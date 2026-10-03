AFP
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‘Atmosfer göz önüne alındığında!’: Graham Potter ve İsveç, Edin Dzeko’nun duygusal veda partisine nasıl tepki verdi?
Dzeko, son milli maçında onurlandırıldı; İsveç berabere kaldı
Boşnak futbol ikonu Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 berabere biten UEFA Uluslar Ligi maçında efsanevi milli takım kariyerine nokta koydu. Ev sahibi tribünleri ve çevredeki çatılar, tecrübeli golcüyü ikinci yarıda oyundan alınırken gelen ayakta alkışın ardından sahadan alkışlarla uğurladı.
İsveç adına perdeyi Viktor Gyokeres açtı, ev sahibi ekipte ise Kerim Alajbegovic geç dakikalarda eşitliği sağladı.
İsveç, Bosna'nın iki puan önünde grubun zirvesindeki yerini korudu.
- TT
Potter, Dzeko’nun duygusal atmosferi karşısında İsveç’in soğukkanlılığını övdü
Son düdüğün ardından konuşan İsveç Teknik Direktörü Graham Potter, Dzeko onuruna düzenlenen bu gergin ortamda oyuncularının odaklarını korumasını övdü. Teknik adam, efsane kaptanlarının duygusal vedasıyla motive olan bir takıma karşı oynamanın kendine özgü zorluğunu kabul etti.
Potter, zorlu deplasman maçında İsveç'in taktik uygulamasından gurur duyduğunu söyledi.
Potter gazetecilere, "Takımın performansından gerçekten çok mutluyum" dedi. "Yaşamak zorunda kaldıklarımızı, bulunduğumuz yeri ve maçın etrafındaki atmosferi düşündüğümüzde olağanüstü olduğumuzu düşündüm. Öne geçmemiz fazlasıyla hak edilmişti ama ikinci gole ihtiyacımız vardı."
İptal edilen Dzeko golü ve son dakika dramı, unutulmaz geceye damga vurdu
Dzeko, ilk yarıda attığı golle özel gecesini neredeyse taçlandırıyordu; ancak hakemler, pozisyonun daha önceki bölümünde topun oyun alanını terk ettiğine hükmetti. Gyokeres, Alexander Bernhardsson'un hazırladığı pozisyonun ardından daha sonra İsveç'i öne geçirdi, Alajbegovic'in kullandığı serbest vuruş ise doğrudan ağlara giderek eşitliği sağladı.
Potter, duran toplarda Dzeko'nun fiziksel varlığının İsveç savunma hattını sürekli baskı altında tuttuğunu vurguladı.
İsveç, Dzeko'nun ileri uçtaki hareketlerini son milli maçlarının büyük bölümünde başarıyla kontrol etti.
Potter, beraberlik golüyle ilgili olarak, "Gol, tartışmalı olduğunu düşündüğümüz bir serbest vuruşun ardından geldi" dedi. "Top ceza sahasına girdiğinde ve onların bu kadar çok uzun oyuncusu olduğunda, böyle şeyler yaşanabiliyor."
- Anadolu Agency
İsveç, Bosna'nın Dzeko mirasını kutlamasıyla birlikte odağını Romanya'ya çevirdi
Bosna-Hersek, son düdüğün ardından Dzeko'nun uzun ve başarılı kariyerini kutlarken, İsveç yaklaşan grup maçı için hazırlık yaptı. Potter'ın ekibi, milli ara dönemindeki son maçında Romanya ile karşılaşmak üzere Bükreş'e gidecek.
Polonya'nın Romanya karşısında aldığı 6-0'lık galibiyet, gruptaki puan durumunu çekişmeli tutuyor.
İsveç, Uluslar Ligi'ndeki son maçında liderliği garantilemeyi hedefliyor.
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