Avrupa Ligi'nde Fonseca'nın Lyon'u elendi: Aston Villa ve Porto çeyrek finale yükseldi

Rövanş maçlarıyla Avrupa Ligi son 16 turu tamamlandı.





Saat 18.45'te, eski Milan teknik direktörü Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Lyon, evinde Celta Vigo'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Nottingham Forest ise penaltılarda Danimarkalı Midtjylland'ı geçerek bir üst tura yükseldi. Freiburg da geri dönüş yaparak Genk'i eledi.





Saat 21.00'de ise Betis, Panathinaikos'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Porto, Stuttgart karşısında hiçbir sorun yaşamadı. Aston Villa da Lille'i eleyerek bir üst tura yükseldi.