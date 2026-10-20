Avrupa kupalarındaki heyecan, UEFA Champions League ve UEFA Europa League'de üçüncü, UEFAConference League'de ise ikinci hafta maçlarıyla geri dönüyor. Sahneye çıkacak İtalyan takımları, lig aşamasındaki gidişatlarına ivme kazandırmak ve İtalya'nın sıralamadaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Üç gün boyunca sahada Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus ve Atalanta olacak.

Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında kupa haftasını Roma ve Napoli açıyor. Son maçında Real Madrid'e son bölümde yenilen Roma, Yaya Touré'nin Slovan Bratislava'sını ağırlayacak. Gasperini'nin takımı için galibiyet, tur atlama umutlarını canlı tutmak adına büyük önem taşıyor. Aynı saatte (21.00) Napoli, Borussia Dortmund karşısında evinde aldığı galibiyetin ardından gelen Bodo/Glimt'i Maradona'da ağırlayacak. Eski Milan oyuncusu Hauge'nin önderliğindeki Norveç ekibi, geçen sezonki Champions League'in büyük sürpriziydi: Inter'i eleyerek çeyrek finale kadar yükseldi. Bodo/Glimt, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak için İtalya'ya geliyor. Salı günü saat 21.00'de, şampiyonluğun en güçlü adaylarından ikisini karşı karşıya getiren Paris Saint-Germain-Barcelona maçı da oynanacak.





Çarşamba da heyecan dolu bir akşam olacak. Saat 18.45'te ilk olarak Como, Manchester United ile karşılaşacak. Zor bir dönemden geçen İngiliz ekibi, Rotterdam'da Feyenoord'a yenilmesinin ardından toparlanmak isteyen Fabregas'ın takımı için yine de zorlu bir rakip. Günün diğer büyük maçında ise erken final niteliğindeki Bayern Münih-Arsenal karşılaşması dikkatleri çekecek.





Perşembe diğer İtalyan takımlarının sırası gelecek. Europa League'de üst üste ikinci deplasman maçına çıkacak Milan, Bournemouth'a konuk olurken Juventus, golcü Lepaul'ün takımı Rennes ile karşılaşacak. Atalanta ise Conference League'de Julian Brandt'ın Ajax'ıyla görkemli Johan Cruijff Arena'da mücadele edecek.





Bu heyecan verici karşılaşmaların tamamı yalnızca NOW'da izlenebilecek.







