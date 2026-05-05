Aurelio De Laurentiis kalması için dört şart öne sürerken, Antonio Conte Napoli'deki geleceği için taleplerini belirledi
Conte, taviz verilemeyecek noktaları belirliyor
Il Mattino gazetesi, Conte’nin Diego Armando Maradona Stadyumu’ndaki macerasına devam etmek istediğini, ancak önemli spor konularındaki tutumundan ödün verme niyetinde olmadığını bildiriyor.
Tarihsel olarak uzlaşmayı reddeden bir teknik direktör olan Conte, üst yönetimden müdahale olmaksızın birinci takımla ilgili vizyonuna saygı gösterileceğine dair güvence istiyor.
Haberlere göre teknik direktör, sezonun başlarında, özellikle hakem kararlarına karşı çıkarken kulüpten yeterince destek görmediğini düşünerek hayal kırıklığına uğramıştı. Ayrıca, kulübün altyapısında yapılması vaat edilen iyileştirmeler henüz hayata geçirilmedi, bu da teknik ekip ile yönetim kurulu arasında bazı gerginliklere yol açtı.
Conte'nin, kulübün spor tarafı ile diğer her şey arasında net bir ayrım olması koşuluyla, tesis sorunlarını şimdilik görmezden gelmeye hazır olduğu bildiriliyor.
De Laurentiis dört ayrı şart koyuyor
Napoli başkanı De Laurentiis, Bologna ile oynanacak maçın ardından yapılacak toplantıda kendi şartlarını ortaya koymaya da hazır.
Başkanın 2026-27 sezonu için dört özel şartı var. En önemlisi, De Laurentiis'in maaş bütçesinin şu anki yaklaşık 115 milyon avro seviyesinden düşürülmesini istemesi. Aynı zamanda, takımın bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasının ilk aşamasını geçmesini bekliyor.
Ayrıca, kulüp sahibi, gelecek sezon Napoli forması giymesini istediği beş oyuncuyu belirleyerek kadroyu yenilemeyi planlıyor.
Bütçe kısıtlamaları ve kadro gelişimi
Bu görüşmelerde mali durum önemli bir rol oynuyor. Napoli’nin önemli bir nakit rezervi bulunsa da, kulübün bilançosu hala zararda olduğundan, oyuncu transferleri ve maaş yönetiminde dikkatli bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor.
De Laurentiis, kulübün uzun vadeli istikrarını sağlamak için yaklaşık 190 milyon avroluk rezervi kullanmayı planlıyor; bu parayı, pervasız bir harcama çılgınlığına yatırmak yerine.
Daha önce "spor projesi"nin sulandırıldığını hissettiğinde Inter ve Juventus'taki projelerden ayrılan Conte, bu finansal kısıtlamaların rekabetçi içgüdüleriyle uyumlu olup olmadığına karar vermek zorunda kalacak.
Napoli’nin geleceğini belirleyecek zirve yakında
Toplantının zamanlaması stratejik bir öneme sahip; zira Napoli, teknik projenin ayrıntılarını görüşmeden önce Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini matematiksel olarak garantilemek istiyor.
De Laurentiis için 2026-27 sezonu, kulübün yüzüncü yılına yaklaşmasıyla birlikte bir dönüm noktası niteliğinde. Başkanın bu dönemde kulübün kamuoyundaki imajının ön saflarına dönmeye istekli olduğu bildiriliyor, ancak bu durum Conte'nin spor alanındaki tam kontrol talebiyle çelişebilir.
Her iki taraf da şu anda bir dönüm noktasında bulunuyor ve Bologna maçından sonraki zirve, Conte'nin Napoli projesinin lideri olarak kalıp kalmayacağını belirleyecek gibi görünüyor.