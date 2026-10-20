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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Avrupa kupalarının heyecanı NOW'da: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi
Ligi Europa
Konferans Ligi

Avrupa kupalarındaki heyecan, UEFA Champions League ve UEFA Europa League'de üçüncü, UEFAConference League'de ise ikinci hafta maçlarıyla geri dönüyor. Sahneye çıkacak İtalyan takımları, lig aşamasındaki gidişatlarına ivme kazandırmak ve İtalya'nın sıralamadaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Üç gün boyunca sahada Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus ve Atalanta olacak.

Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında kupa haftasını Roma ve Napoli açıyor. Son maçında Real Madrid'e son bölümde yenilen Roma, Yaya Touré'nin Slovan Bratislava'sını ağırlayacak. Gasperini'nin takımı için galibiyet, tur atlama umutlarını canlı tutmak adına büyük önem taşıyor. Aynı saatte (21.00) Napoli, Borussia Dortmund karşısında evinde aldığı galibiyetin ardından gelen Bodo/Glimt'i Maradona'da ağırlayacak. Eski Milan oyuncusu Hauge'nin önderliğindeki Norveç ekibi, geçen sezonki Champions League'in büyük sürpriziydi: Inter'i eleyerek çeyrek finale kadar yükseldi. Bodo/Glimt, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak için İtalya'ya geliyor. Salı günü saat 21.00'de, şampiyonluğun en güçlü adaylarından ikisini karşı karşıya getiren Paris Saint-Germain-Barcelona maçı da oynanacak.


Çarşamba da heyecan dolu bir akşam olacak. Saat 18.45'te ilk olarak Como, Manchester United ile karşılaşacak. Zor bir dönemden geçen İngiliz ekibi, Rotterdam'da Feyenoord'a yenilmesinin ardından toparlanmak isteyen Fabregas'ın takımı için yine de zorlu bir rakip. Günün diğer büyük maçında ise erken final niteliğindeki Bayern Münih-Arsenal karşılaşması dikkatleri çekecek.


Perşembe diğer İtalyan takımlarının sırası gelecek. Europa League'de üst üste ikinci deplasman maçına çıkacak Milan, Bournemouth'a konuk olurken Juventus, golcü Lepaul'ün takımı Rennes ile karşılaşacak. Atalanta ise Conference League'de Julian Brandt'ın Ajax'ıyla görkemli Johan Cruijff Arena'da mücadele edecek.


Bu heyecan verici karşılaşmaların tamamı yalnızca NOW'da izlenebilecek.



  • NOW'un teklifi

    Champions League, toplam 203 maçın 185’iyle yalnızca NOW üzerinden izlenebiliyor. Sky’ın kanal paketindeki etkinlikleri canlı yayınlayan isteğe bağlı izleme platformu, UEFA Europa League ve UEFA Conference League maçlarını da Diretta Gol’un katkısıyla 2031’e kadar özel olarak yayınlıyor. Maçlar öncesinde ve sonrasında geniş kapsamlı yayınların yanı sıra futbolcularla röportajlar, saha kenarından bağlantılar ve Sky Sport yorumcularının stüdyo değerlendirmeleri izleyicileri bekliyor.

    NOW’da yalnızca Avrupa kupaları yok: Serie A’dan her hafta üç maç, sezon boyunca toplam 114 karşılaşma da platformda yayınlanıyor. NOW, ligin en iyi 76 maçından 30’unu ve 4 büyük karşılaşmayı ekranlara getiriyor; böylece maç seçiminin niteliği belirgin biçimde artıyor. Juventus-Atalanta (5. hafta), Milan-Inter (10. hafta), Roma-Juventus (16. hafta) ve Inter-Milan (24. hafta) maçlarında futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor.

    Ayrıca Serie C Sky Wifi, Premier League ve Bundesliga’nın en iyi maçları da yalnızca bu platformda internet üzerinden yayınlanıyor. Futbolun yanı sıra US Open, ATP Tour ve WTA Tour turnuvaları, Nitto ATP Finals, WTA Finals ve özel olarak yayınlanan Wimbledon da NOW’da. Üstelik Formula 1® ve MotoGP®’nin tüm Grand Prix yarışları yalnızca platformda internet üzerinden izlenebiliyor. NBA, EuroLeague ve BKT EuroCup ile basketbol; Serie A LBA, voleybol, Napoli’de düzenlenecek 38. Louis Vuitton America’s Cup , ragbi ve daha pek çok etkinlik de NOW’da.

    Tüm bunları takip etmek için NOW Spor Paketi’ni etkinleştirmek gerekiyor.

  • NOW’a nasıl abone olunur? Fiyatlar ve detaylar

    NOW, Sky'ın film, dizi, program ve spor yayınlarını izlemenizi sağlayan bir yayın platformudur. İnternet bağlantısı ve uyumlu bir cihazla, taahhüt olmadan istediğiniz yerde ve zamanda izleyebilirsiniz.

    Entertainment Paketi (dizi ve programlar) ve Cinema + Entertainment Paketi'nin (film, dizi ve programlar) yanı sıra, daha önce bahsedilen Sport Paketi (Sky'ın canlı spor yayınları) de sunuluyor.

    Sport Paketi'ne yıllık teklifle abone olunabilir (12 ay kalma taahhüdüyle ilk 12 ay boyunca indirimli olarak aylık 19,99 €, ardından aylık yenilemeyle liste fiyatı üzerinden). Aylık teklif de mevcuttur (devam eden kampanyalar hariç aylık 29,99 €; süre taahhüdü olmadan, aylık izleme dönemi bitmeden herhangi bir zamanda iptal edilebilir).

    NOW; akıllı telefon, akıllı TV, tablet, PC, oyun konsolu, Fire TV, Apple TV ve NOW Smart Stick'te kullanılabilir.

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