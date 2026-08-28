Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın tam programı (deplasmanda karşılaşılacak takımlar büyük harflerle yazılmıştır):
BİRİNCİ TORBA
Bayer Leverkusen: Marsilya, LYON, Salzburg, DİNAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Beşiktaş, OFI GİRİT.
Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA LEFKOŞA, OFI Girit, NEC.
JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Lefkoşa, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.
MILAN:Benfica, OLYMPIAKOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFYA.
Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.
AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAG, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.
Olympiakos: Milan, MARSİLYA, Sparta Prag, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.
Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.
Marsilya: Olympiakos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofya, BEŞİKTAŞ.
İKİNCİ TORBA
Ferencvaros: Juventus, MILAN, Viktoria Plzen, CELTIC, Celje, LECH POZNAN, Torreense, HOFFENHEIM.
Viktoria Plzen: Benfica, REAL SOCIEDAD, Union SG, FERENCVAROS, Jagiellonia, BOURNEMOUTH, Levski Sofya, LILLERSTORM.
Union Saint-Gilloise
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic Glasgow
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
ÜÇÜNCÜ TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonia
Celta Vigo
DÖRDÜNCÜ TORBA
Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC
OFI Girit
Lillestrom
Levski Sofya
Ararat Armenia