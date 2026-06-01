Avrupa'da Yılın Kadın Futbolcusu: Alexia Putellas, Khadija Shaw ve GOAL'un 2025-26 sezonunun en iyi 30 futbolcusu - sıralaması

Avrupa kadın futbolu için ne muhteşem bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi, eleme turları boyunca heyecan verici maçlara sahne oldu ve grup aşaması formatının büyüleyici bir başlangıcıyla kesinlikle unutulmaz bir sezon oldu. Barcelona’nın finalde Lyon’u mağlup etmesinden önce, en büyük sahnede pek çok yıldız parladı.

Yerel liglerde de ilginç gelişmeler yaşandı; Manchester City 10 yıl sonra ilk kez Kadınlar Süper Ligi’ni kazandı ve Brighton FA Kupası finaline yükseldi. Bununla birlikte İspanya, Fransa ve Almanya’da ise her şey eskisi gibi devam etti; sırasıyla Barcelona, Lyon ve Bayern Münih, kendi liglerinde üçlü kupayı kazandılar.

Ancak, yıldızları muhteşem performanslarıyla bolca eğlence ve kalite sunan bu dominant güçlerin başarısını da göz ardı etmemek gerekir. Beklendiği gibi, GOAL'un 2025-26 sezonunun Avrupa kadın futbolundaki en iyi 30 oyuncusunu sıraladığı listede bu kulüpler de geniş bir yer kaplıyor...

  • Clara Mateo Paris FC Women 2025-26Getty Images

    30Clara Mateo (Paris FC)

    Paris FC'nin son sezonlardaki istikrarı gerçekten etkileyici; geçen sezon Fransa Kupası'nı kazanan bu pek de gözde olmayan Parisli takım, bu yıl da Şampiyonluk play-off'larının finaline yükseldi. Clara Mateo tüm bu başarının merkezinde yer aldı ve bu sezon da yine muhteşem bir performans sergiledi.

    Mateo'nun akıllı vuruşu, Hawa Sangare'nin gol atmasını sağladı ve takımını Şampiyonluk finaline taşıdı. Takım, Paris Saint-Germain'i 1-0 yenerek finale yükseldi. Bu, Mateo'nun bu sezon ligde doğrudan gol katkısı yaptığı 12 maçtan biriydi.

    Mateo'nun sahadaki katkıları ve liderliği göz ardı edilmemelidir, çünkü bunlar PFC'nin PSG'yi geride bırakarak Fransa'da Lyon'un en büyük rakibi haline gelmesinin en önemli nedenleridir.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2025Getty Images

    29Felicia Schroder (Hacken)

    İsveç'in Damallsvenskan ligi, Avrupa'nın önde gelen liglerinin çoğuyla aynı yapıyı takip etmez; genellikle Eylül-Mayıs yerine Mart-Kasım ayları arasında oynanır. Ancak, 2026 yılı iç saha sezonu daha yeni başlamış olsa da, Felicia Schroder'i bu listeye dahil etmemek imkansızdır.

    Hacken, sonbahardan ilkbahara kadar süren ilk UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazandığında, en golcü oyuncu Schroder oldu. Takımı, iki maçlı finalde iç rakibi Hammarby'yi 4-2 yenerek kupayı kaldırırken, Schroder toplamda sekiz gol attı ve bu gollerin dördünü de final maçlarında kaydetti.

    Ağustos ayından itibaren 19 yaşındaki oyuncu, Hacken'in lig kampanyasının son 14 maçında 14 gol ve dört asist üreterek şampiyonluğa ulaşılmasına ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasına yardımcı oldu. Chelsea'nin Khadija Shaw'ı transfer edememesinin ardından Schroder için dünya rekoru niteliğinde bir teklifte bulunduğu haberleri hiç de şaşırtıcı değil.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    28Selina Cerci (Hoffenheim)

    Selina Cerci, kadın futbolunda herkesin bildiği bir isim olmayabilir, ancak Hoffenheim formasıyla geçirdiği bir başka mükemmel sezonun ardından, yaklaşan transfer döneminde en çok aranan oyunculardan biri haline geldi. Geçen yıl kulübü için Bundesliga'da 16 gol atan Cerci, 2025-26 sezonunda da aynı başarıyı tekrarlayarak Die Kraichgauer'in ligde dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı olurken, asist sayısını da üçten dokuza çıkardı. Bu, takımının ligde attığı 48 golün 25'inde doğrudan rol oynadığı anlamına geliyor; yani gol sayısının yarısından fazlasında.

    Ligde hiçbir oyuncu ondan daha verimli veya daha etkili değildi. Sonuç olarak, Cerci'nin bir yıl önceki Avrupa şampiyonu Arsenal'e transfer olacağı yönündeki söylentiler hiç de şaşırtıcı değil.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    27Mariona Caldentey (Arsenal)

    Geçen yıl Ballon d'Or yarışında ikinci sıraya kadar yükselerek inanılmaz bir başarıya imza atan Mariona Caldentey, çeşitli nedenlerden dolayı bu sezon aynı seviyeye tam olarak ulaşamadı. Bunun başlıca nedenlerinden biri, rolünün değişmesi; daha geriye çekilerek orta sahanın derinliklerinde oynamaya başlaması, Altın Top yarışında öne çıkmasını sağlayan o çarpıcı istatistikleri bu sezon elde etmesini engelledi.

