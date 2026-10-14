AFP
Çeviri:
“Avrupa'da büyük bir isim!” Benfica, Celtic sınavına hazırlanırken Marco Silva'dan sert uyarı
Formda Benfica, Celtic ile Avrupa'da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor
Benfica, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında perşembe akşamı Estadio da Luz'da Celtic'i ağırlayacak. Portekiz devi, Vitoria de Guimaraes karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, teknik direktör Marco Silva yönetiminde tüm kulvarlardaki son 10 maçının dokuzunu kazanmış olarak karşılaşmaya çıkacak.
Bu sezon 14 maçta 14 gol atan forvet Vangelis Pavlidis, formunun zirvesinde Benfica'nın hücumuna liderlik ediyor.
Martin O'Neill'ın çalıştırdığı Celtic ise Motherwell'i 2-0 yenmeden önceki dört maçının üçünü kaybederek zorlu bir dönem geçirdi.
- Gonzales Photo
Silva, Celtic'in yaşadığı sıkıntılara rağmen rehavete kapılmama uyarısında bulundu
Karşılaşma öncesinde konuşan Silva, ilk maç gününde aldığı yenilginin ardından toparlanmak isteyen Celtic karşısında kolay bir gece geçirecekleri yönündeki görüşleri reddetti. Silva, “Puan almak çok önemli olacak,” dedi.
“Celtic bu turnuvaya iyi başlamadı ve durumu düzeltmek isteyecek. Bu yüzden en iyi performansımızı göstermek bize düşüyor.”
“Celtic, zengin bir geleneğe sahip büyük bir kulüp ve Avrupa’da güçlü bir isim. Rakiplerine zorluk çıkarabilir ve son düdüğe kadar mücadele edebilir.”
Sudakov, müthiş atmosferi ve kulübün büyüklüğünü vurguladı
Orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov, Shakhtar Donetsk forması giydiği dönemde Celtic'e karşı oynadığı Avrupa maçını hatırlatarak teknik direktörünün konuk takıma duyduğu saygıyı paylaştı. Sudakov, “Benfica ve Celtic büyük kulüpler. Bu yüzden çok ilginç bir maç olacağına inanıyorum” dedi.
“Kimin favori olduğu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama taraftarları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim.”
“Dört yıl önce Shakhtar formasıyla Celtic'e karşı oynadım ve taraftarlarının yarattığı inanılmaz atmosferi gördüm. Celtic de Benfica gibi harika taraftarlara sahip büyük bir kulüp.”
- Gonzales Photo
Crystal Palace, QPR karşısında üst üste beşinci iç saha galibiyetini hedefliyor
Estadio da Luz’daki geçmiş sonuçlar açık biçimde ev sahibinin lehine. Celtic, Portekiz’de Benfica’ya karşı oynadığı önceki dört deplasman maçının tamamını kaybetti.
Ancak Silva, takımının kıta sahnesindeki galibiyet ivmesini korumak için taktiksel açıdan uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.
Silva sözlerini şöyle tamamladı: “Farklı bir rakibe karşı farklı bir turnuvada daha iyisini yapıp seviyemizi yükseltebilecek güce sahibiz. Neleri düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu maç farklı bir yaklaşım gerektirecek.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun