). Panathinaikos ve Real Betis arasında sürpriz bir 1-0 sonuç çıktı. Yunan ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen, Taborda'nın golüyle, onlar da sayıca az olan İspanyol ekibini yendi.
Fonseca ve Endrick'in Lyon'u Celta Vigo'nun sahasında son dakikada beraberliği yakaladı (1-1), Nottingham Forest ise Midtjylland'a evinde yenilerek kötü bir mağlubiyet aldı. Ferencvaros (Braga'yı 2-0 yendi) ve Genk (Freiburg'u 1-0 yendi) iyi performans gösterdi. Bir hafta sonra rövanş maçları oynanacak.