    Ancak Caldentey, kötü bir yıl geçirmedi. Adına yazılan çok fazla gol ve asist olmayabilir, ancak Arsenal'in orta sahasında takımı ayakta tutan oyuncu olarak mükemmel bir performans sergiledi. Bu farkı anlamak için, İspanya milli takım oyuncusunun oynamadığı maçlarda Gunners'ı izlemek ya da oyuna sonradan girerek yarattığı etkiyi görmek yeterlidir.

    Bu sezon Kadınlar Süper Ligi'nde Caldentey'den daha fazla kilit pas yapan tek bir oyuncu vardı. Caldentey, son üçte bir alanda diğer herkesten açık ara farkla en isabetli pasları yapan oyuncuydu. Şampiyonlar Ligi'nde de bu kategoride en üst sıralarda yer aldı ve sadece Alexia Putellas ve Mapi Leon'un gerisinde kaldı. Bu, her ne kadar çok belirgin olmasa da, Caldentey'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

  • Merveille Kanjinga PSG Women 2025-26Getty Images

    26Merveille Kanjinga (Paris Saint-Germain)

    Bu sezon Ligue 1'de, gerçek anlamda bir çıkış yakalayan Merveille Kanjinga'dan daha fazla golün doğrudan parçası olan tek isim Romee Leuchter oldu. Geçen yılın Ocak ayında Kongolu kulüp TP Mazembe'den transfer olduktan sonra Paris'teki ilk tam sezonunda, forvet oyuncusu bu yüksek seviyeye etkileyici bir şekilde uyum sağladı ve tüm turnuvalarda 15 gol ve 8 asist kaydetti.

    Hem golcü hem de pasör olarak tehdit oluşturan Kanjinga'nın Fransız başkentindeki etkisi, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında elenen, Şampiyonluk play-off finaline kalamayan ve iki kupa finalini de Lyon'a kaptıran PSG için zorlu geçen sezonda gerçek bir ışık oldu.

  • Tabitha Chawinga Lyon Women 2025-26Getty Images

    25Tabitha Chawinga (Lyon)

    Tabitha Chawinga, çeşitli nedenlerle sahada kalma süresi sınırlı olmasına rağmen bu sezon olağanüstü bir performans sergiledi. Malavi milli takım oyuncusu ligde sadece 846 dakika sahada kaldı; ancak Fransa'da ondan daha fazla gol atan sadece bir oyuncu vardı. 13 gol ve 5 asistle her 47 dakikada bir gol katkısı sağladı.

    Ne yazık ki, fiziksel sorunlar çok kötü bir zamanda ortaya çıktı ve Chawinga'nın Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinin her iki ayağında da forma giymesini engelledi ve finalde yedek kulübesinde kalmasına neden oldu.

    Ancak forvet, OL'nin bu noktaya gelmesinde rol oynadı; sağlam bir lig aşamasının ardından çeyrek finalde Wolfsburg karşısında olağanüstü bir etki yarattı. Kulüp, onun oynayabildiği zamanlarda sergilediği mükemmel performanslar olmasaydı bir başka iç saha üçlüsünü kazanamazdı. Şampiyonluk play-off finalinde attığı iki golle ligi kazanması, yılı bitirmek için harika bir yol oldu.

  • Camilla Kuver Wolfsburg Women 2025-26Getty Images

    24Camilla Kuver (Wolfsburg)

    Mart ayında yeni bir sözleşme imzalamadan önce Camilla Kuver, Wolfsburg formasıyla her hafta sergilediği performansın etkisiyle bu yaz Barcelona’ya transfer olacağı söylenen en önemli isimlerden biriydi.

    Sakatlıklarla dolu zorlu bir dönemi atlatıp henüz genç yaşta Frankfurt'ta üst düzey bir yetenek olarak ortaya çıkan Kuver, bu sezon gösterdiği etkileyici güvenilirlik ve fiziksel güçle, o zorlu günlerin artık geride kaldığını kanıtladı.

    22 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'u 1-0 yendikleri karşılaşmadaki performansı öne çıkan anlardan biriydi. Kuver, Wolfsburg'un sonradan finale yükselen rakibini durdurmasında ve yarı finale yükselme şansını yakalamasında kilit rol oynadı. Aynı turnuvada Juventus, Real Madrid ve PSG ile oynanan maçlar da diğer öne çıkan performanslardı.

    Kuver'in tüm yaşadıklarına rağmen bu seviyede oynamasını görmek gerçekten büyük bir zevk. "Bence bu, şu anki dönemi daha da özel kılan şey," dedi Kuver, GOAL'a verdiği son röportajda.

