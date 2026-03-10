Atletico Madrid-Tottenham, Kinsky'nin fiyaskosu: 15 dakikada 3 gol yedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. Onun yerine Vicario oyuna girdi

Ancak Tudor, Wanda Metropolitano'da kaleci değişikliği yapmaya karar verdi ve maç sonrası yaptığı açıklamada bu kararını şöyle gerekçelendirdi: "Doğru karardı. O değerli bir kaleci, ama olanlara bir açıklama yok. Daha önce hiç görmediğim bir şeyin olması üzücü. Hata yaptığında, 20 dakika sonra onu değiştirmek ona yardımcı olmak içindi. Çok kötü bir an, her şeyin bedelini ödüyor gibi görünüyor. Her şey ters gidiyor, açıklanamaz. Kinsky'yi korumak için mi değiştirdiniz? Amaç buydu. O da anladı." Nitekim, çeyrek saat sonra Hırvat teknik adam kararından geri adım attı. Kinsky'nin hataları çok ağırdı. Önce Griezmann'ın golünde (ikinci gol) hatalı bir pas vererek topu rakiplere hediye etti, ardından bir takım arkadaşının geri pasında topu tamamen kaçırarak Julian Alvarez'e Atletico Madrid'in üçüncü golünü atması için kapıyı ardına kadar açtı.