"Aura" sorusu yüzünden: Manuel Neuer muhabiri şakalaştırdı ve Dünya Kupası rekoruna yaklaştı

40 yaşındaki kaleci, beşinci Dünya Kupası’nda 21 maça çıkarak Fransız Hugo Lloris’i geçerek Dünya Kupası’nın en çok forma giyen kalecisi rekorunu kırdı. Neuer, turnuvanın açılışında Curacao’ya karşı (7:1) oynadığı 125. maçından bu yana Alman milli takımının en yaşlı oyuncusu konumunda; ayrıca hiçbir DFB oyuncusu bir Dünya Kupası’nda ondan daha yaşlı olmamıştı. Peki ya yaşlı mı?

Tabii, 42 yaşında bir sonraki turnuva olan 2028 Avrupa Şampiyonası’na gerçekten katılmak istemiyor. Neuer, bu Dünya Kupası’nın kendisi için “son” turnuva olacağını söyledi. Bu, onun için “prensipte” kesin. “İki yıl sonra bir Avrupa Şampiyonası’nda kale arasında durmayı düşünmüyorum.” Oysa aslında bu Dünya Kupası’nda da oynamak istemiyordu – şimdi ise bunu “gerçek bir hediye” olarak görüyor.

Geri dönüşü nasıl gerçekleşti? 2024’teki “harika” ev sahibi Avrupa Şampiyonası’nın ardından “iyi bir nedenden ötürü” emekli olduğunu söyleyen Neuer, yük göz önüne alındığında bunun “doğru karar” olduğunu belirtti. Ancak Nagelsmann ile iletişimi hiçbir zaman kopmadı – ve sonunda milli takım teknik direktörü, bu dev turnuvaya katılmaya cesaretinin olup olmadığını sordu.