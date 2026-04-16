Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid Bayern Munich winners losers GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Aurelio De Laurentiis, izliyor musun? Eduardo Camavinga'nın pahalıya mal olan kırmızı kartı, Luis Diaz'ın Liverpool'dan ayrılma kararı ve Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi klasiğinde ortaya çıkan tüm kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
Opinion
Bayern Münih
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
FEATURES
Bayern Münih - Real Madrid
V. Kompany
A. Arbeloa
L. Diaz
E. Camavinga
M. Neuer
A. Lunin
Paris Saint-Germain

Ne maçtı ama! Aslında ne beraberlikti! Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı her şeyden biraz içeriyordu: muhteşem goller, kaleci hataları ve inanılmaz derecede tartışmalı kararlar. Sonuçta ortaya çıkan, Aurelio De Laurentiis’in “oyunu gençler için daha çekici hale getirmek için değiştirmemiz gerekiyor” şeklindeki iddiasını adeta alay konusu yapan, izleyiciyi kendine bağlayan bir karşılaşma oldu.

İtalyan teknik adamın saçma önerilerinden biri, devre sürelerini 25 dakikaya indirmekti; bu önerinin ne kadar mantıksız olduğu Çarşamba gecesi Allianz Arena'da apaçık ortaya çıktı. Heyecan verici bir ilk yarıda beş gol atıldı; Bayern, yeniden canlanan Real'i iki kez yakaladı, ancak Kylian Mbappé devre bitmeden Los Blancos'u tekrar öne geçirdi ve toplam skoru 3-3'e getirdi.

O anda maçın sonucu belirsizdi; ev sahibi takım oyunu domine ediyordu, ancak Madrid kontrataklarda son derece tehlikeliydi. Ancak, normal sürenin bitmesine 5 dakikadan az bir süre kala Eduardo Camavinga ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve Bayern bu fırsatı değerlendirdi; Luis Diaz, Bavyeralılar'a yeniden üstünlüğü kazandırdı, ardından Michael Olise son saniyelerde muhteşem bir vuruşla sonucu kesinleştirdi.

Aşağıda GOAL, Bayern'in Real'i 4-3 mağlup ettiği ve toplamda 6-4 galip geldiği Münih'teki dramatik gecede öne çıkan tüm kazanan ve kaybedenleri ele alıyor...

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    KAZANAN: Luis Diaz

    Luis Diaz, Salı gecesi Anfield'da yokluğuyla dikkat çekti. Liverpool, Paris Saint-Germain'e karşı son derece sinir bozucu bir Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti yaşarken, Kolombiyalı oyuncunun top sürme becerilerini ve gol vuruş yeteneğini çok özledi.

    Ancak adil olmak gerekirse, sezon boyunca durum böyleydi ve kulübün taraftarları, geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynayan bu oyuncunun ayrılışını üzüntüyle karşıladı. Diaz'ın Bayern Münih'teki muhteşem formu ise Reds'in pişmanlığını daha da artırdı.

    Liverpool'un hakkını vermek gerekirse, mevcut sezonun ortasında 29 yaşına girecek bir kanat oyuncusu için 75 milyon avro (65 milyon sterlin/88 milyon dolar) oldukça iyi bir fiyat gibi görünüyordu, ancak Bayern kendilerine bir pazarlık yaptıklarına inanıyordu ve gerçekten de haklı oldukları anlaşılmaya başlıyor.

    Diaz'ın Çarşamba gecesi Allianz Arena'da attığı gol, sezonun 24. golüydü ve Real'in 10 kişi kalmasından kısa bir süre sonra direncini kırdığı için şüphesiz şimdiye kadarki en önemli golüydü.

    Sonuç olarak, Diaz'ın eski takım arkadaşları artık Şampiyonlar Ligi'nden elenmişken, Diaz kariyerinin en iyi futbolunu oynarken ilk kez kupayı kaldırma şansını sürdürüyor.

    Çoğu oyuncu için Liverpool'dan ayrılmak her zaman bir gerileme anlamına gelir. Ancak Diaz'ın durumunda, bu onu bambaşka bir seviyeye yükseltti.

