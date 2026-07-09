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Aurelien Tchouameni ve Real Madrid, Manchester United’ı reddetti; orta saha oyuncusunun yeni maaşı açıklandı
Bernabeu’nun özüne bağlılık
AS’ye göre Madrid, Fransız milli futbolcu için gelen hiçbir teklifi dinlemeyi reddetti; oyuncu ise İspanya’nın başkentinde kalmaya kararlıydı ve beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Bu anlaşma, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Madrid'in genç yıldızlarının peşini bırakmadığı bir dönemde gerçekleşti, ancak kulüp tutumunda kararlılığını korudu. Los Blancos, oyuncunun sözleşmesini 2031'e kadar uzatarak, dünya futbolunun en iyi top kazanma yeteneğine sahip oyuncularından birinin, kulübün yeniden yapılanma projesinin merkezinde kalmasını garanti altına aldı.
- (C)Getty Images
Maaş bilgileri ve net kazançlar
Stratosferik bir maaş artışına işaret eden çeşitli haberlere rağmen, sözleşmenin mali detayları artık ortaya çıktı. Yeni sözleşmesinde Tchouameni, son zamanlarda 13 milyon avro kazanacağına dair çıkan haberlerin aksine, sezon başına yaklaşık 9 milyon avro kazanacak. Fransız oyuncu, Madrid’in sportif gelişimi için en uygun yer olduğunu düşünüyor ve temsilcileriyle kulüp arasında büyük bir engel yaşanmadan bir anlaşmaya varıldı.
Manchester United’dan gelen ilgi reddedildi
Bu sözleşme yenilemesine giden yol, büyük ölçüde her iki tarafın da sergilediği net niyet sayesinde son derece sorunsuz geçti. Bu iç uyum, Premier Lig’den gelen ilginin yarattığı dış gürültüyle keskin bir tezat oluşturuyor. Özellikle Manchester United, Fransız oyuncuyu Old Trafford’a çekmek için girişimlerde bulundu, ancak Madrid, orta saha lideri için gelen teklifleri dinlemeyi bile reddetti.
Haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar bu transfer sürecinin oldukça erken aşamalarında, herhangi bir girişimin boşuna olacağının farkına varmışlardı. Ne oyuncu ne de kulüp yönetimi tarafında bir transfer düşüncesi hiçbir zaman gündeme gelmedi. Tchouameni, kulüple, şehirle ve kurumun değerleriyle tamamen özdeşleştiğini hissettiği için, tek arzusunun Madrid ile olan bağını sürdürmek ve daha da güçlendirmek olduğunu her zaman dile getirdi.
- AFP
Mourinho yeşil ışık yaktı
26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin karar, teknik kadronun da tam desteğini alan stratejik bir kulüp hamlesidir. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu gelişmeden çok memnun olduğu söyleniyor, zira Mourinho, Tchouameni'yi pozisyonunun en iyilerinden biri olarak görüyor. Portekizli teknik adam için Fransız oyuncu, takımın oyunundaki kontrol ve tempoyu yönetmekten sorumlu. Teknik kadronun oyuncuya duyduğu bu mutlak güven, oyuncunun en verimli yıllarını kulübe adamak istemesinde kilit bir faktör olmuştur.
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