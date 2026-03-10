On beş dakikada üç gol yedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. Tudor'un Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında Vicario'nun yerine sürpriz bir şekilde sahaya sürdüğü Tottenham kalecisi Antonin Kinsky için unutulması gereken bir geceydi: Oyuncu, Colchoneros'un ikinci ve üçüncü gollerine yol açan iki ciddi hata yaptı, bu nedenle Spurs'un teknik direktörü 17. dakikada onu oyundan alıp kağıt üzerinde asıl kaleci olan oyuncuyu oyuna soktu. Bu sezon bu geceki maç dışında iki maç daha oynamış olan Çek kaleci için korkunç bir maçtı.
Çeviri:
Atletico Madrid-Tottenham, Tudor tarafından 15 dakika sonra değiştirilen Tottenham kalecisi Antonin Kinsky kimdir?
BEŞ AY ÖNCE OYNANAN SON MAÇ
Antonin Kinsky'nin Tottenham ile oynadığı son maç, geçen Ekim ayında Spurs'un Lig Kupası'nda Newcastle'a 0-2 yenildiği maçtı; ondan önce de aynı turnuvanın bir önceki turunda, İngiliz üçüncü lig kulübü Doncaster'a karşı 3-0 galip gelinmiş ve kalesi gol yememişti. Şampiyonlar Ligi'nde ona baş ağrısı yaşatanlar Marcos Llorente, Tottenham kalecisinin hatalı pasının ardından gol atan Antoine Griezmann ve Kinsky'nin hatasınıdeğerlendiren Julian Alvarez oldu.
LIVERPOOL İLE İLK MAÇ VE DİĞER MAÇLAR
Tottenham, onu Ocak 2025'te Slavia Prag'dan yaklaşık 15 milyon euroya transfer etmişti. Vicario'nun yedeği olarak gelen oyuncu, 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı ve ara sıra birkaç maçta forma giyerek kendine yer edindi. İlk maçı da fena geçmemişti: İngiltere'ye geldikten birkaç gün sonra, Liverpool'a karşı oynanan Lig Kupası maçında ilk kez forma giydi ve maçı 1-0'lık skorla bitirdi. Ocak ortasından Şubat başına kadar Vicario'nun ayak bileği ameliyatı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle düzenli olarak forma giydi, ancak İtalyan kaleci geri döndüğünde yeniden yedek kulübesine döndü. Geçen Ocak ayında West Ham'ın ilgisi vardı, ancak Tottenham onu tutmaya karar verdi. Bu talihsiz geceye rağmen, onu gelecek için üzerinde çalışılması gereken bir umut olarak görüyor.