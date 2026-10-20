AFP
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“Avrupa futbolunun en iyi takımlarından biri”: Sebastian Hoeness, Atletico Madrid sınavını dört gözle bekliyor; formda Stuttgart üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi galibiyetinin peşinde
Alman ev sahipleri kusursuz gidişatını sürdürmeyi hedefliyor
Hoeness, İspanyol rakiplere karşı taktik zekâsını sınama fırsatını sabırsızlıkla bekliyor. Takımı salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor. Stuttgart, Viking FK'yi Ermedin Demirovic'in hat-trick'iyle 3-1 yendikten ve deplasmanda Slovan Bratislava'yı Deniz Undav ile Demirovic'in golleriyle 3-0 mağlup ettikten sonra geçici puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Bu dört gol, Bosnalı forveti turnuvanın gol krallığında zirveye ortak ediyor.
- Pressefoto Baumann
Konuk devler formda geliyor
Salı günü iki kulüp arasında oynanacak ilk resmî maçta Alman ev sahibi ekip, İspanya'nın en üst liginde alınabilecek 27 puanın 22'sini toplayarak ikinci sırada yer alan konuk takımla karşılaşacak. Atletico Madrid, Avrupa'daki önceki maçında da Liverpool deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından Manchester United'ı 2-0 yenerek toparlandı.
Pazartesi günü salı günkü rakibinin gücünü değerlendiren Hoeness, şunları söyledi: “Atletico, Avrupa futbolunun en iyi takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'ni bu kadar sabırsızlıkla beklememizin nedeni böyle maçlar. Olağanüstü yetenekli oyunculara sahip, heyecan verici bir takım. Şu anda çok iyi formda olduklarının tamamen farkında olsak da Atletico karşısında ne durumda olduğumuzu görmek istiyoruz.”
Taktik disiplin tarihi fırsatın temelini oluşturuyor
Pazartesi günü düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan 44 yaşındaki Hoeness, topun arkasında yeterli sayıda oyuncu bulundurmanın, etkili pres yapmanın ve tempolu oynamanın önemini defalarca vurguladı. Takımdan gelen haberlere göre, bu ayın başlarında Paderborn'a karşı oynanan maçta topuğunda oluşan kesikten iyileşen savunma oyuncusu Maximilian Mittelstadt, takıma dönen Nikolas Nartey ve Ameen Al-Dakhil ile birlikte forma giyebilecek durumda. Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas ve Justin Diehl ise hâlâ sahalardan uzak.
İyi başlangıçlarını değerlendirmek için gereken taktik yaklaşımı anlatan Hoeness sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemli olan, yoğunluk ile soğukkanlılık arasında doğru dengeyi bulmak. İyi bir oyun düzenine ve dengeye ihtiyacımız var. Rakiplerimiz savunmadan hücuma geçerken özellikle dikkatli olmalıyız.
“İki galibiyetimizle kendimizi iyi bir konuma getirdik ve bu nedenle önümüzde büyük bir fırsat var. Alacağımız her puan ekstra kazanç. Bu da olumlu bir sonuç almak için bizi daha da motive etmeli.”
- AFP
Birbirine zıt performans geçmişleri kıtasal mücadeleye yön veriyor
Stuttgart, Avrupa kupalarında La Liga kulüplerine karşı oynadığı son dört maçın üçünü kazanmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol rakiplere karşı sekizinci denemesinde ilk galibiyetini arıyor (iki beraberlik, beş mağlubiyet). Ev sahibi ekip, bu turnuvada sahasında oynadığı son 13 maçın tamamında gol yediği için savunmasını da güçlendirmek zorunda. Atlético Madrid ise Ekim 1996'da Dortmund'u 2-1 yendiğinden bu yana Almanya'da oynadığı altı grup aşaması maçının beşini kaybetti.
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