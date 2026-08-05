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FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

Çeviri:

Avrupa cephesi ve eski bir dost: Salah'ı Trabzon'da neler bekliyor?

M. Salah
Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Süper Lig
Trabzonspor - BLN
Europa League Qualification
Liverpool - AS Monaco
Liverpool
AS Monaco
Club Friendlies
Newcastle United - Liverpool
Newcastle United
Premier Lig
FEATURES
Mısır
Türkiye
İngiltere
Fransa

Firavun altıncı Avrupa durağına ulaşıyor

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, profesyonel kariyerinde yeni bir maceraya başlamaya çok yaklaştı. İngiliz ekibi Liverpool ile geçen sezon sonunda yollarını ayırmasının ardından, yarın perşembe günü Türk kulübü Trabzonspor ile bonservis bedeli olmaksızın imza atması bekleniyor.

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Mısırlı Firavun, Liverpool ile 9 sezon geçirdi ve bu süreçte 442 maçta 257 gol kaydetti; sözleşmesi ise karşılıklı anlaşmayla erken sona erdirildi.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Trabzon, 2025-2026 sezonunda

    Trabzonspor geçen sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 69 puanla ve attığı 61 gole karşın kalesinde 39 gol görerek Süper Lig puan cetvelinde üçüncü sırada tamamladı.

    Takım ayrıca finalde Konyaspor'u (2-1) mağlup ederek tarihinde onuncu kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı; bu galibiyet, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun attığı iki golle geldi.



    Bu başarı, Trabzon'a UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yükselten play-off turuna doğrudan katılma hakkı kazandırdı. Elenmesi durumunda ise takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

    Kura çekimi sonucunda Trabzonspor'un rakibi, Macar ekibi Ferencvaros ile Polonyalı Górnik Zabrze arasındaki eşleşmenin galibi oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta kendi sahasında, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.



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  • Salah TrabzonsporGetty Images

    Salah'ın Trabzon ile ilk kez sahaya çıkışı

    Takımın yeni sezondaki ilk resmî maçı ise 15 Ağustos Cumartesi günü, Süper Lig kapsamında deplasmanda Kasımpaşa karşısında olacak; bu maç, Avrupa mücadelesinden beş gün önce oynanacak.

    Trabzonspor, Salah'ın kariyerindeki altıncı Avrupa kulübü olma özelliğini taşıyor; kendisi daha önce İsviçre'nin Basel, İtalya'nın Fiorentina ve Roma, İngiltere'nin Chelsea ve Liverpool takımlarında forma giymişti. Yaşlı Kıta'daki serüvenine başlamadan önce ise Mısır'da El-Mokavloon El-Arab'ta oynamıştı.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    11 yıl sonra yeniden karşılaşma

    Türk takımı, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük ölçüde tecrübeli oyunculardan oluşan bir gruba dayanıyor. Bu oyuncuların başında Nijeryalı forvet Paul Onuachu geliyor; ona ek olarak Manchester United'dan ikinci sezonluğuna kiralanan kaleci André Onana, Karadağlı defans oyuncusu Stefan Savić ve Arnavut kanat oyuncusu Ernest Muçi yer alıyor.

    Salah, 2015 yılında Mısırlı yıldızın Chelsea'den kiralık olarak bulunduğu dönemde birlikte Fiorentina forması giydiği Stefan Savić ile yeniden bir araya gelecek.

    Ayrıca Mısır'ın kaptanı, Premier Lig'de Liverpool ve Manchester United maçlarında karşı karşıya geldiği Kamerunlu kaleci André Onana ile aynı takımda yer alacak. Salah, onunla oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.

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