Avrupa'da Yılın Kadın Futbolcusu: Alexia Putellas, Khadija Shaw ve GOAL'un 2025-26 sezonunun en iyi 30 futbolcusu - sıralaması

Jade Rose, yaz aylarında Manchester City'ye geldiğinde profesyonel futbolla hiç de yabancı değildi; zira Harvard Üniversitesi'nde okuduğu dönemde Kanada milli takımında pek çok kez forma giymişti. Ancak bu, onun profesyonel kulüp futbolundaki ilk sezonu oldu ve bu gerçek, performanslarını daha da olağanüstü kılıyor.
Yeni bir kulüp, yeni bir lig, yeni takım arkadaşları ve yeni bir teknik direktör gibi diğer tüm faktörleri de hesaba katarsak, Rose'un uyum süreci gerçekten muhteşemdi. Merkez savunma partneri de değişti, ancak 23 yaşındaki oyuncu her zaman güvenilir bir performans sergiledi.
WSL'de engellenen şutlarda beşinci sırada yer alan Rose'un savunma performansı mükemmeldi; City kadrosunda en fazla top uzaklaştırma yapan oyuncu oldu ve top kesme ve hava topu mücadelelerinde ilk beşte yer aldı. Topa sahip olma konusundaki önemi de göze çarpıyordu; İngiltere'nin en üst liginde sadece iki oyuncu Rose'dan daha isabetli paslar yaptı; Rose ayrıca City'nin saha oyuncuları arasında isabetli uzun paslarda ikinci sırada yer aldı.
City'nin yıldız forveti Khadija Shaw, Rose hakkında "Önümüzdeki yıllarda, yakın gelecekte, dünyanın en iyi savunmacılarından biri haline gelebilir" dedi. Bu sözler her şeyi anlatıyor.