Jonathan David Madrid'de de tartışmayı hemen alevlendirdi. Atletico taraftarlarının eleştirilerinin odağında, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Juventus'tan gelen Kanadalı oyuncunun yeni kulübüne ne durumda geldiği vardı; bu fiziksel durum yetersiz olarak nitelendirildi. “Lille'deki oyuncuya ihtiyacımız var” diyen Cholo, Colchoneros'un yeni hücum takviyesi hakkında konuştu.
Çeviri:
Atletico taraftarları David’i eleştiriyor: “Fazla kilolu.” Ancak Griezmann onu savunuyor, Simeone ise cesaretlendiriyor
Taraftarların eleştirileri
Henüz resmi ilk maçına çıkmadı, ancak 2000 doğumlu futbolcu bu günlerde Simeone'nin takımıyla ilk antrenmanlarını yapıyor. Buna karşın taraftarlar sosyal medyada onu eleştiriyor; çünkü fiziksel durumu hakkında, görünüşe göre en iyi seviyede olmadığı yönünde çeşitli yorumlar ve paylaşımlar ortaya çıktı.
Griezmann onu savunuyor
Taraftarların fazla kiloları varmış gibi göründüğü gerekçesiyle David’e yönelttiği eleştirilere karşı, Atletico’nun yakın tarihine önemli sayfalar yazmış ve tribünlerin önemli bir bölümü için kuşkusuz özel bir isim olan biri savunmaya geçti. Bu isim, Kanadalı oyuncuya saldırmak için paylaşılan bir Instagram videosunun altına yorum yapan Antoine Griezmann oldu. Bugün MLS’te Orlando forması giyen Fransız futbolcu şu ifadelerle karşılık verdi: “Belki de fazla kilolu olan sensindir, küçük canavar.”
Juventus izliyor
Eski Juventus oyuncusunun Madrid macerası bu nedenle en iyi şekilde başlamadı: Juventus, haziran ayında Kanadalı oyuncunun La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’ndaki performansına göre Atletico ile olası transferi yeniden görüşmek zorunda kalacağı için gelişmeleri yakından izliyor.
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