"Avrupa'da ondan daha iyisi yok": Harry Kane gibi istatistiklere sahip eski bir BVB yıldızı, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki en büyük umudu

"Golleri, aralıksız sprintleri, Batistuta'yı anımsatan sert şutları. Penaltıyı insanüstü bir soğukkanlılıkla gole çevirdi," diye yazan gazete, Malen'in Parma'da bir kez daha sergilediği niteliklere dikkat çekti. "İnanılmaz derecede motive ve seviyemizi bir kez daha yükseltti," diye sevindi Roma teknik direktörü Gasperini. Bu nedenle Voetbal International'a göre, İtalyanların Aston Villa ile anlaştıkları satın alma opsiyonunu memnuniyetle kullanacakları da belli: Kulübün en golcü oyuncusu için İngiltere'ye 25 milyon euro aktarılacak.

Böylece Villa, Malen'e yatırılan tutarın aynısını elde edecek. BVB, 2021 yazında PSV Eindhoven'a 5 milyon euro daha, yani toplam 30 milyon euro ödemişti. Siyah-Sarılılar'da Malen iyi ve kötü dönemler geçirdi, 132 resmi maçta 39 gol ve 20 asistle sezonu tamamladı – ve kesinlikle ayrılmak istiyordu. Premier Lig hayali, Birmingham kulübüyle gerçekleşti, ancak ilk yılında çok az süre alan bir yedek oyuncudan öteye geçemedi. Bu nedenle, Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla daha fazla süre alabilmek için Ocak ayında İtalya'ya transfer oldu.