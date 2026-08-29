Juventus’un 2026/27 Avrupa Ligi Lig Aşaması’ndaki maç takvimi resmileşti. Juventus, iç sahadaki ilk maçına 17 Eylül Perşembe günü saat 21.00’de NEC karşısında çıkacak. Son randevu da yine Allianz Stadium’da, iç sahada, 28 Ocak’ta Real Sociedad’a karşı olacak.
AFP
Çeviri:
Avrupa Ligi, Juventus'un fikstürü: ilk maç NEC'e karşı, son maç ise evinde Real Sociedad'a karşı
Juventus'un fikstürü
1. HAFTA
Juventus-NEC, 17 Eylül Perşembe saat 21.00
2. HAFTA
Celta Vigo-Juventus, 15 Ekim Perşembe, saat 21.00
3. HAFTA
Juventus-Rennes, 22 Ekim Perşembe saat 18.45
4. HAFTA
AZ Alkmaar-Juventus, 5 Kasım Perşembe saat 21.00
5. HAFTA
Juventus-Omonia Nicosia, 26 Kasım Perşembe saat 21.00
6. HAFTA
Hapoel Beer-Sheva-Juventus, 10 Aralık Perşembe saat 18.45
7. HAFTA
Ferencvaros-Juventus, 21 Ocak 2027 Perşembe saat 18.45
8. HAFTA
Juventus-Real Sociedad, 28 Ocak 2027 Perşembe saat 21.00
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