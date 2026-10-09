Kulübün tutumu, ağustosta Movistarile yaptığı röportajda forvetin yakın çevresini açıkça suçlayan CEO Miguel Angel Gil Marin tarafından da vurgulandı. Gil Marin, "Onu yanlış yönlendiren ve kafasını karıştıran sorumlular oldu" dedi.

Yönetim kurulu üyeleri, ayrılık yönündeki baskının oyuncunun kendisinden değil dış temsilcilerden kaynaklandığını savundu. Bu süreç, oyuncu İspanya'nın başkentinde kalmaya devam ederken taraftarlarla ilişkisi üzerinde gözle görülür bir gerilim yarattı.