    • Reklam
  • Manuel NeuerIMAGO / Matthias Koch

    KAYBEDEN: Kaleci

    Gösterilen tüm kaliteye rağmen, bu gece kaleciler için pek de iyi geçmedi.

    Elbette, hem Andriy Lunin hem de Manuel Neuer yoğun bir gece geçirecekti. Bu, savunma açısından zayıf iki takım arasında her zaman gidip gelen bir maç olacaktı. Ancak her iki kaleci de aslında takımlarını maçta tutmak için çaba sarf etmeleri gerekirken, maçı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak çok daha fazla zaman harcadılar.

    Madrid'in açılış golü, Neuer'in topu Güler'e pas vermesiyle, kolayca önlenebilecek bir goldu. Lunin, beş dakika sonra kendi kalesine itilerek Bayern'e beraberlik golünü hediye ederek onu geride bıraktı. Madrid'in ikinci golü de önlenebilirdi, zira Neuer, Güler'in serbest vuruşuna elini uzatmıştı.

    Elbette, iki kaleci de bazı önemli kurtarışlar yaptı. Ancak ikisi de büyük hatalar yaptı. Kaleciler birliği için pek de iyi bir reklam olmadı.


  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    KAZANAN: Bayern Münih

    Bayern, geçen hafta Santiago Bernabéu'da 25 yıl sonra ilk kez Los Blancos'u mağlup ederek, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi eleme turlarında üst üste dört mağlubiyet serisini sonlandırma yolunda önemli bir adım attı.

    Ancak Münih'te kimse rövanş maçı öncesinde hiçbir şeyi kesin olarak kabul etmiyordu. Kulübün efsanesi Karl-Heinz Rummenigge, DAZN'e verdiği röportajda "Aşırı coşkuya kapılma hatasına düşmemeliyiz. Real Madrid, yıllar boyunca Münih'te bize pek çok acı yaşattı" diye uyardı.

    Çarşamba gecesi ilk yarı bittiğinde, Bavyeralılara daha da fazla acı çektirecek gibi görünüyorlardı. İlk 45 dakikada Bayern daha iyi oynadıysa da Kylian Mbappe ve arkadaşları 3-2 öndeydiler ve kontrataklarda çok tehlikeliydiler.

    Sonuç olarak, soğukkanlılıklarını koruyan Vincent Kompany ve oyuncularına büyük övgü hak ediyor. Madrid çılgın bir finalde kafasını kaybetmişken, Bayern soğukkanlılığını koruyarak sonunda Blancos lanetini kırdı.

    "Real Madrid, Real Madrid'dir; her zaman bir tehdittir," dedi Kompany maçtan sonra DAZN'e. "Ancak oyuncularımız bugün zihinsel olarak güçlüydü ve aksiliklerin üstesinden geldiler. Sakin kaldık ve bizim zamanımızın geleceğini hep hissettik."

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    MAĞLUP: Alvaro Arbeloa

    Arbeloa bundan sonra ne yapacak? Dürüst olmak gerekirse, Ocak ayında göreve geldiğinde yetki alanının ne olduğu belirsizdi. Madrid, bu atamanın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirtmemişti. Arbeloa kazanması gerektiğini bildiğini söyledi, ama tam olarak ne kattı? Buradaki bir galibiyet bu soruyu tam olarak cevaplamazdı, ancak biraz netlik sağlayabilirdi. Aslında bu, İspanyol için bir referandum gibiydi: bir şekilde bu eşleşmeyi kazanırsa, uzun vadede bu görevi sürdürme şansı olabilirdi. Sonuçta, başarısız oldu.

    Ancak ironik olan, Arbeloa'nın o kadar da yanlış bir şey yapmamış olması. Elbette, ilk maçta Thiago Pitarch'ı ilk 11'de oynatma kararına dair bazı eleştiriler olabilir; oyuncu 2-1'lik mağlubiyette yetersiz kalmıştı. Ancak genç oyuncu önceki haftalarda onun için çok iyi oynamıştı ve Jude Bellingham tam olarak formda değildi.