  • momoko tanikawaGetty Images

    23Momoko Tanikawa (Bayern Münih)

    Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı için Manchester United ile karşılaşmak üzere Old Trafford'a gittiğinde, teknik direktör Jose Barcala'nın alması gereken önemli bir karar vardı. Asya Kupası'nda şampiyon olan Japonya milli takımında forma giyen Momoko Tanikawa, kadroya geri dönmüştü ve bu çok önemli bir gelişmeydi. Ancak Barcala, Tanikawa'nın takım için ne kadar önemli bir oyuncu haline geldiğini göz önünde bulundurarak, bu kadar yoğun geçen bir ayın ardından onu fazla yormak istemedi. Sonunda Barcala, Tanikawa'yı yedek kulübesinden oyuna 30 dakika süre vermeye karar verdi ve kendi ifadesiyle "o fark yarattı".

    3-2'lik galibiyette Bayern'in ikinci golüne asist yapan ve üçüncü golü atan Tanikawa, henüz 21 yaşında olmasına rağmen neden Alman şampiyonu için bu kadar önemli bir oyuncu haline geldiğini gösterdi.

    Barcala, "O çok bağımsız bir oyuncu" dedi. "Tahmin edilemez hareketler yapabiliyor. Baskı altındayken topu alıyor ve boşluklarda oynuyor, sonra da son üçte bir alana yaklaştığında çok soğukkanlı davranıyor."

    Bu özellikleri tüm sezon boyunca sergiledi ve DFB-Pokal finalindeki gol de dahil olmak üzere tüm turnuvalarda attığı 13 golle Bayern'in yurt içinde üçlü kupayı kazanmasına ve son beş yılın en iyi Şampiyonlar Ligi kampanyasını yaşamasına yardımcı oldu.

  • Vicky Lopez Barcelona Women 2025-26Getty Images

    22Vicky Lopez (Barselona)

    Bu sezon Barcelona’da pek çok genç oyuncu öne çıktı; kulüp, La Masia’ya her zamankinden daha fazla önem verilmesini gerektiren mali kısıtlamalarla başa çıkmak zorunda kaldı. Clara Serrajordi’den Sydney Schertenleib’e kadar, bu takımın geleceği emin ellerde; özellikle Vicky Lopez’in performansları oldukça etkileyici.

    19 yaşındaki oyuncu, yıllardır olağanüstü bir yetenek olarak biliniyordu ve transferlerin azlığı ve Patri Guijarro ile Aitana Bonmati gibi oyuncuların sakatlıkları nedeniyle daha fazla fırsat bulduğu bu sezon, neden böyle olduğunu gerçekten gösterdi. Liga F'de sadece iki oyuncu, sadece 17 maçta 9 gol ve 9 asist kaydeden Lopez'den daha fazla doğrudan gol katkısı sağladı. Lopez'in Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçındaki performansı ise gerçekten göze çarpıyordu.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    21Jade Rose (Manchester City)

    Jade Rose, yaz aylarında Manchester City'ye geldiğinde profesyonel futbolla hiç de yabancı değildi; zira Harvard Üniversitesi'nde okuduğu dönemde Kanada milli takımında pek çok kez forma giymişti. Ancak bu, onun profesyonel kulüp futbolundaki ilk sezonu oldu ve bu gerçek, performanslarını daha da olağanüstü kılıyor.

    Yeni bir kulüp, yeni bir lig, yeni takım arkadaşları ve yeni bir teknik direktör gibi diğer tüm faktörleri de hesaba katarsak, Rose'un uyum süreci gerçekten muhteşemdi. Merkez savunma partneri de değişti, ancak 23 yaşındaki oyuncu her zaman güvenilir bir performans sergiledi.

    WSL'de engellenen şutlarda beşinci sırada yer alan Rose'un savunma performansı mükemmeldi; City kadrosunda en fazla top uzaklaştırma yapan oyuncu oldu ve top kesme ve hava topu mücadelelerinde ilk beşte yer aldı. Topa sahip olma konusundaki önemi de göze çarpıyordu; İngiltere'nin en üst liginde sadece iki oyuncu Rose'dan daha isabetli paslar yaptı; Rose ayrıca City'nin saha oyuncuları arasında isabetli uzun paslarda ikinci sırada yer aldı.

    City'nin yıldız forveti Khadija Shaw, Rose hakkında "Önümüzdeki yıllarda, yakın gelecekte, dünyanın en iyi savunmacılarından biri haline gelebilir" dedi. Bu sözler her şeyi anlatıyor.

  • Selma Bacha Lyon Women 2025-26Getty Images

    20Selma Bacha (Lyon)

    Arsenal’e karşı Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçını kaybeden Lyon takımı ile, evinde Gunners’ı yenerek seriyi tersine çevirip finale yükselen takım arasında iki önemli fark vardı. Bunlardan biri Melchie Dumornay’ın geri dönüşü, diğeri ise Selma Bacha’nın geri dönüşüydü.

