Ausilio Inter'den ayrılıyor, bir dönemin sonu: 28 yılın ardından sözleşmesi yenilenmeyecek

Ausilio'nun kulüp üzerindeki etkisi, görev süresinin son aşamalarına kadar hayati önemini korudu; yaz dönemindeki kadro takviyelerini denetledi ve Pio Esposito'nun uzun vadeli yeni sözleşmesini güvence altına aldı. Kulübün şu ana kadar onu takımda tutmak için herhangi bir karşı hamlede bulunmaması nedeniyle, ayrılığı sportif yönetim yapısında devasa bir boşluk bırakacak. Inter yönetimi, oyundaki en deneyimli direktörlerden birinin yerini doldurmak için teknik departmanını yeniden yapılandırma gibi göz korkutucu bir görevle yakında karşı karşıya kalacak.