    Aslında, bu turnuvada çok sık görülen Madrid büyüsünü yaratmak için tüm doğru koşulları sağlamaya çalıştı. Ancak işler onlar için hiçbir zaman tam olarak yolunda gitmedi. Camavinga'nın gördüğü kırmızı kartın sertliği üzerine çok şey söylenecek, ancak Madrid bu yaz kesinlikle yeni bir teknik direktör arayışına girecek mi? Arbeloa'ya gelince, belki de biraz iç muhasebe yapmalı ve üst düzey yönetimdeki kariyerinin tam olarak nereden başlayabileceğini bulmalıdır.


  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    KAZANAN: Nötr renkler

    Madrid, nefes kesici bir çeyrek final mücadelesinde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı; ancak şüphesiz ki bir üst tura yükselen taraf daha iyi olan takımdı – burada vurgu kesinlikle “takım” kelimesinde. Bayern’in savunmasında bazı zayıflıklar var; özellikle savunmanın ortasındaki gevşeklik Vincent Kompany için ciddi bir endişe kaynağı olsa da, topu muhteşem bir şekilde elinde tutan ve topu geri kazanmak için yorulmak bilmeden çalışan olağanüstü bir takım.

    Sonuç olarak, maçı çevireceklerinden her zaman emindiler. Joshua Kimmich ve Olise, maçtan sonra, maçı o kadar iyi kontrol ettiklerini hissettiklerini ve yeniden öne geçmelerinin sadece an meselesi olduğunu söylediler.

    Tarafsız bir bakış açısıyla, kalite ve karakterin birleşiminin ödüllendirilmesini görmek cesaret vericiydi - özellikle de sihirli anlarla acınası huysuzluk gösterilerini harmanlayan bir grup karşısında. Gerçekten de, Vinicius Junior ve arkadaşlarının, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra hakemi çevreledikleri kadar enerjik bir şekilde rakiplerini de çevreleselerdi neler başarabileceklerini merak etmemek elde değil.

    Dolayısıyla, Kylian Mbappe'nin yarı finalde eski takımıyla karşılaşmasını izlemek büyüleyici olurdu, ancak Bayern'in final bileti için PSG ile mücadele etmesi de kesinlikle heyecan verici. Aslında, bu muhtemelen finalde olması gereken bir eşleşmeydi, çünkü şu anda dünyadaki en çekici iki takım bunlar; Arsenal ve Atletico Madrid'i izlemek ne kadar zor olsa da, bu ikili izlemesi çok keyifli.

    Ama olumlu tarafından bakalım. Artık sekiz gün içinde Bayern ve PSG'nin iki kez karşılaştığını göreceğiz ve lig aşamasındaki karşılaşmalarına bakılırsa, geçen sezon Barcelona ile Inter arasında yaşanan devasa mücadelenin rakibi olacak bir yarı final izleme şansımız var.

    Dikkat süresi uzun futbolseverler için ne büyük bir zevk olurdu bu!

  • Bayern Real Madrid CamavingaGetty

    MAĞLUP: Eduardo Camavinga

    Camavinga için ne tuhaf bir 25 dakikaydı. Sahaya çıktığı ilk anlarda mükemmel görünüyordu. Yerine geçtiği Brahim Diaz’da fiziksel güç ve hırs eksikliği vardı. Camavinga’nın çevikliği ve savunma içgüdüleri buna mükemmel bir cevap oldu.

    Ancak Fransız oyuncu, kalan 20 dakikada gecesini mahvetti. İlk sarı kartı aptalcaydı. Camavinga, orta sahadan koşan Jamal Musiala'ya adeta rugby tarzı bir müdahale yaptı. İkincisi ise çileden çıkaran bir hareketti.

    23 yaşındaki oyuncu, Harry Kane'e geç girdi ve ardından topu alıp uzaklaşarak oyunun yeniden başlamasını geciktirdi. Bunun sonucu kaçınılmaz olarak kırmızı kart oldu ve maç bundan sonra açıldı. Bayern'in hareket alanı genişledi ve kaçınılmaz olarak iki kanat sihirbazı da bundan tam olarak yararlandı.

    Açıkçası, burada suçlu sadece Camavinga değil. Ancak onun aptallığı, maçın gidişatına, turun sonucuna ve hatta Madrid'in sezonuna büyük bir etki yaptı.