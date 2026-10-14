Emil Audero, 1997 doğumlu kaleci, gianlucadimarzio.com sitesine verdiği röportajda, 2016-17 sezonunda formasını giydiği Juventus'a yazın dönmeye ne kadar yaklaştığını anlattı: "Yazın beni ve başka kalecileri değerlendirmişlerdi, ancak görüşmeler çeşitli nedenlerle sonuçlanmadı. Ben yalnızca en iyi seçeneğin ne olacağını anlamayı bekliyor, her şeye hazır olmak için antrenman yapıyordum."





Juventus'taki deneyimi hakkında: "Müthiş bir Juventus'ta ilk maçıma çıkma şansını yakaladım ama şimdiki Emil'in bunun tadını daha çok çıkaracağını düşünüyorum. Onlarla her gün antrenman yaptığım için bu bana normal geliyordu. O oyuncuların kalitesini ancak bugün anladım. Çok güzel anılarım var; her şeyden önce değerli insanlardı, ayrıca sahada başka bir gezegenden gibiydiler."





Massimiliano Allegri hakkında: "İnsani açıdan harika biri ve oyuncuları yönetme konusunda çok başarılı. O düzeydeki insanlarla nasıl iletişim kuracağını çok iyi biliyordu."