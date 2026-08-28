Lig aşaması, dört torbaya ayrılan 36 takımdan oluşan tek bir lig usulünü öngörüyor.

Her kulüp için, 1. torbadan başlayıp takımların yerleştirildiği konuma göre 4. torbaya kadar kendi topunun rastgele çekilişi yapılacak.

Daha sonra rakiplerin gerçek zamanlı eşleştirilmesi, iki temel kritere uyularak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek: bir kulüp aynı ligin bir takımıyla oynayamaz, ayrıca aynı ülkeden ikiden fazla takımla da eşleşemez.

Daha sonraki takvim, UEFA'nın resmi kanalları aracılığıyla 30 Ağustos Pazar gününe kadar duyurulacak.