    Lyon'daki ilk sezonunda Jonatan Giraldez, özellikle ligde takımında sık sık rotasyon yaptı, böylece bazı kilit oyuncular Şampiyonlar Ligi ve diğer önemli maçlar için dinç kalabildi. Bu nedenle Bacha, OL'nin lig maçlarının sadece 12'sinde ilk 11'de yer aldı.

    Buna rağmen, turnuvada 7 asist yaptı ve Fransız şampiyonu, ligde üçlü kupayı kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken en iyi oyuncularından biri oldu.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    19Caroline Weir (Real Madrid)

    Bu yaz, sözleşmeleri sona eren birçok tanınmış ismin transfer piyasasına çıkması bekleniyor; önümüzdeki transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Bu isimler arasında biraz gözden kaçanlardan biri de Caroline Weir; Real Madrid formasıyla Liga F’de geçirdiği son sezon, kariyerinin en verimli sezonu oldu.

    İspanya'nın en üst liginde sadece iki oyuncu, İskoçya milli takım oyuncusundan daha fazla golde doğrudan rol oynadı. 18 maçta 13 gol ve 5 asistle Real'in yine ikinci olmasını sağladı. Las Blancas'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barça'ya karşı aldığı oldukça ağır yenilgiye rağmen, Weir Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında da en verimli oyunculardan biriydi. Dokuz maçta attığı beş gol ve yaptığı iki asistle, turnuvada gol katkısı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı; onun üzerinde yer alan tüm oyuncular ise daha fazla süre almıştı.

    Weir, her yıl hücumda oyunun gidişatını değiştirebilen bir elit oyuncu olduğunu kanıtladı ve haberlere göre, dört yıldır kupa kazanamayan Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri, bu niteliklerini kullanarak şampiyonluklar kazanması için ona bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi finalisti Lyon'un, 30 yaşındaki oyuncuyu Fransa'ya transfer etmeye hazır olduğu bildiriliyor.

  • Wendie Renard Lyon Women 2025-26Getty Images

    18Wendie Renard (Lyon)

    Kadın futbolunun gerçek bir efsanesi olan Wendie Renard, en üst seviyede muhteşem performansını sürdürüyor ve Lyon’un bir başka harika sezonunda büyük rol oynadı. Yaz transferi Ingrid Engen ile savunmanın merkezinde kurdukları ikili mükemmeldi; ikili bu yıl etkileyici bir hızla uyum sağladı.

    Renard'ın, ilk maçta Almanya'da 1-0 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağında Wolfsburg'u 4-0 mağlup ettikleri maçtaki performansı öne çıkan anlardan biriydi. Ayrıca, Arsenal ile oynanan yarı finalin ikinci ayağında golcü yönünü de sergiledi ve penaltı noktasından etkileyici bir soğukkanlılıkla skoru eşitledi.

    Bu, uzun boylu stoperin tüm turnuvalarda attığı 10 golden biriydi. Sezon boyunca 12 metreden attığı gol ve hava toplarındaki tehdidi, savunmadaki mükemmelliğini tamamlayarak onu her iki ceza sahasında da değerli bir oyuncu haline getirdi ve sonuç olarak bu sezon Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olmasını sağladı.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    17Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij bir süredir WSL’nin en istikrarlı beklerinden biri olsa da, bu sezon bambaşka bir seviyeye ulaştı. Daha büyük bir liderlik rolü üstlenen ve Manchester City’deki dördüncü sezonunun ardından engin bir deneyime sahip olan 25 yaşındaki oyuncu, sağ bek pozisyonunda 3 gol ve 7 asist kaydetmesinin ardından, İngiltere’nin en üst liginde doğrudan gol katkısı sayısını çift hanelere çıkaran tek savunma oyuncusu oldu.

    Casparij'in yüksek enerjisi, City'nin yeni teknik direktörü Andree Jeglertz'in takımından beklediği oyun tarzı için hayati öneme sahipti. Hücumu destekleyip savunmada da harika bir denge sergileyen Casparij, kulübün ligin en çok gol atan takımı olmasının yanı sıra en iyi ikinci hücuma sahip olmasını da sağladı.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    16Romee Leuchter (Paris Saint-Germain)

    Romee Leuchter'in Fransa'daki sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'in kararlılığını sınamak isteyen bazı üst düzey kulüpler mutlaka ortaya çıkacaktır. Hollanda milli takım oyuncusu, bu sezon Ligue 1'de diğer tüm oyunculardan yedi gol daha fazla atarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı; 18 golünün yanı sıra yedi asistle – sadece 19 maçta – ligin açık ara en verimli oyuncusu oldu.

    Daha derinlemesine incelendiğinde, istatistikler Leuchter'in ne kadar iyi olduğunu çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. PSG'nin bu sezon attığı 51 lig golünün 25'inde doğrudan rol oynadı ve beklenen gol istatistiği sadece 9,17 iken 18 gol attı.

