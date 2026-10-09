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Atletico Madrid yıldızı Julian Alvarez, Barcelona'ya gerçekleşmeyen transferin ardından uzun süredir birlikte çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdı
Forvet, temsilcisiyle yollarını ayırdı
TyC Sports'un haberine göre Arjantinli forvet, yaz transfer döneminde Camp Nou'ya gerçekleşmeyen transferinin ardından Hidalgo ile olan iş birliğini resmen sonlandırdı. Bu kararlı adım, River Plate'teki gelişim yıllarından Manchester City'deki dönemine kadar uzanan, yaklaşık on yıla yayılan profesyonel ilişkiyi noktaladı. Temsilcisiyle yollarını ayırması, golcünün kulüp içindeki gerilimi azaltmak ve Atletico Madrid'e olan bağlılığını yeniden teyit etmek için açık bir hamlesi olarak görülüyor.
Kamuya açık yorumlar yönetim kurulunda öfkeye yol açtı
Bu süreç, forvetin 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avusturya karşısında aldığı galibiyetin ardından ayrılma niyetini açıkça dile getirmesiyle hız kazandı: "Herkes için en iyisi bir transfer."
Atletico yöneticileri bu sözlere sıfır tolerans yaklaşımı göstererek Barcelona'dan gelen tüm girişimleri reddetti. Katalan ekibinin 100 milyon € teklif ettiği bildirilse de Atletico, tam 500 milyon €'luk serbest kalma bedelinde diretti ve görüşmelere kapıyı kapattı.
Hiyerarşi suçu çevresindeki ekibe yüklüyor
Kulübün tutumu, ağustosta Movistarile yaptığı röportajda forvetin yakın çevresini açıkça suçlayan CEO Miguel Angel Gil Marin tarafından da vurgulandı. Gil Marin, "Onu yanlış yönlendiren ve kafasını karıştıran sorumlular oldu" dedi.
Yönetim kurulu üyeleri, ayrılık yönündeki baskının oyuncunun kendisinden değil dış temsilcilerden kaynaklandığını savundu. Bu süreç, oyuncu İspanya'nın başkentinde kalmaya devam ederken taraftarlarla ilişkisi üzerinde gözle görülür bir gerilim yarattı.
- Getty Images Sport
Simeone yönetiminde form arayışı
Atletico, cumartesi günü La Liga'da Alaves deplasmanıyla iç sahadaki mücadelelere geri dönüyor. Sezonun başlarında hastalık nedeniyle antrenman kaçıran Alvarez, Diego Simeone yönetiminde ligde 85 dakikada dört maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı yapamadı. Forvet oyuncusu şimdi kulübü için düzenli forma süresi alıp en iyi formunu yeniden yakalamaya odaklanmış durumda.
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