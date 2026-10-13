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“Avrupa'da ve dünyada en iyi futbolu oynuyor”: Joan Laporta, Galatasaray sınavı öncesinde formunun zirvesindeki Barcelona'yı övdü
Durdurulamaz form, kıta çapındaki mücadeleyi kızıştırıyor
Kulüp başkanı Laporta, kritik Avrupa karşılaşması öncesinde takımının dünyanın en seyir zevki en yüksek futbolunu oynadığına güçlü biçimde inandığını dile getirdi. Başkanın bu özgüveni, bu sezon şu ana kadar 39 gol atıp yalnızca sekiz gol yiyen takımının üretken hücumuna dayanıyor. Maç başına 4,3 gollük bu dikkat çekici ortalama, son maçlarında Getafe'yi 3-0 yenmelerinin ardından Flick'in takımının üstünlüğünü iyice pekiştiriyor.
- AFP
Kendinden emin yönetici, taktik gösteriyi övdü
Tüm kulvarlarda üst üste alınan dokuz galibiyetlik kusursuz seri, Laporta'nın Barcelona'nın seyir zevki yüksek futbolunun şu anda Avrupa'nın diğer elit kulüpleri için ölçüt olduğu yönündeki inancını daha da pekiştirdi.
Flick'in takımının performansını gazetecilere değerlendiren Laporta, şunları vurguladı: “Barcelona, tüm alçakgönüllülüğümüzle söylüyorum, Avrupa'da ve dünyada en iyi futbolu oynuyor. PSG veya Bayern Münih gibi çok iyi başka takımlar da var ve onlar da kupaları kazanabilecek adaylar arasında.
“Yine de her zaman beklenmedik sürprizler olabilir ve buna hazır olmalıyız. Ancak kaliteli futbol açısından en iyisini oynayan ve seyircilere gösteri sunan biziz. Futbolseverlerin ve Barcelona taraftarlarının keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz; insanların sevdiği bir futbol tarzıyla oynuyoruz.”
Paylaşılan birlik duygusu, üst düzey hedefleri besliyor
Laporta, Flick ile sportif direktör Deco arasında kurulan ve hem takım içi rekabeti hem de soyunma odasındaki uyumu başarıyla güçlendiren hayati iş birliğinin de altını çizdi.
Galatasaray deplasmanı öncesinde takımın hazır oluşuna değinen Laporta, şunları ekledi: “Atmosfer ve takım ruhu her şeyin anahtarı. Flick ve ekibiyle Deco ve ekibi bunu başardı. Deco ile Flick arasındaki iş birliği işe yarıyor. Bu atmosfer ve hırs da buradan geliyor; çünkü kim oynarsa oynasın çok iyi performans gösteriyor, oynamayanlar ise oynayanlardan daha iyi olmak istiyor.
“Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi kulüp organizasyonu. Bu maça çok iyi bir formda çıkıyoruz: Dünkü antrenman çok yoğun geçti, takım çok motive ve bu maçla ilgili iyi hislerimiz var.”
- Anadolu Agency
Etkileyici rekor Avrupa sınavına dayanak oluyor
Barcelona'nın hücum gücünü, Raphinha'nın yokluğunun kesinleşmesinin ardından Galatasaray deplasmanında ciddi bir sınav bekliyor. Kaptan, yalnızca sekiz maçta 14 gol atarak etkileyici bir performans sergilese de durum değişmiyor. Brezilyalı forvet olmadan sahaya çıkacak Barcelona, Türk takımlarına karşı üst üste dört deplasman galibiyeti aldı ve bu takımlarla oynadığı son dokuz maçta yenilmedi. Okan Buruk'un ekibi ise İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 22 Avrupa kupası maçının yalnızca birini kazandı.
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