    Bu, Paris'teki çok sağlam geçen ilk sezonunda 15 maçta 9 gol ve 4 asistle tamamladığı performansın ardından, geçici bir başarı da değil. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, transfer döneminde hücumda bazı önemli ayrılıkların ardından bu sezon bir üst seviyeye çıktı.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    15Claudia Pina (Barselona)

    Claudia Pina için iki farklı yarıdan oluşan bir sezondu. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Pina, ilk 27 maçında 20 gol atıp 8 asist yaparak Liga F Altın Ayakkabı yarışında zirveye oturdu. Ancak yeni yılda bu katkıları biraz azaldı ve son 25 maçında sadece 10 gol ve 1 asistle yetindi.

    Yine de Pina Altın Ayakkabı ödülünü kazandı, Copa de la Reina finalinde Atletico Madrid'e karşı gol attı ve Barça'nın dörtlü kupayı kazanmasında kilit rol oynadı. Özellikle ligdeki performansları, onu bu sezon Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkardı.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    14Vivianne Miedema (Manchester City)

    Dünya, Vivianne Miedema’yı en iyi haliyle, en azından istikrarlı bir şekilde izleyebileli epey zaman oldu. 2022 yılında ön çapraz bağ yırtığı geçiren Hollanda'nın yıldız oyuncusu, o günden bu yana sakatlıklarla boğuşuyor. Ardından geçirdiği ameliyatlar ve formunu koruyamaması, kariyerinde aksaklıklara neden oldu. Ancak Man City'deki ilk sezonunda kalitesini göstermeye başlayan Miedema, bu yıl en yüksek seviyesine yakın bir performans sergileyerek kulübünün WSL şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu.

    29 yaşındaki oyuncu, dört yıl sonra ilk kez WSL'de çift haneli rakamlara ulaştı. Miedema, annesinin ciddi bir hastalıkla mücadele etmesi nedeniyle sezonun son haftalarını evinde geçirmek zorunda kalmasına rağmen, sadece iki oyuncu ondan daha fazla gol ve asist kaydetti.

    Ancak WSL sezonunu muhteşem bir şekilde tamamladı; Old Trafford'da Manchester United'ı 3-0 yendikleri maçta iki gol attı, ardından FA Cup finaline yetişti ve muhteşem bir golle geri dönüşünü kutlayarak City'nin on yıl sonra ilk kez çifte kupayı kazanmasına yardımcı oldu.

  • Ingrid Engen Lyon Women 2025-26Getty Images

    13Ingrid Engen (Lyon)

    Kariyeri boyunca zaman zaman defansif orta saha ile stoper pozisyonları arasında gidip gelen Ingrid Engen, bu sezon stoper olarak olağanüstü bir performans sergiledi. Lyon teknik direktörü Giraldez, Engen’i Barcelona’da çalıştırdığı dönemden çok iyi tanıyor; teknik direktörün oyuncunun güçlü yanlarını iyi bilmesi ve oyuncunun da teknik direktörün fikirlerini iyi kavraması, bu yıl Engen’in mükemmel bir performans sergilemesinde açıkça büyük bir etken oldu.

    Bu durum özellikle Şampiyonlar Ligi'nde geçerliydi. Norveç milli takım oyuncusu, Lyon'un finale yükseldiği bu turnuvada 10 maçın tamamında ilk 11'de yer aldı ve sadece lig aşamasındaki St. Polten maçında dinlendirildi. Topla oynama kalitesi, Giraldez'in felsefesini etkili bir şekilde uygulamasına yardımcı oldu ve mükemmel savunması, ağırlık büyük ölçüde hücuma verilmiş olmasına rağmen OL'nin çoğunlukla sağlam kalmasını sağladı.

    Engen gözden kaçabilir, ancak bu sezon neden kaçmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi. O, ister savunma oyuncusu ister orta saha oyuncusu olsun, elit seviyede inanılmaz derecede güvenilir ve çok yönlü bir oyuncu.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Mapi Leon (Barselona)

    Bu yaz Barcelona'dan ayrılan bazı oyuncuların ne kadar büyük bir etki yaratacağı konusunda pek çok şey konuşuldu. Kulüp, Alexia Putellas ile dünyanın en iyi oyuncularından birini kaybederken, Arsenal'e transfer olacak Ona Batlle de kadın futbolunun en iyi beklerinden biri. Ancak Katalanların Mapi Leon'u ne kadar özleyeceği konusunda, en azından dışarıdan bakıldığında, yeterince konuşulmuyor olabilir.

    Leon, en iyisi olmasa da dünyanın en iyi stoperlerinden biri ve ayak bileği sorunu nedeniyle birkaç ay kaçırmasına rağmen, Barça'daki son sezonunda bunu kanıtladı. Topa hakimiyetindeki kalitesi en belirgin özelliği olsa da, 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda gerçekten mükemmel bir savunmacıdır. Öngörü, hız ve top çalma zamanlaması hayati öneme sahiptir ve çoğu maçı domine eden bir takımda tüm bunları ne kadar hızlı sergilemesi gerektiği düşünüldüğünde, bu özellikleri özellikle etkileyicidir.

