Oyuncuya, kurallara aykırı davranması nedeniyle men cezası uygulanması durumunda, ceza süresi boyunca hizmetlerinden yararlanamayacak olan kulübünü tazmin etmekle yükümlü olacak.

Atletico Madrid'in oyuncusunu kaybetmesi anlamına gelen bu senaryonun gerçekleşme ihtimali olsa da, bu durum aylardır kınadığı ve şikayetini İspanya Futbol Federasyonu ile FIFA gibi kurumlara taşıyacak kadar ileri götürdüğü ihlaller olarak gördüğü konuda cezaların uygulanması için sonuna kadar gitmeye kararlı olan Madrid kulübünün tavrını değiştirmedi.

Bu davada, disiplin dosyasını açmaya karar veren merci İspanya Futbol Federasyonu oldu; bu da olayların kanıtlanması halinde, hem Katalan kulübü hem de Arjantinli forvet için ciddi sonuçlara yol açabilir.

Barcelona'ya gelince, olası cezalar arasında kulüp tesislerinin 3 maça veya iki aya kadar tamamen ya da kısmen kapatılması ile La Liga puan cetvelindeki hanesinden 3 puan silinmesi ihtimali yer alıyor.

Cezalar, Katalan kulübünün bir veya birden fazla transfer dönemi boyunca yeni oyuncu kaydetmesinin yasaklanmasına kadar varabilir.