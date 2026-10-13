Tüm kulvarlarda üst üste alınan dokuz galibiyetlik kusursuz seri, Laporta'nın Barcelona'nın seyir zevki yüksek futbolunun şu anda Avrupa'nın diğer elit kulüpleri için ölçüt olduğu yönündeki inancını daha da pekiştirdi.

Flick'in takımının performansını gazetecilere değerlendiren Laporta, şunları vurguladı: “Barcelona, tüm alçakgönüllülüğümüzle söylüyorum, Avrupa'da ve dünyada en iyi futbolu oynuyor. PSG veya Bayern Münih gibi çok iyi başka takımlar da var ve onlar da kupaları kazanabilecek adaylar arasında.

“Yine de her zaman beklenmedik sürprizler olabilir ve buna hazır olmalıyız. Ancak kaliteli futbol açısından en iyisini oynayan ve seyircilere gösteri sunan biziz. Futbolseverlerin ve Barcelona taraftarlarının keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz; insanların sevdiği bir futbol tarzıyla oynuyoruz.”