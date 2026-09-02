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Alvino Hanafi

Çeviri:

Ausilio Inter'den ayrılıyor, bir dönemin sonu: 28 yılın ardından sözleşmesi yenilenmeyecek

Inter
Serie A

Inter sportif direktörü Piero Ausilio'nun, sözleşmesi Haziran 2027'de sona erdiğinde kulüpten ayrılmaya hazırlandığı bildirildi. İtalya'daki haberlere göre, uzun yıllardır görev yapan yönetici, sözleşmesini yenilememe kararı aldı ve böylece Giuseppe Meazza'daki yaklaşık otuz yıllık dönemi sona erecek.

  • Giuseppe Meazza'da bir dönemin sonu

    Piero Ausilio'nun Inter'den ayrılmaya hazırlandığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, Nerazzurri ile 28 yıllık dikkat çekici birliktelik sona erecek. Corriere dello Sport'a göre Ausilio, Haziran 2027'ye kadar süren mevcut sözleşmesini uzatmama niyetini zaten iletti. Bu haber, İtalyan kulübünde şok etkisi yarattı ve kulübün modern yönetim tarihindeki belirleyici bir dönemin sona yaklaştığını gösterdi.

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  • Yıldız transferlerden oluşan bir miras

    1998'de Inter'in altyapı yapılanmasına gençlik departmanı sekreteri olarak katılıp 2010'da sportif direktörlüğe yükselen Ausilio, o tarihten bu yana Avrupa futbolundaki en akıllıca hamlelerden bazılarına imza attı. Beppe Marotta ile birlikte çalışarak şampiyonluk kazanan kadroların kurulmasına yardımcı olurken, transfer piyasasında da ustalık örnekleri sergiledi. Dikkat çeken hamleleri arasında Hakan Calhanoglu ve Marcus Thuram gibi düşük maliyetli ve bonservissiz transferler, yüksek bedelli satışlar ve kulüp kaptanı Lautaro Martinez'in keşfi yer alıyor.

  • Devasa bir liderlik boşluğuna hazırlanıyor

    Ausilio'nun kulüp üzerindeki etkisi, görev süresinin son aşamalarına kadar hayati önemini korudu; yaz dönemindeki kadro takviyelerini denetledi ve Pio Esposito'nun uzun vadeli yeni sözleşmesini güvence altına aldı. Kulübün şu ana kadar onu takımda tutmak için herhangi bir karşı hamlede bulunmaması nedeniyle, ayrılığı sportif yönetim yapısında devasa bir boşluk bırakacak. Inter yönetimi, oyundaki en deneyimli direktörlerden birinin yerini doldurmak için teknik departmanını yeniden yapılandırma gibi göz korkutucu bir görevle yakında karşı karşıya kalacak.

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  • Bir Inter ikonunun son dansı

    Mevcut sezon başlarken, bu sezon Ausilio'nun Inter yönetim kurulundaki görevinden ayrılmadan önceki son dönemi olacak. 2024'te Globe Soccer Awards'ta En İyi Sportif Direktör seçilen Ausilio'nun transfer piyasasındaki uzmanlığı, kulübü sağlam bir zeminde bırakıyor. Önümüzdeki aylar, Inter'in sportif başarısının mutlak bir temel direği hâline gelen vizyoner bir liderden nasıl bir geçiş planlayacağını belirleyecek.

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