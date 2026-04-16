Aurelio De Laurentiis, izliyor musun? Eduardo Camavinga’nın pahalıya mal olan kırmızı kartı, Luis Diaz’ın Liverpool’dan ayrılma kararı ve Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi klasiğinde ortaya çıkan tüm kazananlar ve kaybedenler

İtalyan teknik adamın saçma önerilerinden biri, devre sürelerini 25 dakikaya indirmekti; bu önerinin ne kadar mantıksız olduğu Çarşamba gecesi Allianz Arena'da apaçık ortaya çıktı. Heyecan verici bir ilk yarıda beş gol atıldı; Bayern, yeniden canlanan Real'i iki kez yakaladı, ancak Kylian Mbappé devre bitmeden Los Blancos'u tekrar öne geçirdi ve toplam skoru 3-3'e getirdi.

O anda maçın sonucu belirsizdi; ev sahibi takım oyunu domine ediyordu, ancak Madrid kontrataklarda son derece tehlikeliydi. Ancak, normal sürenin bitmesine 5 dakikadan az bir süre kala Eduardo Camavinga ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve Bayern bu fırsatı değerlendirdi; Luis Diaz, Bavyeralılar'a yeniden üstünlüğü kazandırdı, ardından Michael Olise son saniyelerde muhteşem bir vuruşla sonucu kesinleştirdi.

Aşağıda GOAL, Bayern'in Real'i 4-3 mağlup ettiği ve toplamda 6-4 galip geldiği Münih'teki dramatik gecede öne çıkan tüm kazanan ve kaybedenleri ele alıyor...