    Leon, Barça'nın dörtlü kupasını kazanmasında büyük rol oynadı ve takımdan bedelsiz ayrılıp London City Lionesses'e katılması beklendiği için çok özlenecek.

  • Esmee Brugts Barcelona Women 2025-26Getty Images

    11Esmee Brugts (Barselona)

    Esmee Brugts ne muhteşem bir sezon geçirdi. Çok yönlü bir genç forvet olarak Barcelona'ya geldikten sonra, hücumcu sol bek pozisyonuna başarıyla uyum sağladı ve bu yıl Fridolina Rolfo'nun ayrılmasının ardından bu pozisyonda daha da düzenli olarak forma giyerek, Katalonya'da bugüne kadarki en iyi sezonunu yaşadı.

    Bu daha geriye çekilmiş pozisyonda 11 gol ve 8 asist kaydeden Brugts'un sezonun son aşamalarında gösterdiği performans özellikle etkileyiciydi. Lig, Şampiyonlar Ligi ve Copa de la Reina'da dörtlü kupayı kazanma yarışı kızışırken, 22 yaşındaki oyuncu 9 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti. Bu performans, Barça'nın Avrupa çeyrek finalinin ilk ayağında Real Madrid'i 6-2 yendiği maçla başladı.

    Supercopa finalinde, final öncesi oynanan dört Şampiyonlar Ligi eleme maçında ve Copa de la Reina finalinde doğrudan gol katkısı yaptı.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Yui Hasegawa için ne muhteşem bir yıl oldu. Mart ayında Japonya'yı Asya Kupası zaferine taşıyan kaptan, şimdi de Manchester City'de ilk kupa zaferini elde etti; sonunda başarıya ulaşan Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu mücadelesinde ve FA Kupası zaferinde kilit bir rol oynadı.

    Defansif orta saha oyuncularında sıklıkla olduğu gibi, Hasegawa'nın ne kadar iyi olduğunu gösteren rakamları bulmak zor olabilir. Ancak WSL'de üst sıralarda yer aldığı çeşitli istatistikler, onun ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Top çalma, son üçte bir alana yapılan paslar ve yaratılan fırsatlar kategorilerinde ilk beşte yer alıyor.

    29 yaşındaki oyuncu, bu yıl biraz daha ileriye çıkmasına izin veren farklı bir sistemde birkaç gol katkısı daha yapmayı başardı. Bunların en dikkat çekici olanı, FA Cup yarı finalinde Chelsea'yi yendikleri maçtaki asistiydi. Hannah Hampton'ın yanlış pasını harika bir öngörüyle yakalayan Hasegawa, topu Khadija Shaw'a ortaladı ve Shaw'un kafa vuruşuyla City 2-0 geriden gelip maçı çevirdi ve takımı Wembley'e taşıdı. City, Wembley'de Brighton'ı 4-0 yendi.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    9Caroline Graham Hansen (Barselona)

    Caroline Graham Hansen'in istikrarlı performansı hayranlık uyandırmaya devam ediyor; Norveçli oyuncu, dünyanın en iyilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladığı bu muhteşem ve verimli sezonla göz doldurdu.

    Sezona sağlam bir başlangıç yapan Hansen, baskı arttığında gerçekten formunu yükselten bir başka Barcelona yıldızı oldu. İlkbaharda Real Madrid ile oynanan üç maçta iki gol ve üç asist kaydeden Hansen, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci ayağında Bayern Münih karşısında gerçekten muhteşem bir performans sergiledi ve 4-2'lik galibiyette iki asist yaptı.

    Tüm turnuvalarda toplam 14 gol ve 16 asistle, bu sezon Graham Hansen'in önceki sezonları kadar sayılar açısından zengin geçmedi, ancak seviyesi yine de çok yüksekti. Ayrıca, memleketi Oslo'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanma fırsatını yakalaması, hak ettiği harika bir andı.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Alessia Russo son birkaç yılda muazzam bir gelişme kaydetti. Geçen sezon, İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nı ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla 19 gol ve 17 asistle onun için çok önemli bir sezondu ve Ballon d'Or töreninde podyuma çıkmasını sağladı. Bu sefer, onu Altın Top yarışına taşıyan takım başarıları eksik olsa da, bireysel olarak Lionesses yıldızı için gol atma konusunda daha da iyi bir sezon oldu.

    Sayılarına ekleyecek büyük bir turnuva olmamasına rağmen, Euro 2025'te beş doğrudan gol katkısı toplayan Russo, 2025-26 sezonunu 29 gol ve 9 asistle tamamladı. O, hem santrfor hem de Arsenal'de 10 numara olarak başarılı bir performans sergiledi. Bu sezonda teknik direktör Renee Slegers, Stina Blackstenius ve Russo'yu tek tek sahaya sürmek yerine, zaman zaman ikisini birlikte oynattı.

