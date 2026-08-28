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Avrupa Ligi kura çekimi, Juventus ve Milan’ın rakipleri: Spalletti, Real Sociedad ve Rennes ile eşleşti. Amorim’in rakipleri ise Benfica, Olympiacos ve iki İngiliz takımı oldu

AC Milan
Juventus
Ligi Europa

İşte Luciano Spalletti'nin Juventus'u ile Rubén Amorim'in AC Milan'ının karşılaşacağı rakipler.

Milan ve Juventus, 2026/2027 Avrupa Ligi'nde yer alan İtalyan futbolunun iki temsilcisi. Bugün saat 13.00'te Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da kura çekimi töreni gerçekleştirildi. Juventus ve Milan'ın ikisi de 1. torbada yer alıyor.


İşte rakipler, Spalletti'nin yüzü gülüyor, Amorim için aynı şey geçerli değil:


  • İtalyan takımlarının rakipleri

    İşte Monte Carlo’daki kurada İtalyan takımlarının rakipleri belli oldu (büyük harfle yazılan takımlarla deplasmanda karşılaşılacak):


    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.


    MILAN: Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    • Reklam

  • Kura çekimi

    Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın tam fikstürü (deplasmanda karşılaşılacak takımlar büyük harflerle yazılmıştır):


    BİRİNCİ TORBA


    Bayer Leverkusen: Marsilya, LYON, Salzburg, DİNAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Beşiktaş, OFI GİRİT.

    Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NIKOSIA, OFI Girit, NEC.

    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nikosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    MILAN:Benfica, OLYMPIAKOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFYA.

    Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAG, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiakos: Milan, MARSILYA, Sparta Prag, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marsilya: Olympiakos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofya, BESIKTAS.



  • FORMAT

    Avrupa Ligi 36 takımla başlayacak: lig aşaması eylülden ocak ayına kadar oynanacak ve turnuvada yer alan tüm takımlar sekizer maç yapacak (dördü iç sahada, dördü deplasmanda).

    İlk sekiz sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak (kazananlar son 16 turuna yükselecek). Son 12 kulüp ise elenecek ve bu sezon başka Avrupa kupalarına katılamayacak.

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  • Lig aşamasının tarihleri

    1. maç günü: 16/17 Eylül 2026
    2. maç günü: 15 Ekim 2026
    3. maç günü: 22 Ekim 2026
    4. maç günü: 5 Kasım 2026
    5. maç günü: 26 Kasım 2026
    6. maç günü: 10 Aralık 2026
    7. maç günü: 21 Ocak 2027
    8. maç günü: 28 Ocak 2027

  • Hangi takımlar katılıyor?

    • BAYER LEVERKUSEN
    • JUVENTUS
    • MILAN
    • LYON
    • AZ ALKMAAR
    • OLYMPIAKOS
    • REAL SOCIEDAD
    • MARSİLYA
    • UNION SAINT-GILLOISE
    • DINAMO ZAGREB
    • CELTIC
    • STURM GRAZ
    • CRYSTAL PALACE
    • BOURNEMOUTH
    • SUNDERLAND
    • SPARTA PRAG
    • RENNES
    • CELJE
    • CELTA VIGO
    • HOFFENHEIM
    • TORREENSE
    • HAPOEL BE'ER SHEVA
    • NEC
    • LEVSKI SOFYA
    • BENFICA
    • FERENCVAROS
    • VIKTORIA PLZEN
    • ARARAT-ARMENIA
    • SALZBURG
    • ANDERLECHT
    • LECH POZNAN
    • JAGIELLONIA
    • OMONIA
    • BEŞİKTAŞ
    • LILLESTROM
    • OFI GİRİT

  • 1. torba

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiakos

    Real Sociedad

    Marsilya

  • İkinci torba

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburg

    Celtic

    Sparta Prag

    Rennes

    Anderlecht

  • Üçüncü torba

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • Dördüncü torba

    Hoffenheim

    Beşiktaş

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Girit

    Lillestrom

    Levski Sofya

    Ararat Armenia

  • Kura nasıl işliyor

    Lig aşaması, dört torbaya ayrılan 36 takımdan oluşan tek bir lig usulünü öngörüyor.

    Her kulüp için, 1. torbadan başlayıp takımların yerleştirildiği konuma göre 4. torbaya kadar kendi topunun rastgele çekilişi yapılacak.

    Daha sonra rakiplerin gerçek zamanlı eşleştirilmesi, iki temel kritere uyularak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek: bir kulüp aynı ligin bir takımıyla oynayamaz, ayrıca aynı ülkeden ikiden fazla takımla da eşleşemez.

    Daha sonraki takvim, UEFA'nın resmi kanalları aracılığıyla 30 Ağustos Pazar gününe kadar duyurulacak.

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