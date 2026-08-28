Avrupa Ligi'nde Juventus'un rakipleri: iç sahadaki ve deplasmandaki tüm maçlar

Real Sociedad — La Liga'da 8. sırada. Copa del Rey'i finalde Atlético Madrid'i penaltılarda yenerek kazandı: bu organizasyondaki dördüncü zaferi. Takımın yıldızı Mikel Oyarzabal: kaptan, forvet ve takımın simgesi olmasının yanı sıra dünya şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri.





AZ Alkmaar — Eredivisie'de 7. sırada. KNVB Beker'i finalde NEC Nijmegen'i 5-1 mağlup ederek kazandı ve tarihindeki beşinci şampiyonluğa ulaştı. AZ'de Peer Koopmeiners forma giyiyor: Teun'un kardeşi, Juventus'un orta saha oyuncusu olan Teun'un kardeşi, orta sahadaki vazgeçilmez direklerden biri.





Rennes — Ligue 1'de 6. sırada. Coupe de France'ta son 16 turunda elendi; burada Marsilya'ya mağlup oldu. En önemli oyuncu Estéban Lepaul; 2025-26 Ligue 1 sezonunun gol kralı oldu.





Ferencváros — Macaristan Ligi'nde (NB I) 2. sırada. Magyar Kupa'yı kazanarak bu organizasyondaki 25. ulusal kupasını elde etti. Macar ekibinde Naby Keïta da yer alıyor; Gineli orta saha oyuncusu, Liverpool'un eski futbolcusu.





Omonia Nicosia — 22. ulusal şampiyonluğuyla Kıbrıs şampiyonu. Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finalde elendi; kupayı Pafos kazandı.





Celta Vigo — La Liga'da 6. sırada yer alarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Copa del Rey'de son 32 turunda Albacete'ye elenerek turnuvaya veda etti. Yıldız isim Iago Aspas; forvet, tartışmasız lider, rekorların adamı ve takımın teknik ile duygusal anlamda referans noktası. Marcos Alonso da kadroda; Premier League ve Serie A'da (Fiorentina) geçmişi bulunan tecrübeli savunmacı.





NEC Nijmegen — Eredivisie'de 3. sırada; bu, kulüp tarihinin en üst ligdeki en iyi derecesi. KNVB Beker finalisti olarak AZ Alkmaar'a 5-1 kaybetti. Hücumda Koki Ogawa var; Japon oyuncu takımın hücumdaki referans noktası. Savunmada ise tecrübeli Bram Nuytinck, Udinese ve Sampdoria'nın eski stoperi ve savunma hattının lideri.





Hapoel Be'er Sheva — İsrail şampiyonu olarak beşinci ulusal şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca State Cup finaline de yükseldi, ancak Maccabi Tel Aviv'e 2-1 kaybetti.



