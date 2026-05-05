Aurelio De Laurentiis kalması için dört şart öne sürerken, Antonio Conte Napoli'deki geleceği için taleplerini belirledi

Il Mattino gazetesi, Conte’nin Diego Armando Maradona Stadyumu’ndaki macerasına devam etmek istediğini, ancak önemli spor konularındaki tutumundan ödün verme niyetinde olmadığını bildiriyor.

Tarihsel olarak uzlaşmayı reddeden bir teknik direktör olan Conte, üst yönetimden müdahale olmaksızın birinci takımla ilgili vizyonuna saygı gösterileceğine dair güvence istiyor.

Haberlere göre teknik direktör, sezonun başlarında, özellikle hakem kararlarına karşı çıkarken kulüpten yeterince destek görmediğini düşünerek hayal kırıklığına uğramıştı. Ayrıca, kulübün altyapısında yapılması vaat edilen iyileştirmeler henüz hayata geçirilmedi, bu da teknik ekip ile yönetim kurulu arasında bazı gerginliklere yol açtı.

Conte'nin, kulübün spor tarafı ile diğer her şey arasında net bir ayrım olması koşuluyla, tesis sorunlarını şimdilik görmezden gelmeye hazır olduğu bildiriliyor.



