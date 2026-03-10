Atletico Madrid-Tottenham, Kinsky'nin fiyaskosu: 15 dakikada 3 gol yedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. Onun yerine Vicario oyuna girdi

Antonin Kinsky'nin Tottenham ile oynadığı son maç, geçen Ekim ayında Spurs'un Lig Kupası'nda Newcastle'a 0-2 yenildiği maçtı. Son maçından neredeyse altı ay sonra, Çek kaleci, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında sürpriz bir şekilde kaleye döndü.
Ancak işler pek iyi gitmedi: Marcos Llorente, Antoine Griezmann ve Julian Alvarez, Kinsky'nin kafasını karıştırdı ve Simeone'nin takımı sadece 15 dakika sonra 3-0 öne geçti. Üçüncü golün ardından Tottenham kalecisi gözyaşları içinde oyundan çıkarıldı. Onun yerine, 29 Ekim'deki Lig Kupası maçından bu yana hiçbir maçı kaçırmayan Guglielmo Vicario oyuna girdi.