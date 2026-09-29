Baskıyı daha da artıran bir gelişme olarak, EFC Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kopenhag’daki etkinlikte altı kıtasal konfederasyonla birlikte yeni bir "Dünya Futbol Kulüpleri" yapılanmasına ilişkin planları açıkladı. Küresel birliğe duyulan ihtiyacı vurgulayan Al-Khelaifi, "İşte bu yüzden şimdi Dünya Futbol Kulüpleri'ni kurmanın zamanı. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki her kulüp temsil edilmeyi, söz sahibi olmayı ve başarıya ulaşmak için daha iyi bir şansa sahip olmayı hak ediyor" dedi.

Devam eden anlaşmazlıklara ilişkin net bir mesaj da veren Al-Khelaifi, "Bugünkü durumu görmek gerçekten üzücü. Oyunumuzu geliştirmek yerine, zamanımızı sorunlar ve meselelerle uğraşarak harcıyoruz. Futbol, birbirimizi dinlediğimizde işler. Kendi aramızda şeffaf olduğumuzda. Ama hepsinden önemlisi, dürüst olduğumuzda" ifadelerini kullandı.