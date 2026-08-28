Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın tam fikstürü (deplasmanda karşılaşılacak takımlar büyük harflerle yazılmıştır):
BİRİNCİ TORBA
Bayer Leverkusen: Marsilya, LYON, Salzburg, DİNAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Beşiktaş, OFI GİRİT.
Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NIKOSIA, OFI Girit, NEC.
JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nikosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.
MILAN:Benfica, OLYMPIAKOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFYA.
Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.
AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAG, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.
Olympiakos: Milan, MARSILYA, Sparta Prag, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.
Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.
Marsilya: Olympiakos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofya, BESIKTAS.