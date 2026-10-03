Dzeko, ilk yarıda attığı golle özel gecesini neredeyse taçlandırıyordu; ancak hakemler, pozisyonun daha önceki bölümünde topun oyun alanını terk ettiğine hükmetti. Gyokeres, Alexander Bernhardsson'un hazırladığı pozisyonun ardından daha sonra İsveç'i öne geçirdi, Alajbegovic'in kullandığı serbest vuruş ise doğrudan ağlara giderek eşitliği sağladı.

Potter, duran toplarda Dzeko'nun fiziksel varlığının İsveç savunma hattını sürekli baskı altında tuttuğunu vurguladı.

İsveç, Dzeko'nun ileri uçtaki hareketlerini son milli maçlarının büyük bölümünde başarıyla kontrol etti.

Potter, beraberlik golüyle ilgili olarak, "Gol, tartışmalı olduğunu düşündüğümüz bir serbest vuruşun ardından geldi" dedi. "Top ceza sahasına girdiğinde ve onların bu kadar çok uzun oyuncusu olduğunda, böyle şeyler yaşanabiliyor."