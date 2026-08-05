Mısırlı yıldız Muhammed Salah, profesyonel kariyerinde yeni bir maceraya başlamaya çok yaklaştı. İngiliz ekibi Liverpool ile geçen sezon sonunda yollarını ayırmasının ardından, yarın perşembe günü Türk kulübü Trabzonspor ile bonservis bedeli olmaksızın imza atması bekleniyor.
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Mısırlı Firavun, Liverpool ile 9 sezon geçirdi ve bu süreçte 442 maçta 257 gol kaydetti; sözleşmesi ise karşılıklı anlaşmayla erken sona erdirildi.