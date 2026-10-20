Pazartesi günü düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan 44 yaşındaki Hoeness, topun arkasında yeterli sayıda oyuncu bulundurmanın, etkili pres yapmanın ve tempolu oynamanın önemini defalarca vurguladı. Takımdan gelen haberlere göre, bu ayın başlarında Paderborn'a karşı oynanan maçta topuğunda oluşan kesikten iyileşen savunma oyuncusu Maximilian Mittelstadt, takıma dönen Nikolas Nartey ve Ameen Al-Dakhil ile birlikte forma giyebilecek durumda. Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas ve Justin Diehl ise hâlâ sahalardan uzak.

İyi başlangıçlarını değerlendirmek için gereken taktik yaklaşımı anlatan Hoeness sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemli olan, yoğunluk ile soğukkanlılık arasında doğru dengeyi bulmak. İyi bir oyun düzenine ve dengeye ihtiyacımız var. Rakiplerimiz savunmadan hücuma geçerken özellikle dikkatli olmalıyız.

“İki galibiyetimizle kendimizi iyi bir konuma getirdik ve bu nedenle önümüzde büyük bir fırsat var. Alacağımız her puan ekstra kazanç. Bu da olumlu bir sonuç almak için bizi daha da motive etmeli.”