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FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

Çeviri:

Atletico'nun şikayetinin ardından: Barcelona ve Alvarez ağır cezalarla karşı karşıya

La Liga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
İspanya
Arjantin

İspanya Futbol Federasyonu, Atletico Madrid'in oyuncusu Julian Alvarez'in son aylarda Katalan kulübüne transfer olması için ikna edilmeye yönelik tekrarlanan taciz ve girişimlere maruz kaldığını belirtmesinin ardından, Barcelona hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıkladı. 

Atletico bu konuda resmi bir şikayette bulunmuştu ve bugün perşembe günü taraflar, soruşturmanın açıldığı hususunda bilgilendirildi. Barcelona'ya savunmasını sunma hakkı tanındı; aynı durum Atletico Madrid için de geçerli.

"Marca" gazetesi, Barcelona kulübü ile Arjantinli oyuncuyu bekleyebilecek ağır cezaları ele aldı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatnamesinin, federasyon kararlarına uymamayla ilgili 93. maddesi, bu tür durumlarda bir dizi cezanın uygulanabileceğini öngörüyor.

Mali cezaların yanı sıra ilgililer, ister yöneticiler ister oyuncu için olsun, bir ay ile iki yıl arasında değişen bir süre boyunca men veya faaliyetten alıkoyma ya da en az 4 maçlık men cezasına maruz kalabilir.

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    Barcelona, yeni oyuncu transferi yasağı ve 3 puan silme cezası tehlikesiyle karşı karşıya

    Oyuncuya, kurallara aykırı davranması nedeniyle men cezası uygulanması durumunda, ceza süresi boyunca hizmetlerinden yararlanamayacak olan kulübünü tazmin etmekle yükümlü olacak.

    Atletico Madrid'in oyuncusunu kaybetmesi anlamına gelen bu senaryonun gerçekleşme ihtimali olsa da, bu durum aylardır kınadığı ve şikayetini İspanya Futbol Federasyonu ile FIFA gibi kurumlara taşıyacak kadar ileri götürdüğü ihlaller olarak gördüğü konuda cezaların uygulanması için sonuna kadar gitmeye kararlı olan Madrid kulübünün tavrını değiştirmedi.

    Bu davada, disiplin dosyasını açmaya karar veren merci İspanya Futbol Federasyonu oldu; bu da olayların kanıtlanması halinde, hem Katalan kulübü hem de Arjantinli forvet için ciddi sonuçlara yol açabilir.

    Barcelona'ya gelince, olası cezalar arasında kulüp tesislerinin 3 maça veya iki aya kadar tamamen ya da kısmen kapatılması ile La Liga puan cetvelindeki hanesinden 3 puan silinmesi ihtimali yer alıyor.

    Cezalar, Katalan kulübünün bir veya birden fazla transfer dönemi boyunca yeni oyuncu kaydetmesinin yasaklanmasına kadar varabilir.

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