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Emil Audero - CremoneseUS Cremonese
Gianluca Minchiotti
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Audero doğruladı: "Juventus yazın benimle ilgilendi, ancak transfer görüşmeleri çeşitli nedenlerle sonuçlanmadı"

Juventus
Transfers
E. Audero

Kaleci, 2016-17 sezonundaki Juventus'u ile 2023-24 sezonundaki Inter'i de karşılaştırıyor.

Emil Audero, 1997 doğumlu kaleci, gianlucadimarzio.com sitesine verdiği röportajda, 2016-17 sezonunda formasını giydiği Juventus'a yazın dönmeye ne kadar yaklaştığını anlattı: "Yazın beni ve başka kalecileri değerlendirmişlerdi, ancak görüşmeler çeşitli nedenlerle sonuçlanmadı. Ben yalnızca en iyi seçeneğin ne olacağını anlamayı bekliyor, her şeye hazır olmak için antrenman yapıyordum."


Juventus'taki deneyimi hakkında: "Müthiş bir Juventus'ta ilk maçıma çıkma şansını yakaladım ama şimdiki Emil'in bunun tadını daha çok çıkaracağını düşünüyorum. Onlarla her gün antrenman yaptığım için bu bana normal geliyordu. O oyuncuların kalitesini ancak bugün anladım. Çok güzel anılarım var; her şeyden önce değerli insanlardı, ayrıca sahada başka bir gezegenden gibiydiler."


Massimiliano Allegri hakkında: "İnsani açıdan harika biri ve oyuncuları yönetme konusunda çok başarılı. O düzeydeki insanlarla nasıl iletişim kuracağını çok iyi biliyordu."

  • Ardından, 2023-24 sezonunda forma giydiği Inter hakkında: "Bu da çok güzel bir dönemdi. 15 Yaş Altı takımından beri tanıştığım Barella, Dimarco ve Bastoni gibi oyuncularla yeniden bir araya geldim. İyi futbolcular olmanın yanı sıra çok iyi insanlardan oluşan bir soyunma odasında kendimi rahat hissettim. O dönemki Inter, gördüğüm en iyi futbollardan birini oynadı. Gücü, soyunma odasındaki dostluktu."


    Son olarak, forma giydiği Juventus ile Inter arasında bir karşılaştırma: "Zor soru. Bireysel yetenek açısından Juventus, takım oyunu açısından Inter. Juventus'un bireysel hamlelerle kazandığı pek çok zorlu maç aklıma geliyor. O dönemki Inter'in takım olarak oynama biçimi ise gerçekten etkileyiciydi."


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