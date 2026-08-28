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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Avrupa Ligi'nde Juventus'un rakipleri: iç sahadaki ve deplasmandaki tüm maçlar

Juventus
Ligi Europa

Juventus'un Avrupa Ligi lig aşamasındaki tüm rakipleri

Bugün Monako Prensliği'nde Avrupa Ligi'nin lig aşaması için kura çekimi gerçekleştirildi. Bu aşamada iki İtalyan takım, Juventus ve Milan yer alıyor.


Juventus'un rakipleri şunlar olacak: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Celta Vigo, NEC ve Hapoel Be'er-Sheva.


Juventus, Real Sociedad, Rennes, Omonia ve N.E.C. ile sahasında; AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo ve Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda karşılaşacak.



  • Rakipler

    Real Sociedad — La Liga'da 8. sırada. Copa del Rey'i finalde Atlético Madrid'i penaltılarda yenerek kazandı: bu organizasyondaki dördüncü zaferi. Takımın yıldızı Mikel Oyarzabal: kaptan, forvet ve takımın simgesi olmasının yanı sıra dünya şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri.


    AZ Alkmaar — Eredivisie'de 7. sırada. KNVB Beker'i finalde NEC Nijmegen'i 5-1 mağlup ederek kazandı ve tarihindeki beşinci şampiyonluğa ulaştı. AZ'de Peer Koopmeiners forma giyiyor: Teun'un kardeşi, Juventus'un orta saha oyuncusu olan Teun'un kardeşi, orta sahadaki vazgeçilmez direklerden biri.


    Rennes — Ligue 1'de 6. sırada. Coupe de France'ta son 16 turunda elendi; burada Marsilya'ya mağlup oldu. En önemli oyuncu Estéban Lepaul; 2025-26 Ligue 1 sezonunun gol kralı oldu.


    Ferencváros — Macaristan Ligi'nde (NB I) 2. sırada. Magyar Kupa'yı kazanarak bu organizasyondaki 25. ulusal kupasını elde etti. Macar ekibinde Naby Keïta da yer alıyor; Gineli orta saha oyuncusu, Liverpool'un eski futbolcusu.


    Omonia Nicosia — 22. ulusal şampiyonluğuyla Kıbrıs şampiyonu. Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finalde elendi; kupayı Pafos kazandı.


    Celta Vigo — La Liga'da 6. sırada yer alarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Copa del Rey'de son 32 turunda Albacete'ye elenerek turnuvaya veda etti. Yıldız isim Iago Aspas; forvet, tartışmasız lider, rekorların adamı ve takımın teknik ile duygusal anlamda referans noktası. Marcos Alonso da kadroda; Premier League ve Serie A'da (Fiorentina) geçmişi bulunan tecrübeli savunmacı.


    NEC Nijmegen — Eredivisie'de 3. sırada; bu, kulüp tarihinin en üst ligdeki en iyi derecesi. KNVB Beker finalisti olarak AZ Alkmaar'a 5-1 kaybetti. Hücumda Koki Ogawa var; Japon oyuncu takımın hücumdaki referans noktası. Savunmada ise tecrübeli Bram Nuytinck, Udinese ve Sampdoria'nın eski stoperi ve savunma hattının lideri.


    Hapoel Be'er Sheva — İsrail şampiyonu olarak beşinci ulusal şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca State Cup finaline de yükseldi, ancak Maccabi Tel Aviv'e 2-1 kaybetti.


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