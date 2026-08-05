Trabzonspor geçen sezonu, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 69 puanla ve attığı 61 gole karşın kalesinde 39 gol görerek Süper Lig puan cetvelinde üçüncü sırada tamamladı.

Takım ayrıca finalde Konyaspor'u (2-1) mağlup ederek tarihinde onuncu kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı; bu galibiyet, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun attığı iki golle geldi.









Bu başarı, Trabzon'a UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yükselten play-off turuna doğrudan katılma hakkı kazandırdı. Elenmesi durumunda ise takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Kura çekimi sonucunda Trabzonspor'un rakibi, Macar ekibi Ferencvaros ile Polonyalı Górnik Zabrze arasındaki eşleşmenin galibi oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta kendi sahasında, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.







