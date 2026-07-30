İspanya Futbol Federasyonu, Atletico Madrid'in oyuncusu Julian Alvarez'in son aylarda Katalan kulübüne transfer olması için ikna edilmeye yönelik tekrarlanan taciz ve girişimlere maruz kaldığını belirtmesinin ardından, Barcelona hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.
Atletico bu konuda resmi bir şikayette bulunmuştu ve bugün perşembe günü taraflar, soruşturmanın açıldığı hususunda bilgilendirildi. Barcelona'ya savunmasını sunma hakkı tanındı; aynı durum Atletico Madrid için de geçerli.
"Marca" gazetesi, Barcelona kulübü ile Arjantinli oyuncuyu bekleyebilecek ağır cezaları ele aldı.
İspanya Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatnamesinin, federasyon kararlarına uymamayla ilgili 93. maddesi, bu tür durumlarda bir dizi cezanın uygulanabileceğini öngörüyor.
Mali cezaların yanı sıra ilgililer, ister yöneticiler ister oyuncu için olsun, bir ay ile iki yıl arasında değişen bir süre boyunca men veya faaliyetten alıkoyma ya da en az 4 maçlık men cezasına maruz kalabilir.