Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Arsenal maçı öncesinde otel değişikliğini açıklarken 'batıl inanç' iddialarına yanıt verdi

Londra'daki kamp yeriyle ilgili bu neşeli anlara rağmen, Simeone'nin odak noktası üçüncü Şampiyonlar Ligi finaline kalmayı garantilemek üzerinde. Geçen hafta Madrid'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında Viktor Gyokeres'in penaltısıyla Arsenal öne geçmişti, ancak ikinci yarının 11. dakikasında Rojiblancos da bir penaltı kazandı ve Julian Alvarez'in golüyle maç berabere sonuçlandı.

Her şeyin belirleneceği bu maç öncesinde, deneyimli teknik direktör, yarı finalin sonucunun saha dışındaki yönetim veya psikolojik oyunlardan ziyade sahadaki performansa bağlı olacağını vurguladı.

Simeone, medyanın sansasyonel haberler bulma çabalarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Gördüğüm kadarıyla, her zaman bir yarı final için sıra dışı bir manşet arıyorlar. Oysa daha iyi oynayan ve silahlarını güçlendiren takım, galibiyete en yakın olan takım olacaktır."