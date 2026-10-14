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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Avrupa'da büyük bir isim!” Benfica, Celtic sınavına hazırlanırken Marco Silva'dan sert uyarı

Benfica
Marco Silva
Benfica - Celtic
Celtic
Ligi Europa

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva ve orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'i konuk edecekleri maç öncesinde takıma odaklanma çağrısı yaptı. Benfica'nın ligdeki etkileyici formuna rağmen Silva, İskoçya şampiyonunun Avrupa'da hâlâ tehlikeli bir rakip olduğu konusunda takımını uyardı.

  • Formda Benfica, Celtic ile Avrupa'da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor

    Benfica, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında perşembe akşamı Estadio da Luz'da Celtic'i ağırlayacak. Portekiz devi, Vitoria de Guimaraes karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, teknik direktör Marco Silva yönetiminde tüm kulvarlardaki son 10 maçının dokuzunu kazanmış olarak karşılaşmaya çıkacak.

    Bu sezon 14 maçta 14 gol atan forvet Vangelis Pavlidis, formunun zirvesinde Benfica'nın hücumuna liderlik ediyor.

    Martin O'Neill'ın çalıştırdığı Celtic ise Motherwell'i 2-0 yenmeden önceki dört maçının üçünü kaybederek zorlu bir dönem geçirdi.

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    Silva, Celtic'in yaşadığı sıkıntılara rağmen rehavete kapılmama uyarısında bulundu

    Karşılaşma öncesinde konuşan Silva, ilk maç gününde aldığı yenilginin ardından toparlanmak isteyen Celtic karşısında kolay bir gece geçirecekleri yönündeki görüşleri reddetti. Silva, “Puan almak çok önemli olacak,” dedi.

    “Celtic bu turnuvaya iyi başlamadı ve durumu düzeltmek isteyecek. Bu yüzden en iyi performansımızı göstermek bize düşüyor.”

    “Celtic, zengin bir geleneğe sahip büyük bir kulüp ve Avrupa’da güçlü bir isim. Rakiplerine zorluk çıkarabilir ve son düdüğe kadar mücadele edebilir.”

  • Sudakov, müthiş atmosferi ve kulübün büyüklüğünü vurguladı

    Orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov, Shakhtar Donetsk forması giydiği dönemde Celtic'e karşı oynadığı Avrupa maçını hatırlatarak teknik direktörünün konuk takıma duyduğu saygıyı paylaştı. Sudakov, “Benfica ve Celtic büyük kulüpler. Bu yüzden çok ilginç bir maç olacağına inanıyorum” dedi.

    “Kimin favori olduğu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama taraftarları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim.”

    “Dört yıl önce Shakhtar formasıyla Celtic'e karşı oynadım ve taraftarlarının yarattığı inanılmaz atmosferi gördüm. Celtic de Benfica gibi harika taraftarlara sahip büyük bir kulüp.”

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    Crystal Palace, QPR karşısında üst üste beşinci iç saha galibiyetini hedefliyor

    Estadio da Luz’daki geçmiş sonuçlar açık biçimde ev sahibinin lehine. Celtic, Portekiz’de Benfica’ya karşı oynadığı önceki dört deplasman maçının tamamını kaybetti.

    Ancak Silva, takımının kıta sahnesindeki galibiyet ivmesini korumak için taktiksel açıdan uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

    Silva sözlerini şöyle tamamladı: “Farklı bir rakibe karşı farklı bir turnuvada daha iyisini yapıp seviyemizi yükseltebilecek güce sahibiz. Neleri düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu maç farklı bir yaklaşım gerektirecek.”

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