Avantaj Barcelona mı? Üç kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Aitana Bonmati, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde antrenmanlara dönerek beş aylık sakatlık dönemini geride bırakıyor
Barcelona'ya büyük moral: Aitana Bonmati antrenmanlara geri döndü
Bu ayın başlarında Bonmati, Kasım ayı sonlarında İspanya milli takımıyla yaptığı antrenmanda bacağını kırmasının ardından iyileşme sürecinin sonuna yaklaşırken, Barça ile bazı grup antrenmanlarına yeniden katılmaya başladı. Ardından Pazartesi akşamı Barça, orta saha oyuncusunun takıma dönüşüyle ilgili takım arkadaşlarına seslendiği bir videoyla birlikte, sosyal medyada onun takım antrenmanlarına tam olarak geri dönüşünü kutladı.
"Biraz gerginim. Sanki yaz tatilinden sonra okula ilk günüm gibi," diye şaka yaptı. "Çoğunuz bu tür sakatlıklar yaşadınız. Nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Kolay değil ama bence olumlu yanlarını bulmayı başardım. Bu süre benim için çok iyi geçti. Şimdi, elimden gelen her şeyi yapmaya, bu harika sezonda ve kalan hedefler için üzerime düşeni yapmaya hazırım. En fazla bir buçuk ay kaldı ve bence başaracağız. Teşekkürler, devam edelim."
Bir sürü aksilik: Barça'nın 2025-26 sezonundaki sakatlık dertleri
Barça, en iyi oyuncularından birinin sezonun büyük bir bölümünü kenarda geçirmesine rağmen bu sezon takdire şayan bir performans sergiledi. Ocak ayında İspanya Süper Kupası’nı kazanan ve geçen ay üst üste yedinci lig şampiyonluğunu elde eden Katalan ekibi, aynı zamanda İspanya Kadınlar Kupası finaline ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerine de yükseldi; bu turnuvada Bayern Münih ile karşılaşacak olan takımın ilk maçı bu hafta sonu oynanacak.
Bu süre zarfında Barça'nın yokluğunu hissettirdiği tek isim Bonmati değil. Dünya çapında bir stoper olan Mapi Leon, tartışmasız dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu Patri Guijarro ve yaz aylarında Manchester City'den transfer edilen Laia Aleixandri, uzun süre sakatlık geçiren diğer birçok oyuncu arasında yer alıyor. Bu sezon bu eksiklikler daha da ağır bir şekilde hissedildi, çünkü kulübü etkileyen mali kısıtlamalar nedeniyle Barça bu yıl için o kadar geniş bir kadro kuramadı.
Barça, Bonmati ve diğer oyuncuların yokluğuyla nasıl başa çıktı?
Neyse ki Barça bu aksiliklerin üstesinden iyi bir şekilde gelmeyi başardı. Bunun nedeni, Alexia Putellas, Ewa Pajor ve Claudia Pina gibi oyuncuların muhteşem formları ve kilit isimler sakatlıklarla boğuşurken öne çıkan bir dizi genç oyuncunun varlığı. Bunlar arasında Clara Serrajordi ve Aicha Camara gibi La Masia mezunları ile genç yaşta diğer kulüplerden Barça'ya katılan Sydney Schertenleib ve Vicky Lopez gibi isimler yer alıyor.
"Aitana'yı kaybetmek bizim için gerçekten bir şok oldu," dedi bu hafta, PSV Eindhoven'dan yetenekli bir genç oyuncu olarak transfer edildikten sonra kulüpte üçüncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki bek Esmee Brugts. "Onun bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bildiğim için bu haberi duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. O, büyük maçlarda her zaman öne çıkar. Onu tanıyan biri olarak, her maça çıkmak istediğini biliyorum, bu yüzden uzun süre sahalardan uzak kalacağını öğrenmek gerçekten üzücü bir andı.
"Bunun olmasının bir nedeni de belki de daha fazla maçımız ve daha az oyuncumuz olması olabilir; bu da oyuncular için büyük bir yük. Ben de sakatlandım ve bunun gibi başka örnekler de var. Ama aynı zamanda, oyuncu sayımız azaldığında, belki de genç kızların öne çıkma şansı artıyor ve bence onlar gerçekten harika iş çıkardılar.
"Sonuçta, herkes sahada olduğunda her zaman daha güçlüyüz. Bu yüzden Aitana'nın antrenmanlara geri dönmesinden mutluyum ve herkesin formda olduğu halde yaklaşan o büyük maçlar tam da istediğimiz şey."
Bonmati'nin dönüşü, Barça'nın dörtlü kupa hayallerini canlandırdı
Bonmati'nin sezonun son haftalarında kadroya dönmesi büyük bir moral kaynağı. Barça şimdiden iki şampiyonluğu garantiledi ancak aşılması gereken iki finiş çizgisi daha var ve son üç Ballon d'Or ödülünün tamamını kazanan bir oyuncunun katkıları çok değerli olacaktır. Özellikle Şampiyonlar Ligi, geçen yılki finalde Arsenal'e 1-0 yenildikten sonra Katalanların kazanmaya can attığı bir turnuva.
Peki, Bonmati bu hafta sonu başlayacak yarı finallerde forma giyebilecek mi? Şu anda, Bayern Münih'in ev sahipliği yapacağı Cumartesi günkü ilk maç için iyileşme sürecinin yeterince ilerlemiş olup olmadığı belli değil. Sonuçta, takımla antrenmanlara dönmesinin henüz çok erken aşamalarında.
Yine de, Barça'nın son üç yılda ikinci dörtlü kupasını kovaladığı bu dönemde, Bonmati'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde etkili olabileceğine inandığı açık.