AFP
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Avrupa futbol kulüpleri, Aleksander Ceferin ile Nasser Al-Khelaifi'nin Gianni Infantino'yu sert şekilde eleştirmesinin ardından yeni bir küresel yapı önerdi
Ceferin'den Infantino'ya sert sözler
Reuters'ın aktardığına göre UEFA Başkanı Ceferin, salı günü EFC Genel Kurulu'nda FIFA Başkanı'na yönelik üstü kapalı bir eleştiri başlattı.
Ceferin, Infantino'nun liderliğini ve son dönemdeki önerilerini eleştirmek için Hans Christian Andersen'in ünlü masalına atıfta bulundu. "Aklıma Hans Christian Andersen'in İmparatorun Yeni Giysileri geliyor. Kitapta bir imparator, yalnızca aptalların ya da yetersiz kişilerin göremeyeceği muhteşem kıyafetler giydiğine inandırılıyor. Sarayı da buna ayak uyduruyor, ta ki bir çocuk herkesin gördüğünü dile getirene kadar... imparator çıplak! Belki de bu kıssadan çıkarılacak ders, kulağa hoş gelen sözlerin rahatsız edici gerçekleri değiştiremeyeceğidir."
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Futbolun satışı ve gizli müzakereler
Gerilimin temelinde büyük ölçüde ticari haklar ve şeffaflık konusundaki anlaşmazlıklar yatıyor. Ceferin, kısa süre önce hakların bağlı bir şirkete devredilmesine yönelik girişimleri sert sözlerle eleştirdi. Genel kurula şu uyarıda bulundu: "Kıdemli yöneticilerinizden birinin, gizlice en değerli varlıklarınızdan birini elden çıkarmak için pazarlık yaptığını ve yönetim kurulunuzun, oyuncularınızın ve taraftarlarınızın bundan haberi olmadığını düşünün. Bunu öğrendiğinizde, yönetim kurulunuz ne yapardı? Aynı kişinin bir siyasetçiye ödül verdiğini ve kısa süre sonra o siyasetçinin bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra kuralların artık eskisi gibi olmadığını düşünün. Yönetim kurulunun 'yeter artık' demesi için kulüplerinizde bunun kaç kez yaşanması gerekirdi? Artık 'yeter' deme zamanı geldi. Hiçbir siyaset ya da güç miktarı, hiç kimseye futbolu satma hakkı vermez."
Al-Khelaifi, kulüplerin küresel temsiliyetini önerdi
Baskıyı daha da artıran bir gelişme olarak, EFC Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kopenhag’daki etkinlikte altı kıtasal konfederasyonla birlikte yeni bir "Dünya Futbol Kulüpleri" yapılanmasına ilişkin planları açıkladı. Küresel birliğe duyulan ihtiyacı vurgulayan Al-Khelaifi, "İşte bu yüzden şimdi Dünya Futbol Kulüpleri'ni kurmanın zamanı. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki her kulüp temsil edilmeyi, söz sahibi olmayı ve başarıya ulaşmak için daha iyi bir şansa sahip olmayı hak ediyor" dedi.
Devam eden anlaşmazlıklara ilişkin net bir mesaj da veren Al-Khelaifi, "Bugünkü durumu görmek gerçekten üzücü. Oyunumuzu geliştirmek yerine, zamanımızı sorunlar ve meselelerle uğraşarak harcıyoruz. Futbol, birbirimizi dinlediğimizde işler. Kendi aramızda şeffaf olduğumuzda. Ama hepsinden önemlisi, dürüst olduğumuzda" ifadelerini kullandı.
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FIFA seçimleri ve yaklaşan hukuki mücadeleler
İleriye bakıldığında, mart ayındaki başkanlık seçimi yaklaşırken dünya futbolundaki yönetim krizinin daha da derinleşmesi bekleniyor. FIFA, yaklaşan oylamayı etkilemek amacıyla UEFA'nın zaten bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü öne sürdü. Yatırım teklifleriyle ilgili hukuki mücadeleler ABD mahkemelerinde sürerken, Infantino ile Avrupalı liderler arasındaki ayrışmanın öngörülebilir gelecekte sporun siyasi gündemine damga vurması muhtemel.
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