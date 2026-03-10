Atletico Madrid-Tottenham, Tudor tarafından 15 dakika sonra değiştirilen Tottenham kalecisi Antonin Kinsky kimdir?

On beş dakikada üç gol yedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. Tudor'un Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında Vicario'nun yerine sürpriz bir şekilde sahaya sürdüğü Tottenham kalecisi Antonin Kinsky için unutulması gereken bir geceydi: Oyuncu, Colchoneros'un ikinci ve üçüncü gollerine yol açan iki ciddi hata yaptı, bu nedenle Spurs'un teknik direktörü 17. dakikada onu oyundan alıp kağıt üzerinde asıl kaleci olan oyuncuyu oyuna soktu. Bu sezon bu geceki maç dışında iki maç daha oynamış olan Çek kaleci için korkunç bir maçtı.