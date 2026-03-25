Gianluca Atzori, “DoppioPasso podcast” programına konuk olarak kariyeri ve eski takım arkadaşlarıyla ilgili bazı anılarını anlattı. Teknik direktör, Perugia’da Galeone’nin yönetiminde Serie B’den Serie A’ya yükselmeyi başardıkları dönemde takım arkadaşı olduğu, şu anki Milan teknik direktörü Max Allegri’den de bahsetti. Eski defans oyuncusu, Torino, Reggina, Empoli ve Palermo gibi takımlarda forma giydi ve çeşitli takımları çalıştırdı; son olarak 2024/2025 sezonunda Serie D'de Scafatese'yi çalıştırdı. İşte anlattıkları.
Atzori: "Allegri beni kumarhaneye götürdü ve iki elde 10 milyon kazanmamı sağladı. Bir çocuk gibi sevinçten havaya uçtu."
"Venedik'e kumar oynamaya gittik ve Allegri bize, kazanırsak kumarhaneye gideceğimizi söyledi; bu yüzden yanımıza takım elbise de almamızı istedi. Bunu bana ve Giunti'ye söyledi. Her birimiz 500 bin liret koyduk ve Allegri'ye verdik; o kumarhaneyi severdi, bu işte ustaydı. İki turda 10 milyon kazandık, ama sonra 2 milyonunu krupiyeye verdiğini görünce sinirlendim."
“Ben daha önce hiç kumarhaneye girmedim. Krupiyenin topu çevirdiği bir masa vardı ve Allegri bahisini yaptı. Top bu numaraya geldi ve Max'in 2 yaşındaki bir çocuk gibi heyecanlandığını hatırlıyorum, bahsimizin 36 katını kazandık.”
İlk kazançtan sonra Allegri bahis miktarını ikiye katladı. "Bir bahis daha yap ve bahsi ikiye katla. 3,6 milyondan 7 milyona çıktık, iki bahiste 10 milyon kazandık ve o krupiyeye 2 milyon bahşiş verdi. Onu gördüğümde göğsünden tutup dedim ki: ‘Ah, burada benim param da var, 2 milyon, sen delisin.’ Ama şunu anlamamıştım ki, krupiyeye iyi bir bahşiş verirsen, iyi ya da kötü, topu senin numaralarının olduğu yere göndermeye çalışırdı çünkü iyi bir bahşiş alacağını bilirdi. Sonunda epey para kazandık."