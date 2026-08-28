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Sorteggio Europa League

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Avrupa Ligi kura çekimi: Juventus ve Milan’ın rakipleri belli oldu. Spalletti’nin rakipleri Real Sociedad ve Rennes. Amorim’in rakipleri ise Benfica, Olympiakos ve iki İngiliz ekibi oldu

AC Milan
Juventus
Ligi Europa

Luciano Spalletti’nin İtalya’sı ile Rubén Amorim’in AC Milan’ının karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Milan ve Juventus, 2026/2027 Avrupa Ligi'nde yer alan İtalyan futbolunun iki temsilcisi. Bugün saat 13.00'te Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da kura çekimi töreni düzenlendi. Juventus ve Milan'ın ikisi de birinci torbada yer alıyor.


İşte rakipler, Spalletti'nin yüzü gülüyor, Amorim içinse durum daha farklı:


  • İtalyan takımlarının rakipleri

    İşte Monte Carlo’daki kura çekiminde İtalyan takımlarının rakipleri (deplasmanda karşılaşılacak takımlar büyük harflerle yazılmıştır):


    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.


    MILAN: Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALISBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

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  • Kura çekiminin tamamı

    Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın tam programı (deplasmanda karşılaşılacak takımlar büyük harflerle yazılmıştır):


    BİRİNCİ TORBA


    Bayer Leverkusen: Marsilya, LYON, Salzburg, DİNAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Beşiktaş, OFI GİRİT.

    Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA LEFKOŞA, OFI Girit, NEC.

    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Lefkoşa, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    MILAN:Benfica, OLYMPIAKOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFYA.

    Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAG, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiakos: Milan, MARSİLYA, Sparta Prag, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marsilya: Olympiakos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofya, BEŞİKTAŞ.


    İKİNCİ TORBA

    Ferencvaros: Juventus, MILAN, Viktoria Plzen, CELTIC, Celje, LECH POZNAN, Torreense, HOFFENHEIM.

    Viktoria Plzen: Benfica, REAL SOCIEDAD, Union SG, FERENCVAROS, Jagiellonia, BOURNEMOUTH, Levski Sofya, LILLERSTORM.

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburg

    Celtic Glasgow

    Sparta Prag

    Rennes

    Anderlecht


    ÜÇÜNCÜ TORBA

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigo


    DÖRDÜNCÜ TORBA


    Hoffenheim

    Beşiktaş

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Girit

    Lillestrom

    Levski Sofya

    Ararat Armenia

  • FORMATI

    Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele edecek: lig aşaması eylülden ocak ayına kadar oynanacak ve turnuvada yer alan tüm ekipler sekizer maç yapacak (dördü iç sahada, dördü deplasmanda).

    İlk sekizde yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek, 9. ile 24. sıralar arasındaki ekipler ise play-off oynayacak (kazananlar son 16 turuna kalacak). Son 12 kulüp ise elenecek ve bu sezon başka hiçbir Avrupa kupasına katılamayacak.

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  • Lig aşamasının tarihleri

    1. hafta: 16/17 Eylül 2026
    2. hafta: 15 Ekim 2026
    3. hafta: 22 Ekim 2026
    4. hafta: 5 Kasım 2026
    5. hafta: 26 Kasım 2026
    6. hafta: 10 Aralık 2026
    7. hafta: 21 Ocak 2027
    8. hafta: 28 Ocak 2027

  • Hangi takımlar katılıyor?

    • BAYER LEVERKUSEN
    • JUVENTUS
    • MILAN
    • LYON
    • AZ ALKMAAR
    • OLYMPIAKOS
    • REAL SOCIEDAD
    • MARSİLYA
    • UNION SAINT-GILLOISE
    • DINAMO ZAGREB
    • CELTIC
    • STURM GRAZ
    • CRYSTAL PALACE
    • BOURNEMOUTH
    • SUNDERLAND
    • SPARTA PRAG
    • RENNES
    • CELJE
    • CELTA VIGO
    • HOFFENHEIM
    • TORREENSE
    • HAPOEL BE'ER SHEVA
    • NEC
    • LEVSKI SOFYA
    • BENFICA
    • FERENCVAROS
    • VIKTORIA PLZEN
    • ARARAT-ARMENIA
    • SALZBURG
    • ANDERLECHT
    • LECH POZNAN
    • JAGIELLONIA
    • OMONIA
    • BEŞİKTAŞ
    • LILLESTROM
    • OFI GİRİT

  • 1. torba

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiakos

    Real Sociedad

    Marsilya

  • 2. torba

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburg

    Celtic

    Sparta Prag

    Rennes

    Anderlecht

  • Üçüncü torba

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • Dördüncü torba

    Hoffenheim

    Beşiktaş

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Girit

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armenia

  • Kura nasıl işliyor?

    Lig aşaması, dört torbaya ayrılan 36 takımdan oluşan tek bir lig usulünü öngörüyor.

    Her kulüpte, takımların hangi torbaya yerleştirildiğine bağlı olarak 1. torbadan aşağı doğru 4. torbaya kadar, kendi topunun rastgele çekilişi yapılacak.

    Daha sonra rakiplerin gerçek zamanlı eşleştirilmesi, iki temel kritere uyularak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek: bir kulüp aynı ligin bir takımına karşı oynayamaz ve aynı ülkeden ikiden fazla takımla eşleşemez.

    Daha sonraki fikstür, UEFA'nın resmi kanalları aracılığıyla 30 Ağustos Pazar gününe kadar duyurulacak

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