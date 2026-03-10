Goal.com
Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

Atletico Madrid-Tottenham, Kinsky'nin fiyaskosu: 15 dakikada 3 gol yedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. Onun yerine Vicario oyuna girdi

Çek kaleci, Tudor tarafından İtalyan kalecinin yerine sürpriz bir şekilde seçilmişti, ancak bu fırsatı değerlendiremedi.

Antonin Kinsky'nin Tottenham ile oynadığı son maç, geçen Ekim ayında Spurs'un Lig Kupası'nda Newcastle'a 0-2 yenildiği maçtı. Son maçından neredeyse altı ay sonra, Çek kaleci, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında sürpriz bir şekilde kaleye döndü.

Ancak işler pek iyi gitmedi: Marcos Llorente, Antoine Griezmann ve Julian Alvarez, Kinsky'nin kafasını karıştırdı ve Simeone'nin takımı sadece 15 dakika sonra 3-0 öne geçti. Üçüncü golün ardından Tottenham kalecisi gözyaşları içinde oyundan çıkarıldı. Onun yerine, 29 Ekim'deki Lig Kupası maçından bu yana hiçbir maçı kaçırmayan Guglielmo Vicario oyuna girdi.

  • TUDOR'UN SEÇİMİ VE HATALAR

    Ancak Tudor, Wanda Metropolitano'da kaleci değişikliği yapmaya karar verdi ve maç sonrası yaptığı açıklamada bu kararını şöyle gerekçelendirdi: "Doğru karardı. O değerli bir kaleci, ama olanlara bir açıklama yok. Daha önce hiç görmediğim bir şeyin olması üzücü. Hata yaptığında, 20 dakika sonra onu değiştirmek ona yardımcı olmak içindi. Çok kötü bir an, her şeyin bedelini ödüyor gibi görünüyor. Her şey ters gidiyor, açıklanamaz. Kinsky'yi korumak için mi değiştirdiniz? Amaç buydu. O da anladı." Nitekim, çeyrek saat sonra Hırvat teknik adam kararından geri adım attı. Kinsky'nin hataları çok ağırdı. Önce Griezmann'ın golünde (ikinci gol) hatalı bir pas vererek topu rakiplere hediye etti, ardından bir takım arkadaşının geri pasında topu tamamen kaçırarak Julian Alvarez'e Atletico Madrid'in üçüncü golünü atması için kapıyı ardına kadar açtı.

  • KINSKY KİM, NEREDEYSE 15 MİLYON DOLARA SATIN ALINDI

    Tottenham, onu Ocak 2025'te Slavia Prag'dan yaklaşık 15 milyon euroya transfer etmişti. Vicario'nun yedeği olarak gelen oyuncu, 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı ve ara sıra birkaç maçta forma giyerek kendine yer edindi. İlk maçı da fena geçmemişti: İngiltere'ye geldikten birkaç gün sonra, Liverpool'a karşı oynanan Lig Kupası maçında ilk kez forma giydi ve maçı 1-0'lık skorla bitirdi; Ocak ortasından Şubat başına kadar Vicario'nun ayak bileği ameliyatı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle düzenli olarak forma giydi, ancak İtalyan kaleci geri döndüğünde yeniden yedek kulübesine döndü. Geçen Ocak ayında West Ham'ın ilgisi vardı, ancak Tottenham onu tutmaya karar verdi. Bu talihsiz geceye rağmen, onu gelecek için üzerinde çalışılması gereken bir potansiyel olarak görüyor. 

