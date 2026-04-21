Avantaj Barcelona mı? Üç kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Aitana Bonmati, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde antrenmanlara dönerek beş aylık sakatlık dönemini geride bırakıyor

Neyse ki Barça bu aksiliklerin üstesinden iyi bir şekilde gelmeyi başardı. Bunun nedeni, Alexia Putellas, Ewa Pajor ve Claudia Pina gibi oyuncuların muhteşem formları ve kilit isimler sakatlıklarla boğuşurken öne çıkan bir dizi genç oyuncunun varlığı. Bunlar arasında Clara Serrajordi ve Aicha Camara gibi La Masia mezunları ile genç yaşta diğer kulüplerden Barça'ya katılan Sydney Schertenleib ve Vicky Lopez gibi isimler yer alıyor.

"Aitana'yı kaybetmek bizim için gerçekten bir şok oldu," dedi bu hafta, PSV Eindhoven'dan yetenekli bir genç oyuncu olarak transfer edildikten sonra kulüpte üçüncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki bek Esmee Brugts. "Onun bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bildiğim için bu haberi duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. O, büyük maçlarda her zaman öne çıkar. Onu tanıyan biri olarak, her maça çıkmak istediğini biliyorum, bu yüzden uzun süre sahalardan uzak kalacağını öğrenmek gerçekten üzücü bir andı.

"Bunun olmasının bir nedeni de belki de daha fazla maçımız ve daha az oyuncumuz olması olabilir; bu da oyuncular için büyük bir yük. Ben de sakatlandım ve bunun gibi başka örnekler de var. Ama aynı zamanda, oyuncu sayımız azaldığında, belki de genç kızların öne çıkma şansı artıyor ve bence onlar gerçekten harika iş çıkardılar.

"Sonuçta, herkes sahada olduğunda her zaman daha güçlüyüz. Bu yüzden Aitana'nın antrenmanlara geri dönmesinden mutluyum ve herkesin formda olduğu halde yaklaşan o büyük maçlar tam da istediğimiz şey."