Getty Images Sport
Çeviri:
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Arsenal maçı öncesinde otel değişikliğini açıklarken 'batıl inanç' iddialarına yanıt verdi
Simeone batıl inanç iddialarını reddetti
Madrid, Emirates Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmaya hazırlanırken, takımın lojistik düzenlemeleri oldukça gündeme oturdu. Ekim ayında Londra'da alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından, Salı günkü maç için konaklama yerinin başka bir otele değiştirilmesi kararı, Arjantinli teknik adamın batıl inançlar yoluyla şansını değiştirmeye çalıştığına dair söylentilere yol açtı. Ancak El Cholo, maç öncesi basın toplantısında bu iddiaları hemen yalanladı.
Bu değişiklik ve bunun rutininde taktiksel bir değişiklik olup olmadığı sorulduğunda, Simeone kendine özgü keskin bir yanıt verdi. "Şu anda Ekim ayına göre daha iyiyiz ve otel de daha ucuz," dedi. Bu yanıt gülüşmelere neden oldu ve önündeki göreve odaklanırken dışardan gelen yorumlardan etkilenmeyen bir teknik direktörü ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Elimizdeki işe odaklanmak
Londra'daki kamp yeriyle ilgili bu neşeli anlara rağmen, Simeone'nin odak noktası üçüncü Şampiyonlar Ligi finaline kalmayı garantilemek üzerinde. Geçen hafta Madrid'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında Viktor Gyokeres'in penaltısıyla Arsenal öne geçmişti, ancak ikinci yarının 11. dakikasında Rojiblancos da bir penaltı kazandı ve Julian Alvarez'in golüyle maç berabere sonuçlandı.
Her şeyin belirleneceği bu maç öncesinde, deneyimli teknik direktör, yarı finalin sonucunun saha dışındaki yönetim veya psikolojik oyunlardan ziyade sahadaki performansa bağlı olacağını vurguladı.
Simeone, medyanın sansasyonel haberler bulma çabalarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Gördüğüm kadarıyla, her zaman bir yarı final için sıra dışı bir manşet arıyorlar. Oysa daha iyi oynayan ve silahlarını güçlendiren takım, galibiyete en yakın olan takım olacaktır."
Taktiksel yaklaşım ve oyuncu güncellemeleri
Konaklama tercihinin ötesinde, Simeone sahadaki göreve son derece odaklanmış durumda. Atlético, onun liderliğinde üçüncü Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmayı hedefliyor ve teknik direktör, böylesine yüksek baskı altındaki bir ortamda duygusal yönetimin önemini vurguladı. Taktiklerin hayati önem taşıdığını ancak düdük çaldıktan sonra sonucu belirleyenin nihayetinde oyuncular olduğunu belirten Simeone, deneyiminin kendisine "yarınki gibi bir maça karşı çıkma huzurunu" verdiğini ifade etti.
Rojiblancos, birkaç önemli forvetin sağlık durumunu da endişeyle bekliyor. Alexander Sorloth, Julian Alvarez ve Giuliano Simeone hakkında sorulan soruya teknik direktör temkinli bir yanıt verdi. "Dün biraz hareket ettiler, durumları daha iyi. İyi antrenman yapabilmelerini umuyoruz ve yarın sabah nasıl başlayacağımıza karar vereceğiz," dedi.
Teknik direktör, özellikle Sorloth'un önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Son derece önemli bir rol, ona çok ihtiyacımız var. Hamstringinde gerginlik olduğu için ev sahibi olduğumuz maçta oynayamaması çok yazık oldu. İster 10 ister 90 dakika olsun, ona ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Final için son hamle
Atleti kampından sakin bir özgüven yayılıyor; Simeone, takımının sezonun başlarına kıyasla hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu vurguluyor.
O, kadrosundaki tecrübenin belirleyici faktör olacağına inanıyor. "İnancımız çok büyük, o zaman sonuç kesinlikle bize bağlı olmayacak," diye ekledi.
"Maçın gerektirdiği yoğunluk ve anlayışla, oynanması gereken oyunu oynamaya çalışacağız. Yaptığımız işe büyük bir inanç duyuyoruz, bu maçta neyi başarmak istediğimizden eminiz ve sonuç sadece bize bağlı olmayacak," diye açıkladı Simeone.
Ayrıca, Julian Alvarez'in önemli bir rol oynayacağını öngördü ve İngiliz futboluna olan derin bilgisini, kuzey Londra'da heyecan dolu bir gece olacağına dair potansiyel bir belirleyici faktör olarak gösterdi.
"Bu tür önemli maçların özü budur. O, İngiliz ligini iyi biliyor ve umarım harika bir maç çıkarır," diye ekledi.