Aurelien Tchouameni ve Real Madrid, Manchester United’ı reddetti; orta saha oyuncusunun yeni maaşı açıklandı

AS’ye göre Madrid, Fransız milli futbolcu için gelen hiçbir teklifi dinlemeyi reddetti; oyuncu ise İspanya’nın başkentinde kalmaya kararlıydı ve beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Bu anlaşma, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Madrid'in genç yıldızlarının peşini bırakmadığı bir dönemde gerçekleşti, ancak kulüp tutumunda kararlılığını korudu. Los Blancos, oyuncunun sözleşmesini 2031'e kadar uzatarak, dünya futbolunun en iyi top kazanma yeteneğine sahip oyuncularından birinin, kulübün yeniden yapılanma projesinin merkezinde kalmasını garanti altına aldı.