    En etkileyici olan ise, bu etkileyici performansların çoğunun Şampiyonlar Ligi'nde, en önemli maçlarda sergilenmiş olması. Geçen yıl, Arsenal şampiyon olurken Russo yedi gol attı; bu sezon ise Gunners finale dönmeye çok yaklaşırken sekiz gol kaydetti. O, gerçekten büyük maçların oyuncusu.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    7Klara Buhl (Bayern Münih)

    Klara Buhl için ne kadar da yoğun geçen iki yıl oldu. Bu kanat oyuncusu her zaman büyük beğeni toplamıştı, ancak son iki sezonda bir üst seviyeye çıktığı ve en büyük sahnelerde istikrarlı bir etki yaratan, gerçek bir oyun bozucu haline geldiği hissediliyor.

    Buhl, bahar aylarında iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen bu sezon 10 gol ve 22 asist kaydetti. Bu sakatlık, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde forma giyememesine ve Barcelona ile oynanan yarı finalde forma girebilmek için mücadele etmesine neden oldu, ancak geri döndükten sonra sadece bir kez yedek olarak sahaya çıkmış olmasına rağmen ilk maçta Katalanların baş belası olmayı başardı.

    Allianz Arena'daki karşılaşmada Bayern'in Barça ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Buhl'un dünyanın en iyi beklerinden biri olan Batlle'yi alt üst etmesini izleyenler, onun yeni sahalara döndüğünü asla tahmin edemezdi. Bu performans, Alman milli oyuncunun kaliteli performanslarla dolu bir sezonda neden bu kadar iyi olduğunu özetleyen bir performanstı.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barselona)

    Bu sezon, Patri Guijarro’nun Barcelona için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu ortaya koymak açısından iyi bir sezon oldu. İspanya milli takım oyuncusu, sezonun ortasında üç ay sahalardan uzak kaldı ve bu dönemde Katalanlar eskisi gibi görünmüyordu. Şu anda Lyon’da forma giyen eski Barça takım arkadaşı Ingrid Engen’in, iki takımın Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmasından önce söylediği gibi: “Patri oynadığında, Barça en üst düzey futbol oynuyor.”

    Guijarro'nun oynadığı defansif orta saha rolü nedeniyle bunu bazen ölçmek zor olabilir. Teknik direktör Pere Romeu tarafından "takımın beyni" olarak tanımlanan Guijarro, top kontrolü, saha görüşü ve mükemmel savunma özellikleriyle Barça'yı ayakta tutan oyuncu oluyor.

    Ayrıca önemli hücum anlarında da yetenekli. Üç yıl önce Şampiyonlar Ligi finalinde Barça'nın Wolfsburg'u yendiği maçta iki gol atan Guijarro, bu yılki finalde Ewa Pajor'un Katalanların üstünlüğünü ikiye katlamasına yol açan kontra atağı başlatmak için kararlı bir şekilde ileriye koşması da bunun bir başka örneğiydi. Guijarro en iyilerden biri.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    5Khadija Shaw (Manchester City)

    Bu sezon İngiltere'de, Manchester City formasıyla tüm turnuvalarda 27 gol atarak takımını 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğuna ve 6 yıl sonra ilk FA Cup zaferine taşıyan Khadija Shaw'dan daha iyi bir oyuncu yoktu. Shaw, WSL'de dördüncü sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşarak üst üste üçüncü kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ancak, son anda dağılan hayal kırıklığı yaratan şampiyonluk yarışlarını yaşamış bir oyuncu için, bu kez tüm bunların takım başarısıyla birleşmesi çok iyi hissettirecektir.

    Shaw'u bu kadar parlak kılan sadece golleri değil. Bu sezon 9 asist de yapan Shaw, hem pasları hem de hareketleriyle diğer oyuncular için fırsatlar yaratma yeteneğini sergiledi; savunmadaki katkıları ise takım arkadaşları tarafından defalarca övüldü.

    İster önden pres yapsın ister kendi kalesine gelen ortaları kafayla uzaklaştırsın, Jamaika milli takım oyuncusu eksiksiz bir forvet ve bu sezon yine dünyanın en iyi oyuncularından biri oldu.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern Münih)

    33 yaşındaki Pernille Harder için bu sezon, kariyerinin en iyi sezonlarından biri oldu. Kadın futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olduğu, 2020’de Ballon d’Or ödülü verilmiş olsaydı muhtemelen kazanacağı ve 2016’dan bu yana her yıl lig şampiyonluğu kazandığı düşünülürse, bu oldukça yüksek bir çıtadır.

