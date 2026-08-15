Romero, Londra'da geçen unutulmaz beş sezonun ardından Tottenham'dan ayrılıyor. İlk olarak 2021-22 sezonu için kiralık olarak Spurs'e katıldı, ardından transferi kalıcı hâle geldi ve kulüp formasıyla toplam 156 maça çıkıp 13 gol ve yedi asist kaydetti.

İngiltere'deki en büyük başarısını 2024-25 sezonunda elde etti ve Spurs'ün Avrupa Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu. Bu zafer, Spurs'ün 31 yıl sonraki ilk Avrupa kupası oldu. Romero, hem Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncusu hem de finalin en iyi performans gösteren ismi olarak kabul edildi ve böylece Avrupa'nın önde gelen savunmacılarından biri olarak statüsünü pekiştirdi.