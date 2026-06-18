Manuel Neuer, 1000. gününü kutlayan milli takım teknik direktörüne cömertçe öncelik tanıdı. Böylece, aniden kutlama günü olan Julian Nagelsmann, antrenmanda bizzat birkaç top tuttu; ardından asıl 1 numara, yeni-eski as pozisyonuna geri döndü. Alman milli takımının Fildişi Sahili ile oynayacağı ikinci Dünya Kupası maçında da Neuer kalede yer alacak – ve bir kez daha rekor kıracak.
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"Aura" sorusu yüzünden: Manuel Neuer muhabiri şakalaştırdı ve Dünya Kupası rekoruna yaklaştı
40 yaşındaki kaleci, beşinci Dünya Kupası’nda 21 maça çıkarak Fransız Hugo Lloris’i geçerek Dünya Kupası’nın en çok forma giyen kalecisi rekorunu kırdı. Neuer, turnuvanın açılışında Curacao’ya karşı (7:1) oynadığı 125. maçından bu yana Alman milli takımının en yaşlı oyuncusu konumunda; ayrıca hiçbir DFB oyuncusu bir Dünya Kupası’nda ondan daha yaşlı olmamıştı. Peki ya yaşlı mı?
Tabii, 42 yaşında bir sonraki turnuva olan 2028 Avrupa Şampiyonası’na gerçekten katılmak istemiyor. Neuer, bu Dünya Kupası’nın kendisi için “son” turnuva olacağını söyledi. Bu, onun için “prensipte” kesin. “İki yıl sonra bir Avrupa Şampiyonası’nda kale arasında durmayı düşünmüyorum.” Oysa aslında bu Dünya Kupası’nda da oynamak istemiyordu – şimdi ise bunu “gerçek bir hediye” olarak görüyor.
Geri dönüşü nasıl gerçekleşti? 2024’teki “harika” ev sahibi Avrupa Şampiyonası’nın ardından “iyi bir nedenden ötürü” emekli olduğunu söyleyen Neuer, yük göz önüne alındığında bunun “doğru karar” olduğunu belirtti. Ancak Nagelsmann ile iletişimi hiçbir zaman kopmadı – ve sonunda milli takım teknik direktörü, bu dev turnuvaya katılmaya cesaretinin olup olmadığını sordu.
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Manuel Neuer, sıkça bahsedilen karizması hakkında şaka yapıyor
Kısmen heyecan verici bir başlangıcın ardından Cumartesi günü Toronto’da “bizi çok güçlü bir takım bekliyor” diyen Neuer, “Bizi neyin beklediğini biliyoruz – ama Fildişi Sahili de neyin beklediğini biliyor” diye ekledi.
Bunların arasında, meşhur “aurası”yla “ebedi” Manu da var. Bunun ne anlama geldiği mi? “Siz söylemelisiniz, ben daha yeni odaya girdim...”, diye şaka yaptı Winston-Salem’deki üniversite amfisinde. Ama aslında durum şöyle: O, forvetlere “güven verici bir his veriyor, işte güvenebileceğim başka biri daha var” diyor.
40 yaşında bile. "Önemli olan uyku, beslenme ve davranış biçimidir," diyerek formunu nasıl koruduğunu açıklayan Neuer, bu konuda "her zaman ne yapması gerektiğini bildiğini" belirtti. Zamanında iyileşen "Ulusun Bacağı" ise, Neuer’e Bayern’de de bakan takım doktoru Jochen Hahne’nin ellerinde güvende.
Büyük başarıya ulaşmak için yeterli mi? “Takımın bunu başarabileceğine kesinlikle inanıyorum, aksi takdirde şu anda burada oturuyor olmazdım,” diyen Neuer, DFB milli takımının “çok çevik ve cüretkar genç oyuncularla, çok şey yaşamış deneyimli oyuncuların sağlıklı bir karışımına” sahip olduğunu belirtti. Tıpkı “ebedi” Manuel Neuer gibi.