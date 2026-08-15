Getty Images Sport
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Atletico Madrid, Tottenham savunmacısı Cristian Romero'yu 2031'e kadar sürecek sözleşmeyle kadrosuna kattı
Atletico, Romero transferini tamamladı
Atletico, stoper Romero'nun transferini Tottenham'dan resmen tamamladı. 28 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Sağ ayağını kullanan savunmacı, Madrid'deki Vithas-Invictum High-Performance Sports Medicine Centre'da sağlık kontrolünden geçti. Ardından transferi resmen tamamlamak için Riyadh Air Metropolitano'daki kulüp ofislerine gitti. Romero'nun, Atletico tarafından €40 milyona ulaşan bir bonservis bedeliyle transfer edildiği bildirildi.
- Getty Images Sport
Kuzey Londra'da geçen beş başarılı yıl
Romero, Londra'da geçen unutulmaz beş sezonun ardından Tottenham'dan ayrılıyor. İlk olarak 2021-22 sezonu için kiralık olarak Spurs'e katıldı, ardından transferi kalıcı hâle geldi ve kulüp formasıyla toplam 156 maça çıkıp 13 gol ve yedi asist kaydetti.
İngiltere'deki en büyük başarısını 2024-25 sezonunda elde etti ve Spurs'ün Avrupa Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu. Bu zafer, Spurs'ün 31 yıl sonraki ilk Avrupa kupası oldu. Romero, hem Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncusu hem de finalin en iyi performans gösteren ismi olarak kabul edildi ve böylece Avrupa'nın önde gelen savunmacılarından biri olarak statüsünü pekiştirdi.
Uluslararası futbolda kendini kanıtlamış geçmiş
Arjantin'in Cordoba kentinde doğan Romero, profesyonel kariyerine 2016'da Club Atletico Belgrano'da başladı. Daha sonra Genoa ile Serie A'ya transfer oldu ve 2019'da Juventus'a imza attı. Ardından önce Genoa'da, sonra da Atalanta'da etkileyici kiralık dönemler geçirdi.
Defans oyuncusu, 2020-21 sezonunda Atalanta forması giydiği dönemde Serie A'da yılın en iyi savunmacısı seçildi. İtalya'daki üst düzey performansları, İngiltere'ye transferinin önünü açtı. Romero, Arjantin ile de dikkat çekici bir başarıya sahip ve A milli takımda 58 kez forma giydi. Milli takım düzeyindeki hiçbir turnuvayı ikinci sıranın altında tamamlamadı; 2022 Dünya Kupası'nı, iki Copa America şampiyonluğunu ve Finalissima'yı kazanırken, 2026 Dünya Kupası'nda da ikincilik elde etti.
- Getty Images
Madrid'de yeni bir döneme hazırlanıyor
Haziran 2031'e kadar uzanan sözleşmesini imzalayan Romero, yeni sezon öncesinde Diego Simeone yönetimindeki Atletico kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, onun geniş uluslararası tecrübesinin, fiziksel profilinin ve savunmadaki otoritesinin savunma hattını önemli ölçüde güçlendireceğine inanıyor. Romero'nun gelişi, Serie A ve Premier League'deki başarısının ardından La Liga'da kendisini test etmeye hazırlanan savunmacı için heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
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