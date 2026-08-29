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Avrupa Ligi, Juventus'un fikstürü: ilk maç NEC'e karşı, son maç ise evinde Real Sociedad'a karşı

Juventus
Ligi Europa

Juventus'un 2026/27 Avrupa Ligi Lig Aşaması'ndaki maçları.

Juventus’un 2026/27 Avrupa Ligi Lig Aşaması’ndaki maç takvimi resmileşti. Juventus, iç sahadaki ilk maçına 17 Eylül Perşembe günü saat 21.00’de NEC karşısında çıkacak. Son randevu da yine Allianz Stadium’da, iç sahada, 28 Ocak’ta Real Sociedad’a karşı olacak.

  • Juventus'un fikstürü

    1. HAFTA

    Juventus-NEC, 17 Eylül Perşembe saat 21.00


    2. HAFTA

    Celta Vigo-Juventus, 15 Ekim Perşembe, saat 21.00


    3. HAFTA

    Juventus-Rennes, 22 Ekim Perşembe saat 18.45


    4. HAFTA

    AZ Alkmaar-Juventus, 5 Kasım Perşembe saat 21.00


    5. HAFTA

    Juventus-Omonia Nicosia, 26 Kasım Perşembe saat 21.00


    6. HAFTA

    Hapoel Beer-Sheva-Juventus, 10 Aralık Perşembe saat 18.45


    7. HAFTA

    Ferencvaros-Juventus, 21 Ocak 2027 Perşembe saat 18.45


    8. HAFTA

    Juventus-Real Sociedad, 28 Ocak 2027 Perşembe saat 21.00

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