    Bu yıl, 29 maçta 20 gol atıp 9 asist yaparak Bayern Münih'in bir kez daha iç sahada üçlü kupayı kazanmasına yardımcı olurken, kulübü son beş yılın en iyi Şampiyonlar Ligi kampanyasına da taşıdı. Harder, Bayern'in yarı finale yükseldiği bu turnuvada 9 maçta 8 gol ve 3 asist daha kaydetti. Orada, sonunda şampiyon olan Barcelona, toplamda 5-3'lük heyecan verici bir galibiyet elde etti, ancak Harder sahadaki en iyi oyunculardan biriydi ve takımını birkaç kez maça geri döndürmeye yardımcı oldu.

    Bayern kaptanının çeşitli pozisyonlarda oynadığı bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, Melchie Dumornay’ın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu şimdiden ortada. Geçen sezonun büyük bir bölümünü 9 numara pozisyonunda geçiren çok yönlü forvet, bu sezon Lyon’un yeni teknik direktörü Giraldez tarafından maçlar üzerindeki etkisini artırmak amacıyla orta sahaya kaydırıldı.

    "9 numara sadece çok spesifik şeyler yapma şansı bulur," diye açıkladı. "Bence o farklı şeyler yapabilecek yeteneğe sahip."

    Dumornay bunu tüm sezon boyunca kanıtladı ve çoğu zaman herhangi bir maçta sahadaki en iyi oyuncu olarak öne çıktı. Bu durum özellikle Şampiyonlar Ligi'nde geçerliydi; grup aşamasında Arsenal, Wolfsburg ve Manchester United'a karşı sergilediği performanslar özellikle etkileyiciydi, çeyrek final ve yarı finalin ikinci maçlarındaki gösterileri ise belirleyici oldu.

    Finalde işler yolunda gitmedi ve Dumornay'ın Avrupa şampiyonluğu bekleyişi devam etti, ancak Lyon'un üçlü kupayı kazandığı bu sezon, lig şampiyonluğunu belirleyen maçta hat-trick de dahil olmak üzere üç ulusal finalde de gol atan bir oyuncu için yine de olağanüstü bir sezondu.

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    2Ewa Pajor (Barselona)

    Ewa Pajor, yıllardır futbol dünyasının en iyi forvetlerinden biri. Kendi ülkesi Polonya’da gol atmayı adeta oyun haline getiren 18 yaşındaki gelecek vaat eden bir oyuncu olarak Wolfsburg tarafından keşfedilen Pajor, daha düşük sıralamalı bir ülke ve daha az tanınan bir ligde oynaması nedeniyle hak ettiği takdiri nadiren görse de, dünya çapında bir yıldız haline geldi. İki yıl önce Barcelona’ya transfer olduğundan beri bu durum değişti, özellikle de bu yıl.

    Geçen sezon, Pajor 52 gol atarak (diğerlerinden 19 gol fazla) Ballon d'Or töreninde Gerd Muller Ödülü'nü kazandı ve ana ödül oylamasında sekizinci sırada yer aldı. Bu sefer, gol ortalaması daha düşük olmasına rağmen, Altın Top için gerçek ve ciddi bir aday.

    Yine de attığı 33 gol, bu sezon Avrupa'da en yüksek gol sayıları arasında yer alıyor ve bunların çoğu en önemli anlarda geldi. Pajor'un Şampiyonlar Ligi finalinde attığı iki gol, altıncı denemesinde ilk kez şampiyonluğu kazanmasını sağladı ve bu, eleme turlarında beş maçta yedi gol atarak gösterdiği performansın en iyi örneğidir. Lig aşamasında attığı dört golle, her seferinde büyük anlarda adımını attığı bir sezonda, Russo'nun iki gol önünde kalarak turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

  • Alexia PutellasGetty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona)

    Bu sezon Avrupa'da Alexia Putellas'tan daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia etmek zor. Barcelona'daki son sezonu olacak bu sezonda, iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Katalan ekibinin dörtlü kupayı kazanmasına yardımcı olmak için her açıdan elinden gelenin en iyisini yaptı.

    Tüm turnuvalarda 22 gol ve 12 asistle, somut anlamda yaptığı katkılar herkesin gözü önündeydi. Putellas'ın Bayern Münih'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçındaki performansı özellikle göze çarpıyordu; attığı iki gol, Barça'nın finale yükselmesini sağlayan gerekli galibiyete katkıda bulundu. Birkaç hafta önce Real Madrid'e karşı oynanan üç maçta attığı üç gol ve yaptığı üç asist de izlemeye değerdi.

    Ancak Putellas'ın bu sezon boyunca gösterdiği liderlik, sahadaki gerçek kalitesi kadar övgüyü hak ediyor. Guijarro ve Bonmati'nin birkaç ay sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlıklarla boğuşurken, 32 yaşındaki oyuncu, daha genç ve deneyimsiz oyuncuların orta sahada onunla uyum sağlamasına ve başarılı olmasına yardımcı olmak için mükemmel bir iş çıkardı.

    O, bu işi yapan en büyük isimlerden biri ve bu sezon onun en iyi sezonlarından biriydi.