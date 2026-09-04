Taraftarların fazla kiloları varmış gibi göründüğü gerekçesiyle David’e yönelttiği eleştirilere karşı, Atletico’nun yakın tarihine önemli sayfalar yazmış ve tribünlerin önemli bir bölümü için kuşkusuz özel bir isim olan biri savunmaya geçti. Bu isim, Kanadalı oyuncuya saldırmak için paylaşılan bir Instagram videosunun altına yorum yapan Antoine Griezmann oldu. Bugün MLS’te Orlando forması giyen Fransız futbolcu şu ifadelerle karşılık verdi: “Belki de fazla kilolu olan sensindir, küçük canavar.”