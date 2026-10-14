“Avrupa'da büyük bir isim!” Benfica, Celtic sınavına hazırlanırken Marco Silva'dan sert uyarı

Orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov, Shakhtar Donetsk forması giydiği dönemde Celtic'e karşı oynadığı Avrupa maçını hatırlatarak teknik direktörünün konuk takıma duyduğu saygıyı paylaştı. Sudakov, “Benfica ve Celtic büyük kulüpler. Bu yüzden çok ilginç bir maç olacağına inanıyorum” dedi.

“Kimin favori olduğu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama taraftarları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim.”

“Dört yıl önce Shakhtar formasıyla Celtic'e karşı oynadım ve taraftarlarının yarattığı inanılmaz atmosferi gördüm. Celtic de Benfica gibi harika taraftarlara sahip büyük bir kulüp.”